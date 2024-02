La PBoC Réduit le Taux Hypothécaire afin de Stimuler le Marché Immobilier Chinois

Février 21, 2024 08:28

Les marchés américains sont restés fermés lundi en raison du jour férié du President's Day.

La Banque Populaire de Chine (PBoC) a surpris les analystes de marché en procédant à une réduction sans précédent du taux préférentiel des prêts (loan prime rate, ou LPR) à 5 ans, alors qu'elle tente de relancer l'économie en difficulté du pays.

En Australie, le compte rendu de la réunion de la Reserve Bank of Australia (RBA) a montré que son conseil d'administration a débattu de l'opportunité de relever les taux de 25 points de base ou de les maintenir en l'état. Les décideurs de la RBA ont également mentionné que les données récentes montraient que l'inflation pourrait revenir à l'objectif dans un délai raisonnable.

La PBoC Chinoise Réduit le LPR à 5 ans

Plus tôt dans la journée, la PBoC a réduit son taux préférentiel de prêt à cinq ans (LPR) de 25 points de base afin de soutenir le marché de l'immobilier. La réduction annoncée a dépassé les attentes et il s'agit de la plus importante depuis 2019. La plupart des analystes interrogés par Reuters s'attendaient à une réduction de cinq à quinze points de base.

Le conseil d'administration de la PBoC a maintenu le taux de facilité de prêt à moyen terme (Medium-term Lending Facility, MLF) à un an à 2,50% dimanche. Cette décision était largement attendue, comme l'indiquait un sondage Reuters publié le 8 février, 7 économistes sur 10 suggérant que la banque centrale chinoise serait soucieuse de maintenir la stabilité de la devise.

Les analystes d'ING ont écrit dans un rapport que "compte tenu de la pression à la dépréciation du RMB (Renminbi) dans un contexte de différentiels de taux d'intérêt défavorables, nous avons vu une marge de manœuvre limitée avant que les banques centrales mondiales ne s'orientent vers des baisses de taux. Bien que des réductions unilatérales du LPR aient eu lieu dans le passé, c'est toujours le taux à un an qui a été réduit, tandis que le taux à cinq ans a été maintenu".

Inflation au Canada en Janvier 2024

Les rapports de Statistics Canada et de la Banque du Canada sur l'inflation devraient nous éclairer sur l'état de l'économie du pays. Les économistes suggèrent que le rapport de Statistics Canada pour le mois de janvier révélera un chiffre proche de 3,2% sur une base annuelle, montrant une diminution par rapport au mois de décembre.

La Banque du Canada a noté que si l'inflation semble être maîtrisée, des risques subsistent et l'inflation s'est avérée persistante. La BoC a changé son fusil d'épaule en ce qui concerne les coûts d'emprunt, dans la mesure où elle cherche désormais à déterminer pendant combien de temps elle devra maintenir les taux à leur niveau actuel. Le directeur de la BoC, Tiff Macklem, a déclaré qu'il ne donnerait pas de chiffre précis sur le niveau d'inflation de base qui entraînerait une baisse du taux d'intérêt de référence par rapport au niveau actuel de 5,00%.

Lors de la dernière réunion de politique monétaire, M. Macklem a déclaré : "J'ai insisté sur le fait que l'inflation sous-jacente est davantage un concept qu'une mesure. Nous cherchons des preuves continues que les pressions inflationnistes s'atténuent et nous cherchons une dynamique claire de baisse".

L'Ancien Économiste en Chef de la BoE : La BoE Risque d'Aggraver la Récession au Royaume-Uni

Andy Haldane, l'ancien économiste en chef de la BoE, a déclaré que la banque centrale britannique risquait d'aggraver la récession actuelle si elle ne procédait pas à une réduction des taux d'intérêt. "Je pense que c'est là que se situe la balance des risques, oui. Pour moi, les arguments en faveur de la mise en place d'une assurance précoce en matière de politique monétaire sont solides et se renforcent, et je crains que nous ne laissions cette assurance un peu trop tard dans l'année", a déclaré M. Haldane dans ses remarques.

Lors de sa dernière réunion, le Comité de Politique Monétaire (Monetary Policy Committee, CPM) de la BoE a maintenu les coûts d'emprunt inchangés, un de ses membres ayant voté en faveur d'une baisse des taux et deux autres en faveur d'une hausse. Andy Haldane a fait remarquer que "c'est une chose d'avoir raté l'inflation à la hausse, ce qui s'est produit ; c'en est une autre d'avoir écrasé l'économie à la baisse. Si j'étais banquier central dans mon ancien poste, je chercherais à éviter ce double coup porté à la crédibilité".

La Bundesbank Suggère qu'une Récession Technique Pourrait Frapper l'Allemagne

La banque centrale allemande a averti que l'économie pourrait à nouveau se contracter au cours du premier trimestre 2024, rapprochant ainsi la récession technique. La croissance économique allemande a été touchée au quatrième trimestre 2023 et les analystes de la Bundesbank estiment qu'il n'y a pas encore de signes de reprise, les dépenses de consommation prudentes et la faible demande industrielle étrangère semblant jouer un rôle important.

Le rapport de la Bundesbank note que "même si cela signifie que la période actuelle de faiblesse de l'économie allemande à la suite du début du conflit en Ukraine se poursuivra, il n'y a toujours pas de preuve d'une récession au sens d'une baisse persistante, généralisée et distincte de l'activité économique, et une telle récession n'est pas non plus à l'ordre du jour actuellement".

