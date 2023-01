Perspectives Boursières Hebdomadaires – La Fed, la BoE et la BCE Annoncent Leurs Décisions sur les Taux d'Intérêt

Janvier 31, 2023 01:59

Les décisions sur les taux d'intérêt de la Réserve Fédérale américaine (Fed), de la Banque Centrale Européenne (BCE) et de la Banque d'Angleterre (BoE) vont dominer l'actualité cette semaine. Toutes trois sont susceptibles d'augmenter les coûts d'emprunt, leurs politiques de resserrement monétaire visant à atténuer les pressions inflationnistes. Si la plupart des économistes ne s'attendent pas à des surprises, le relèvement des taux d'intérêt pourrait créer une volatilité sur le marché et affecter les taux de change du dollar américain, de l'euro et de la livre sterling.

Parmi les autres données financières à venir, il convient de citer le PMI manufacturier du NBS (National Bureau of Statistics) en Chine (déc. 2022), le rapport sur les ventes au détail en Allemagne (déc. 2022) et le PMI manufacturier de l'ISM aux États-Unis (janv. 2023).

La Fed devrait relever ses taux d'intérêt de 0,25%

Le mercredi 1er février, la Réserve Fédérale américaine (Fed) devrait annoncer sa décision sur les taux d'intérêt. Certains économistes prévoient que la Fed augmentera les coûts d'emprunt de 0,25%, ramenant le taux cible entre 4,5% et 4,75%. En décembre 2022, le Comité Fédéral de l'Open Market (FOMC) de la Fed a relevé le taux d'intérêt directeur de 0,5%, ralentissant après quatre hausses consécutives de 0,75%.

Les analystes de marché suggèrent que la Fed procédera probablement à des hausses de taux plus faibles au cours des prochains mois, dans la mesure où l'inflation semble diminuer selon les derniers rapports. Ils notent qu'une telle stratégie pourrait contribuer à équilibrer le risque de réduire l'inflation sans affecter le taux de chômage du pays.

En ce qui concerne l'économie américaine, les analystes de Commerzbank suggèrent que "l'économie américaine a connu une forte croissance de 2,9% au dernier trimestre de 2022. Toutefois, il s'agira probablement du dernier trimestre fort avant un certain temps, d'autant plus que les données ne sont déjà pas aussi encourageantes. Nous nous attendons toujours à ce que l'économie glisse vers la récession en raison des hausses de taux massives de la Fed".

La BoE relèvera-t-elle ses taux pour la dixième fois consécutive ?

Le jeudi 2 février, ce sera au tour de la Banque d'Angleterre d'annoncer sa décision sur les taux d'intérêt. Le Comité de Politique Monétaire (MPC) de la BoE augmentera probablement les taux d'intérêt de 50 points de base pour les porter à 4%. Les économistes notent qu'il pourrait s'agir de la dixième hausse consécutive des taux par la BoE.

L'économie du pays souffre d'une inflation record qui pèse sur le budget des ménages et des entreprises. Toutefois, le gouverneur de la BoE, Andrew Bailey, a déclaré aux journalistes la semaine dernière que l'inflation pourrait avoir pris un tournant positif après avoir baissé en novembre et en décembre.

Un rapport de la banque ING a suggéré que "la combinaison quelque peu unique au Royaume-Uni de pénuries structurelles de travailleurs, et donc de potentiel pour une croissance des salaires durablement plus élevée, ainsi que son exposition à la crise énergétique européenne, suggère que la Banque d'Angleterre sera moins prompte à réduire les taux que les États-Unis".

La BCE devrait augmenter une nouvelle fois les taux d'intérêt

La BCE devrait suivre la BoE et augmenter ses taux d'intérêt le 2 février. Un sondage Reuters a montré que les économistes prévoient des hausses de 50 points de base lors des deux prochaines réunions et un pic de taux final de 3,25% par rapport au taux actuel de 2%.

La semaine dernière, la présidente de la BCE, Christine Lagarde, a réaffirmé que l'inflation dans le bloc euro restait trop élevée. Mme Lagarde a noté que "nous avons clairement indiqué que les taux d'intérêt de la BCE devront encore augmenter de manière significative à un rythme régulier pour atteindre des niveaux suffisamment restrictifs et rester à ces niveaux aussi longtemps que nécessaire".

Le membre du conseil d'administration de la BCE et gouverneur de la Banque d'Irlande, Gabriel Makhlouf, a noté que "nous devons continuer à augmenter les taux lors de notre prochaine réunion - en prenant une mesure similaire à nos décisions de décembre - et également lors de notre réunion de mars, bien que nos futures décisions de politique monétaire doivent continuer à dépendre des données compte tenu de l'incertitude qui prévaut". Le membre du conseil d'administration de la BCE, Fabio Panetta, a déclaré aux journalistes du Handelsblatt que la BCE ne devrait pas s'engager à l'avance à prendre une décision de politique monétaire spécifique au-delà de février.

Focus sur le rapport NFP des USA

Le vendredi 3 février, les investisseurs et les traders examineront de près le rapport sur les emplois non agricoles de janvier, qui sera publié par le Bureau of Labour Statistics (BLS). En général, une lecture élevée est considérée comme positive pour le dollar américain, tandis qu'une lecture faible pourrait affaiblir la valeur de la devise.

Selon les économistes, 175 000 nouveaux emplois ont été créés dans l'économie américaine en janvier, contre 223 000 en décembre. Le taux de chômage américain devrait avoir progressé pour atteindre 3,6%. Le chiffre du NFP de décembre a dépassé les attentes des analystes, montrant que le marché du travail est resté fort malgré la politique de resserrement monétaire de la Fed.

