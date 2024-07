Le Président de la Fed, J. Powell, Envisage de Réduire les Taux Avant d'Atteindre l'Objectif d'Inflation

Juillet 17, 2024 07:40

La semaine a commencé avec le discours de Jerome Powell, président de la Réserve Fédérale (Fed), à Washington, dans lequel il a indiqué que la banque centrale n'aurait pas besoin d'atteindre son objectif d'inflation avant de réduire les coûts d'emprunt. Le prix de l'or a progressé de 0,5% mardi matin à la suite des remarques de M. Powell, tandis que l'Outil FedWatch du CME donne une probabilité de 87,6% pour une baisse des taux en septembre.

Powell Déclare que la Fed Pourrait Réduire ses Taux Avant d'Atteindre l'Objectif d'Inflation de 2%

S'exprimant devant l'Economic Club de Washington, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que la banque centrale américaine pourrait ne pas attendre que l'inflation descende à 2%, ce qui est son objectif, avant de réduire ses taux d'intérêt.

M. Powell a mentionné qu'il existe un décalage concernant l'efficacité de la politique de la Fed, ajoutant que "l'implication de cela est que si vous attendez que l'inflation descende jusqu'à 2%, vous avez probablement attendu trop longtemps, parce que le resserrement que vous faites, ou le niveau de resserrement que vous avez, a encore des effets qui conduiront probablement l'inflation en dessous de 2%."

Rapport sur l'IPC de Nouvelle-Zélande pour le T2 2024

Statistics New Zealand (Statistics NZ) publiera le rapport sur l'inflation mercredi matin. Le consensus des économistes pour l'inflation du deuxième trimestre en Nouvelle-Zélande est de 0,5%, légèrement inférieur au chiffre de 0,6% du trimestre précédent. L'inflation annuelle devrait passer de 4,0% à 3,5% au cours du trimestre de mars.

L'inflation reste élevée, mais certains signes indiquent qu'elle commencera à baisser dans un avenir proche, selon les prévisions de la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ). Lors de la dernière réunion du conseil d'administration, les responsables de la banque centrale néo-zélandaise ont indiqué que "l'inflation globale devrait revenir dans la fourchette cible de 1 à 3% au cours du second semestre de cette année. Le comité est convaincu que l'inflation reviendra dans sa fourchette cible de 1 à 3% au cours du second semestre de 2024".

Rapport sur l'IPC Britannique de Juin 2024

Mercredi matin, l'Office for National Statistics (ONS) devrait publier son rapport sur l'inflation pour le mois de juin. Les analystes de marché s'attendent à ce que l'inflation globale reste stable à 2% sur une base annuelle, tandis qu'ils anticipent un chiffre de 0,1% sur une base mensuelle.

Le mois dernier, l'inflation globale est revenue à l'objectif de la Banque d'Angleterre (BoE) pour la première fois au cours des trois dernières années. Cependant, certains analystes suggèrent que l'inflation se situera entre 2 et 2,5% au cours des six prochains mois. Les économistes ont également noté que les chiffres de l'inflation des services devraient être surveillés de près car ils restent élevés.

Rapport sur l'IPC Canadien de Juin 2024

Plus tard dans la journée, la Banque du Canada (BoC) et Statistique Canada publieront leurs rapports sur l'inflation de juin. Les économistes s'attendent à ce que l'IPC s'élève à 2,8%, ce qui représente une légère baisse par rapport au mois précédent. Les analystes de marché suggèrent que ces rapports pourraient déterminer l'orientation de la politique monétaire de la BoC lors de sa réunion de juillet.

Malgré les progrès enregistrés en matière d'inflation, les chiffres de mai n'étaient pas conformes aux attentes, les prix à la consommation ayant bondi. Une nouvelle hausse inattendue pourrait inciter les responsables de la politique monétaire de la Banque du Canada à ne pas abaisser les taux lors de leur prochaine réunion.

La Croissance du PIB Chinois ne Correspond pas aux Attentes pour le T2 2024

Les données publiées par le Chinese National Bureau of Statistics (NBS) ont montré que l'économie du pays a progressé de 4,7%, sur une base annuelle au cours du second semestre 2024. Ce chiffre est toutefois inférieur aux prévisions, puisqu'un sondage Reuters réalisé auprès d'économistes tablait sur un taux de croissance de 5,1%.

Le rapport d'accompagnement du NBS indique que "la croissance est généralement stable et progresse régulièrement", accélérant "la croissance des nouvelles forces motrices et des nouvelles réalisations d'un développement de haute qualité. Cependant, nous devons être conscients que l'environnement extérieur est entremêlé et complexe, que la demande intérieure effective reste insuffisante et que les bases d'une reprise et d'une croissance économiques saines doivent encore être renforcées".

Goldman Sachs a réduit ses prévisions de PIB pour la Chine en 2024 à 4,9%, contre 5,0% précédemment. JP Morgan a abaissé son estimation à 4,7%, contre 5,2% précédemment. Les analystes de JP Morgan estiment que l'économie chinoise reste "fragile, instable et inégale".

