Netflix Progresse : La Guerre du Streaming serait-elle Terminée ?

Janvier 28, 2024 04:14

Ces dernières années, les investisseurs et les traders sont devenus les spectateurs de ce que l'on appelle la "guerre du streaming", dont Netflix (NFLX) est l'un des principaux protagonistes. Alors que la plupart des services de streaming se sont développés pendant la pandémie, Netflix s'est imposée comme l'un des services les plus populaires et semble avoir continué sur sa lancée lorsque le monde est revenu à la normale.

Certains disent que les chiffres ne mentent pas. Dans cet article, vous allez donc avoir l'occasion de passer en revue certains éléments concernant les performances de Netflix et les prévisions des analystes.

L'Action Netflix Bondit suite au Rapport sur les Résultats du T4

Le 23 janvier, Netflix a publié comme prévu ses résultats pour le quatrième trimestre 2023. Les chiffres enregistrés ont dépassé les attentes des analystes, renforçant l'optimisme lié à la croissance de Netflix.

Selon le rapport, le nombre d'abonnés à Netflix a atteint 260,8 millions, avec une progression de 13,1 millions au cours du dernier trimestre de l'année précédente. Les analystes de marché s'attendaient à ce que 8 à 9 millions de personnes aient ouvert un nouveau compte chez Netflix.

Le rapport sur les résultats a été accompagné d'une déclaration du conseil d'administration indiquant : "Alors que nos concurrents s'adaptent à ces changements, il est logique de s'attendre à de nouvelles consolidations, en particulier parmi les sociétés possédant des réseaux linéaires importants et en déclin. Nous ne sommes pas intéressés par l'acquisition d'actifs linéaires. Nous ne pensons pas non plus que de nouvelles fusions-acquisitions parmi les sociétés de divertissement traditionnelles modifieront sensiblement l'environnement concurrentiel, compte tenu de toutes les consolidations qui ont déjà eu lieu au cours de la dernière décennie".

Netflix Lutte Contre le Partage de Mots de Passe et Ajoute de Nouveaux Programmes

Ces derniers mois, Netflix s'est engagée dans une campagne de répression des mots de passe partagés, dans la mesure où certains abonnés partageaient leurs comptes avec des membres de leur famille ou des amis, ce qui nuisait aux revenus du service. En plus de ces limitations, Netflix a mis en place des catégories de comptes financés par la publicité, avec des frais moins élevés.

Source : Plateforme MetaTrader 5 Admirals, Netflix Inc (#NFLX), Graphique MN – Période : du 1 janvier 2016 au 26 janvier 2024, consultée le 26 janvier 2024. Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Netflix a annoncé son intention de consacrer 5 milliards de dollars pour diffuser l'émission Raw de la World Wrestling Entertainment (WWE), à partir de janvier 2025. Cet accord de dix ans indique que Netflix pourrait être impliquée dans la diffusion d'événements sportifs en direct à l'avenir.

Source : Plateforme MetaTrader 5 Admirals, Netflix Inc (#NFLX), Graphique D1 – Période : du 12 septembre 2023 au 26 janvier 2024, consultée le 26 janvier 2024. Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Selon un rapport de Reuters, WWE Raw a été l'émission la plus regardée sur le réseau américain détenu par Comcast, avec 17,5 millions de téléspectateurs uniques au cours de l'année. Les analystes de Bank of America ont déclaré que Netflix était bien placée pour vendre des publicités et développer des programmes "liés au sport" susceptibles de faire connaître la lutte professionnelle à un nouveau public, en faisant référence au succès de la série documentaire "Formula 1 : Drive to Survive" aux États-Unis.

Que Pensent les Analystes des Perspectives d'Avenir de Netflix ?

Les analystes de marché, s'adressant aux journalistes de Yahoo Finance, ont relevé l'objectif de prix de l'action et ont ajouté que "d'un point de vue général, Netflix est en pleine ascension". Le succès de la répression du partage des mots de passe, le déploiement d'un volet publicitaire à bas prix et la croissance continue sur les marchés en développement ont fait du traumatisme de 2022 un lointain souvenir.

Cependant, d'autres rapports, comme celui de Morningstar, sont moins optimistes : "Si nous prévoyons que la croissance du nombre d'abonnés restera relativement élevée, nous pensons que les catalyseurs qui ont conduit à une croissance exceptionnelle l'année dernière s'estomperont de manière significative en 2024. Mais notre regard sobre sur le niveau des ajouts nets de membres ne doit pas occulter l'impressionnante performance de Netflix. L'action s'est précipitée même si nous nous attendons à ce que Netflix reste dominant".

Les économistes de la Deutsche Bank ont relevé leur objectif de prix de 460 à 525 dollars, mais ont mis en garde les investisseurs contre la valorisation de l'entreprise, soulignant que "Netflix reste la meilleure performance dans le secteur des médias parmi les producteurs/programmateurs/distributeurs verticalement intégrés. Cependant, nous pensons que la position de leader de Netflix est entièrement prise en compte dans le prix de l'action à ces niveaux. Nous estimons que cela laisse peu de place à une expansion multiple étant donné ce que nous pensons être le pic de croissance du BPA en 2024."

Trading de Netflix et la Guerre du Streaming

Les actions Netflix sont populaires parmi les investisseurs et les traders, les rapports financiers positifs ayant suscité la publicité des médias. Attirés par cette popularité, les traders débutants peuvent envisager de trader les actions Netflix ou d'autres services de streaming. Les traders expérimentés affirment que le choix des instruments financiers pour une stratégie de trading doit être le résultat d'une recherche approfondie.

Les traders débutants qui manquent d'expérience peuvent améliorer leurs connaissances dans le domaine du trading en consultant des guides et des articles pratiques, en regardant des webinaires ou en assistant à des formations. L'expérience est certes précieuse, mais les traders débutants qui connaissent bien le fonctionnement du trading disposent d'un bon point de départ par rapport à ceux qui négligent leur éducation.

Enfin, les traders débutants doivent s'habituer à utiliser des outils de gestion du risque tels que les ordres stop loss et take profit. Ces outils sont disponibles sur les plateformes de trading les plus populaires, telles que MT4 et MT5.

