Le Prix du Café Augmente : Pourquoi Votre Café Préféré Pourrait Bientôt Coûter Plus Cher

Avril 30, 2024 02:47

Au cours des dernières semaines, les traders de café ont vu les prix de la matière première augmenter et les analystes suggèrent que les prix de vente au détail du café pourraient bientôt faire de même.

Les prix des biens et des services ayant progressé au cours des deux dernières années, un café plus cher pèserait sur les budgets des consommateurs, qui sont déjà très touchés par les besoins de la vie quotidienne.

Dans cet article, vous allez découvrir les raisons de la récente flambée des prix du café et les prévisions des analystes.

Que se Passe-t-il Avec les Prix du Café ?

En parcourant le contenu des plus grands médias financiers, vous êtes peut-être tombé sur des informations relatives à la hausse des prix du café. Depuis le début de l'année, les prix du café ont en effet grimpé en flèche, atteignant des niveaux inégalés depuis de nombreuses années, ce qui fait craindre une hausse potentielle des prix du café vendu au détail dans les supermarchés, les restaurants, etc.

Les contrats à terme sur le café robusta ont atteint 4380 dollars la tonne le 25 avril, avant de redescendre à 4182 dollars la tonne le lendemain, tandis que les contrats à terme sur le café arabica ont atteint 2,22 dollars la livre (26 avril). Les prix du café ont augmenté au cours du mois dernier en raison des inquiétudes concernant les récoltes au Brésil et au Vietnam.

Un rapport des analystes en matières premières de Citi, publié sur CNBC, suggère que les prix du café pourraient se redresser à court et à moyen terme. Interrogés par les journalistes de CNBC sur les raisons de cette hausse, les analystes de Citi ont déclaré que "le mouvement actuel peut être largement attribué à une vague de chaleur au Vietnam qui affecte la production de café Robusta et, par conséquent, apporte un soutien aux grains d'Arabica de qualité supérieure".

La Production de Café au Vietnam Touchée par la Vague de Chaleur

La sécheresse semble être un problème majeur pour la production de café au Vietnam. Le Vietnam est l'un des pays asiatiques dont l'économie est en plein essor et le deuxième pays exportateur de café au monde. Jusqu'au milieu des années 1980, le Vietnam avait une production de grains de café relativement faible, s'élevant à 18 400 tonnes. Les changements radicaux mis en œuvre par les autorités gouvernementales à l'époque, en orientant davantage l'économie du pays vers le marché, ont stimulé la production de café, qui a atteint 1,9 million de tonnes.

L'Association Vietnamienne du Café (VCA) a suggéré une baisse annuelle possible de 20% des exportations de café pour la période 2023/2024, ainsi qu'une réduction correspondante de 20% de la production de café. Cette prévision reflète le niveau de production le plus bas depuis 2020, principalement en raison des conditions de sécheresse.

Selon le journal vietnamien VNExpress International, "la société de services financiers Marex Group a prévu une pénurie mondiale d'environ 2,7 millions de sacs de café robusta pour la saison 2024-25 en raison d'une baisse de la production au Vietnam."

Le Brésil s'Apprête à Augmenter sa Production de Café

Selon un rapport de Reuters, le Brésil devrait enregistrer sa troisième augmentation annuelle de production de café en 2024. Les analystes du secteur des matières premières soulignent l'importance d'un tel événement, qui ne s'est produit que sept fois au cours des 144 dernières années. Le Brésil est le plus grand producteur et exportateur de café au monde.

Les spécialistes du café ont indiqué que les caféiers arabica suivent un schéma dans lequel une année de forte production est suivie d'une année de moindre production, ou l'inverse. Cependant, le cycle bisannuel de l'arabica a été interrompu en 2020 et 2021, lorsque des sécheresses et des conditions climatiques extrêmement froides ont balayé le pays.

Pour contrer les effets du changement climatique, les agriculteurs brésiliens se sont tournés vers différents types d'irrigation et de coupe qui ont joué un rôle important dans l'augmentation de la production de café.

Selon la CONAB (Companhia Nacional de Abastecimento), la récolte 2024 pourrait s'élever à 58 millions de sacs, soit 5% de plus sur une base annuelle qu'en 2023.

Les Bénéfices de Lavazza Chutent en Raison de la Hausse des Prix du Café

Gruppo Lavazza, l'une des plus grandes entreprises de vente de café au détail au monde, a commencé à ressentir l'impact des prix élevés du café dans ses rapports financiers. Le 27 mars, Lavazza a annoncé une baisse de 14,9% de son bénéfice de base pour 2023, citant une forte augmentation du coût des grains de café et sa décision de limiter les augmentations de prix.

"En 2023, le scénario macroéconomique pour l'industrie a été extrêmement complexe ... avec des prix à des niveaux record pour le café vert et le Robusta en particulier", a déclaré Antonio Baravalle, PDG de Lavazza, dans un communiqué. "Néanmoins, nous avons choisi de limiter les augmentations de prix de nos produits pour protéger les consommateurs, en maintenant les volumes mais en sacrifiant notre rentabilité".

Les Bénéfices d'Illycafe Progressent en 2023

L'entreprise italienne, communément appelée Illy, a vu ses ventes augmenter de 6% sur une base annuelle, pour atteindre 645,8 millions de dollars en 2023, avec une croissance constatée sur ses principaux marchés de croissance que sont les États-Unis, l'Italie et la Chine.

Les ventes en ligne ont joué un rôle important dans l'augmentation de 15% du chiffre d'affaires aux États-Unis, les réseaux sociaux aidant également les ventes en Italie et en Chine. Cristina Schoccia, PDG d'Illycafe, a déclaré que "2023 représente une nouvelle année de croissance record pour Illycaffè, avec une augmentation à deux chiffres de l'EBITDA et du bénéfice net, malgré la persistance de conditions macroéconomiques difficiles. Nous sommes très heureux que notre orientation stratégique produise les résultats escomptés en termes de croissance durable et rentable".

