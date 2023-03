Les Marchés Asiatiques en Hausse, les Craintes liées aux Banques s'Apaisent

Mars 29, 2023

La plupart des marchés asiatiques ont progressé mardi matin, le rachat d'une grande partie de la banque en faillite Silicon Valley Bank (SVB) par First Citizens BancShares ayant apaisé les craintes concernant le secteur bancaire américain. Les actions de la Deutsche Bank ont été stimulées lundi par l'optimisme des investisseurs.

Le gouverneur de la Banque d'Angleterre, Andrew Bailey, est attendu devant le Treasury Committee pour témoigner de l'évolution de la situation de la SVB au Royaume-Uni. M. Bailey a répété lundi que le secteur bancaire britannique était résistant et en bonne position pour soutenir l'économie du pays.

À propos de l'économie de la zone euro, les économistes de S&P Global Ratings ont noté que "l'inflation persistante obligera la BCE à relever ses taux plus longtemps que prévu, probablement jusqu'à ce que le taux de facilité de dépôt atteigne 3,50% d'ici l'été, à moins que les tensions sur les marchés ne compromettent les perspectives actuelles de croissance et d'inflation". Ils prévoient que l'inflation globale restera supérieure à l'objectif de 2% de la BCE jusqu'au premier trimestre 2025.

Rapport sur l'inflation australienne (IPC) mercredi

Mercredi matin, l'Australian Bureau of Statistics (ABS) doit publier les données sur l'inflation de février. Les économistes anticipent une inflation globale de 7,1% sur une base annuelle, inférieure au chiffre de 7,4% enregistré en janvier.

Les analystes d'ING ont déclaré dans un rapport que si l'inflation tombait en dessous de 7%, "cela soutiendrait les récentes indications de la RBA selon lesquelles les taux sont proches d'un pic, une nouvelle hausse de 25 points de base semblant être l'issue la plus probable maintenant, ce qui porterait l'objectif du taux directeur à 3,85%".

FMI : Les risques pour la stabilité financière ont augmenté

La directrice du Fonds Monétaire International (FMI), Kristalina Georgieva, a suggéré que les risques pour la stabilité financière mondiale ont augmenté bien que certains gouvernements et banques centrales aient essayé de calmer les marchés. Mme Georgieva a répété que cette année devrait être difficile, dans la mesure où le conflit en Ukraine, les politiques de resserrement monétaire et les conséquences de la pandémie pèsent sur la croissance économique mondiale.

Dans son discours devant le China Development Forum, elle a noté que l'espoir pour l'économie mondiale a été stimulé par les prévisions de rebond de l'économie chinoise, le FMI tablant sur une croissance de 5,2% en 2023.

Kashkari (Fed) : Les turbulences bancaires pourraient rapprocher les États-Unis d'une récession

Neel Kashkari, le gouverneur de la Fed de Minneapolis, a déclaré aux journalistes de CBS que les turbulences dans le secteur bancaire pourraient rapprocher les États-Unis d'une récession. "Ce qui n'est pas clair pour nous, c'est de savoir dans quelle mesure ces tensions bancaires conduisent à un resserrement généralisé du crédit. Et ce resserrement du crédit, comme vous l'avez dit, ralentirait alors l'économie", a-t-il noté.

M. Kashkari a réaffirmé que le système bancaire américain était résistant et a qualifié de positive la réduction des mouvements de dépôts des petites banques vers les plus grandes. Interrogé sur de nouvelles hausses de taux d'intérêt, il a déclaré qu'il était trop tôt pour faire des prévisions, ajoutant que le stress du secteur bancaire devrait être pris en considération.

M. de Cos (BCE) : Les changements de politique dépendront des nouvelles données et de l'inflation de base

Pablo Hernandez de Cos, gouverneur de la Banque d'Espagne et membre du Conseil d'Administration de la BCE, a déclaré que les tensions sur les marchés financiers affectaient les perspectives de l'activité économique et de l'inflation.

M. de Cos a noté que "le processus de désinflation pourrait être accéléré davantage si les fortes tensions sur les marchés financiers devaient se prolonger. Les futures décisions de politique monétaire dépendront de la manière dont se matérialiseront les différentes sources de risques, y compris celles récemment apparues sur les marchés financiers. Les décisions de politique monétaire tiendront également compte de l'intensité de la diffusion de la politique monétaire".

Gouverneur de la BoE : Si les prix continuent d'augmenter, d'autres hausses de taux sont à prévoir

S'adressant aux journalistes de la BBC dimanche, le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a averti que la banque centrale pourrait relever ses taux d'intérêt si les prix continuaient à progresser. M. Bailey a invité les hommes d'affaires à essayer de contrôler les hausses de prix en déclarant : "Si tous les prix essaient de battre l'inflation, nous aurons une inflation plus élevée. Je voudrais dire aux personnes qui fixent les prix qu'elles doivent comprendre que si l'inflation est ancrée, les taux d'intérêt devront augmenter davantage et qu'une inflation plus élevée ne profite vraiment à personne".

Le gouverneur de la BoE a ajouté que l'inflation diminuerait probablement fortement d'ici la fin de l'année. Il convient de noter que l'objectif d'inflation de la BoE est de 2%, alors qu'en février, l'inflation globale au Royaume-Uni s'est élevée à 10,4%, soit un niveau très proche de son plus haut niveau en 40 ans.

KPMG : La croissance économique du Royaume-Uni sera probablement négative en 2023

Selon une étude publiée lundi par KPMG UK, bien qu'une récession soit probablement évitée, la croissance du Royaume-Uni devrait être négative en 2023. Les analystes de KPMG semblent être d'accord avec le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, pour dire que l'inflation globale pourrait chuter fortement cette année. "À l'avenir, le ralentissement de l'économie et le retour de l'inflation à son niveau cible pourraient donner à la Banque d'Angleterre l'occasion de procéder à une série de baisses de taux graduelles l'année prochaine", indique le rapport.

