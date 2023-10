Les Marchés Surveillent les Tensions au Moyen-Orient

Octobre 11, 2023 06:45

Les prix du pétrole ont baissé mardi matin, les analystes de marché et les investisseurs essayant d'évaluer l'impact potentiel du conflit au Moyen-Orient sur l'approvisionnement en énergie. Les marchés boursiers asiatiques ont progressé, se libérant des pressions enregistrées hier.

Lundi, les bouleversements au Moyen-Orient ont stimulé les prix du pétrole sur les marchés mondiaux, la matière première récupérant le terrain perdu au cours de la semaine précédente. Le pétrole Brent a progressé de 4%, atteignant 89 dollars le baril, les investisseurs s'efforçant d'ajouter à leurs portefeuilles des actifs dits "refuges".

Certains analystes de marché suggèrent déjà que la Réserve Fédérale américaine (Fed) pourrait réévaluer toute considération de hausse de taux potentielle afin d'éviter une récession ou même anticiper des réductions de taux en 2024. Selon l'Outil FedWatch du CME, la probabilité que la Fed maintienne ses taux inchangés lors de sa réunion de novembre est passée à 89%.

Rapport sur l'Inflation en Allemagne

Mercredi matin, Destatis publiera le rapport sur l'inflation de septembre. Les économistes s'attendent à ce que l'inflation globale reste inchangée à respectivement 4,5% et 0,3% sur une base annuelle et mensuelle. La dernière fois qu'un taux d'inflation inférieur a été enregistré, c'était en février 2022, juste avant le début de la guerre en Ukraine.

Les nouvelles en provenance du marché allemand ne sont toutefois pas particulièrement positives. Les analystes d'ING ont noté que l'indicateur économique le plus populaire du pays, l'indice Ifo, a chuté pour le cinquième mois consécutif, enregistrant la lecture la plus basse depuis 2018.

L'indice des directeurs d'achat (PMI) de l'industrie manufacturière allemande était de 39,1 en août, sa deuxième lecture la plus basse depuis mai 2020, tandis qu'une baisse des commandes d'usine de plus de 4% a dépassé les attentes des économistes.

L'OPEP Revoit à la Hausse ses Prévisions de Production de Pétrole à Long Terme

Dans ses Perspectives Pétrolières Mondiales 2023, l'OPEP a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la demande mondiale atteigne 116 millions de barils par jour d'ici 2045, soit 6 millions de barils de plus que ce qu'elle prévoyait à la même époque l'année dernière. Le rapport de l'OPEP indique que les fonds d'investissement nécessaires pour couvrir la hausse de la production pourraient avoisiner les 14 000 milliards de dollars.

Le secrétaire général de l'OPEP, Haitham al-Ghais, a déclaré : "Les développements récents ont conduit l'équipe de l'OPEP à réévaluer ce que chaque énergie peut apporter, en se concentrant sur des options et des solutions pragmatiques et réalistes. Les appels à l'arrêt des investissements dans de nouveaux projets pétroliers sont malavisés et pourraient conduire à un chaos énergétique et économique. L'histoire regorge de nombreux exemples de troubles qui devraient servir d'avertissement pour ce qui se produit lorsque les décideurs politiques ne reconnaissent pas les complexités interdépendantes de l'énergie".

Le Vice-Président de la BCE, M. De Guindos, Appelle à la Prudence

Le vice-président de la BCE, Luis De Guindos, a déclaré lundi que les opérateurs de marché devraient être prudents en raison de la hausse des prix à la consommation. M. De Guindos a noté que l'environnement macroéconomique est soumis à une "énorme incertitude".

Toutefois, M. De Guindos s'est dit convaincu que l'inflation est sur une trajectoire descendante malgré les prix élevés du pétrole, la dépréciation de l'euro par rapport au dollar américain et l'augmentation des coûts de la main-d'œuvre.

