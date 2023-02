Perspectives Boursières Hebdomadaires – Décision sur le Taux d'Intérêt de la RBNZ : De Nouveaux Resserrements à Venir ?

Février 21, 2023 02:01

Les décisions relatives aux taux d'intérêt de la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) et de la People's Bank of China (PBoC) domineront l'actualité financière de cette semaine. Le compte-rendu de la réunion du Federal Open Market Committee (FOMC), qui doit être publié mercredi, sera examiné minutieusement par les investisseurs et les traders à la recherche d'indices sur les perspectives de politique monétaire de la banque centrale.

Chine : La PBoC devrait maintenir ses taux d'intérêt inchangés

Le lundi 20 février, le conseil d'administration de la PBoC devrait se réunir et annoncer sa décision sur les taux d'intérêt. Selon un sondage Reuters publié le 17 février, 8 économistes sur 10 s'attendent à ce que la PBoC laisse son taux d'intérêt directeur inchangé à 3,65%.

Un rapport d'ING suggère que la reprise économique du pays et la décision de la PBoC de maintenir le taux d'emprunt à moyen terme (MLF, pour Medium Term Lending Facility en anglais) stable ont réduit la possibilité d'un ajustement du taux d'emprunt préférentiel (LPR, pour Loan Prime Rate en anglais).

La RBNZ va décider de ses taux d'intérêt

La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) annoncera sa décision sur les taux d'intérêt le 22 février. Certains économistes suggèrent qu'elle augmentera les coûts d'emprunt de 50 points de base pour atteindre 4,75%. Toutefois, certains analystes de marché prévoient une hausse de 0,25%, à la suite de la récente stagnation de l'inflation et des chiffres de l'emploi pour le quatrième trimestre de 2022.

Lors de la dernière réunion, le conseil de la RBNZ a reconnu que l'inflation annuelle était trop élevée, à 7,2%. Au sujet de l'économie néo-zélandaise, le ministre des Finances du pays, Grant Robertson, a déclaré qu'il existe des preuves que l'inflation a atteint un sommet.

Il convient de noter que la Nouvelle-Zélande a été frappée par le cyclone Gabrielle, qui a causé d'importants problèmes tels que des inondations et des glissements de terrain sur l'île Nord. Un rapport de la KiwiBank a déclaré : "La RBNZ devrait faire une pause la semaine prochaine, dans la mesure où nous devons faire face à l'impact dévastateur du cyclone Gabrielle. La RBNZ peut revenir en avril et reprendre le resserrement si nécessaire".

La Banque du Canada publie son rapport sur l'inflation

La Banque du Canada (BoC) devrait publier son rapport sur l'inflation de base (core) pour janvier le 21 février. Les économistes suggèrent que l'inflation de base a augmenté de respectivement 5,5% et 0,2% d'une année sur l'autre et d'un mois sur l'autre.

Lors de son témoignage devant le House of Commons Finance Committee, le gouverneur de la BoC, Tiff Macklem, a déclaré aux députés que l'économie connaît une demande excédentaire, ce qui exerce une pression à la hausse sur les prix. Macklem a noté que "pour que l'inflation revienne à 2%, les effets des taux d'intérêt plus élevés doivent se répercuter sur l'économie et restreindre suffisamment les dépenses pour que l'offre rattrape son retard. Si l'inflation reste bloquée et ne revient pas à l'objectif de 2%, nous sommes tout à fait prêts à augmenter encore les taux d'intérêt".

Le rapport sur l'IPC national du Japon est attendu le 24 février

Le Bureau des Statistiques japonais publiera son rapport sur l'IPC national de janvier le vendredi 24 février. Les économistes suggèrent que l'inflation de base pourrait s'établir à 4,2% sur une base annuelle.

Le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré que la nomination de Kazuo Ueda en tant que prochain gouverneur de la BoJ est le résultat de la prise en compte des hausses salariales structurelles et de la réalisation durable et stable de l'objectif d'inflation.

Dans le reste de l'actualité, un rapport publié par le groupe UOB a noté que l'économie japonaise a connu une croissance inférieure aux attentes au cours du dernier trimestre de 2022. Les analystes d'UOB ont suggéré que "avec les perspectives manufacturières plus faibles de 2023 amorties par l'amélioration du tourisme et sauf événements extérieurs, nous maintenons notre prévision modeste de croissance du PIB de 1,0% en 2023 (contre 1,1% en 2022)".

Tradez le Forex et les CFDs Accédez à plus de 40 CFDs sur paires de devises, 24h/24 et 5j/7 COMMENCER À TRADER

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.