Les Marchés en Attente du Rapport sur l'Inflation aux États-Unis

Avril 13, 2023 04:46

Les traders attendent le rapport sur l'inflation américaine de mars, le compte-rendu du Federal Open Market Committee (FOMC) et la décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Canada (BoC) qui devraient être publiés plus tard dans la journée.

A propos de l'inflation américaine et de la politique monétaire, les analystes de BlackRock ont noté dans un rapport : "Les données sur l'inflation américaine de cette semaine montreront que l'inflation de base (core) reste bien au-dessus de l'objectif de 2% de la Fed. Nous ne pensons pas que la Fed augmentera suffisamment ses taux pour atteindre les 2%. Elle s'en tient à la hausse des taux pour ramener l'inflation à l'objectif, même si des difficultés financières commencent à apparaître. Nous pensons que la Fed finira par cesser d'augmenter ses taux lorsque les dégâts deviendront plus évidents".

Rapport sur l'inflation américaine de mars

Le rapport sur l'inflation aux États-Unis, qui doit être publié aujourd'hui, pourrait influencer la valeur du dollar américain par rapport aux autres devises. Les analystes de marché estiment que l'inflation globale s'élèvera à 5,3% en glissement annuel, soit 0,7% de moins qu'en février.

Un sondage publié par la Federal Reserve Bank of New York a montré que l'attente médiane concernant l'inflation globale est de 4,7% dans un an, ce qui est légèrement supérieur aux prévisions de février. Les économistes notent que la Fed prend en compte ce sondage spécifique pour évaluer et amender sa politique monétaire.

Décision sur les taux d'intérêt de la Banque du Canada (BoC)

La Banque du Canada annoncera sa décision sur les taux d'intérêt plus tard dans la journée. Les économistes suggèrent que le conseil d'administration de la BoC maintiendra les coûts d'emprunt inchangés. Le conseil devrait partager ses projections concernant la croissance économique et l'inflation à la consommation dans son rapport trimestriel sur la politique monétaire.

Les économistes notent que les chiffres de l'emploi et la croissance du PIB ont été plus élevés que prévu au cours des derniers mois, bien que les taux d'intérêt aient atteint un niveau record sur plusieurs années. Le gouverneur de la BoC a déclaré que la banque centrale mettrait en pause ses projets de hausse des taux, tout en gardant la porte ouverte à une réévaluation en fonction des conditions économiques.

Rapport sur la croissance du PIB britannique

L'Office for National Statistics (ONS) publiera ses données relatives à la croissance du PIB du Royaume-Uni en février. Les analystes tablent sur un taux de croissance de 0,1% en février, d'un mois sur l'autre.

Selon le Fonds Monétaire International (FMI), la performance de l'économie britannique en 2023 sera la plus mauvaise parmi les 20 plus grandes économies (G20), qui inclut la Russie, laquelle subit actuellement les effets des sanctions. Il convient de noter que le FMI a révisé sa précédente prévision de contraction du PIB britannique de 0,6% en 2023.

Commentant les prévisions du FMI, le chancelier Jeremy Hunt a déclaré : "Nos prévisions de croissance ont été revues à la hausse plus que celles de n'importe quel autre pays du G7. Le FMI affirme désormais que nous sommes sur la bonne voie en matière de croissance économique. En respectant le plan, nous réduirons l'inflation de plus de moitié cette année, ce qui atténuera la pression sur tout le monde".

Baisse des ventes au détail aux États-Unis en mars ?

Vendredi, les analystes de marché examineront attentivement le rapport sur les ventes au détail du mois de mars aux États-Unis. Les économistes suggèrent que les ventes au détail devraient avoir progressé de 3,2% sur une base annuelle, ce qui est loin des 5,4% enregistrés en février.

Un sondage publié par Mastercard ServicePulse a montré que les ventes au détail excluant les voitures ont augmenté de 4,7% sur une base annuelle en mars. Commentant les résultats du sondage, les économistes de Mastercard ont déclaré : "Un certain nombre de facteurs influencent les achats des consommateurs d'aujourd'hui, notamment l'inflation, le marché de l'emploi, les prix des denrées alimentaires et de l'essence, ainsi que l'évolution des taux d'intérêt. Mais ils continuent à dépenser - nous observons une croissance variée secteur par secteur, avec des achats qui s'orientent largement vers les nécessités et les expériences".

