Les Prix de l'Argent Progressent suite à l'Augmentation de la Demande Mondiale

Mai 22, 2024 04:29

Alors que les principales économies semblent éviter la récession en procédant à ce que les analystes appellent un "soft landing" (atterrissage en douceur), les prix des métaux tels que l'or, l'argent et le cuivre ont tendance à rester élevés ces derniers mois. Bien que l'activité manufacturière soit confrontée à des difficultés dans certaines économies, les prix des métaux ont résisté au ralentissement économique.

L'or a battu des records historiques, le cuivre a suivi et les prix de l'argent sont élevés. Dans cet article, nous allons examiner comment les prix de l'argent ont réagi à l'environnement de taux d'intérêt élevés à une époque où la plupart des grandes économies cherchent des moyens de mettre fin aux politiques de resserrement monétaire.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Le Prix de l'Argent Progresse, Atteignant son Plus Haut Niveau en Trois Ans

L'argent a franchi la barre des 30 dollars le 17 mai, dépassant ainsi les sommets atteints en janvier 2021. Les prix du métal ont été poussés à la hausse par les nouvelles politiques de la Chine liées à la stabilisation du secteur immobilier du pays, qui est en difficulté depuis plus d'un an, et ont ravivé les espoirs de réduction des taux d'intérêt américains à la suite d'un rapport sur l'inflation à la consommation qui s'est avéré commode pour les objectifs de la Fed.

Source : Cours de l'argent sur la plateforme TradingView - Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.

Un rapport du Wall Street Journal sur les prix de l'argent cite les analystes de marché de Sprott qui déclarent qu'en raison de l'étroite corrélation entre les deux, les prix de l'argent pourraient suivre l'or en termes de trajectoire ascendante.

Commentant les prix de l'argent, ils ont suggéré que "de la même manière que le lingot d'or a grimpé en flèche grâce à une nouvelle vague d'acheteurs importants parmi les banques centrales et les entités souveraines, l'argent a connu et connaîtra probablement des achats encore plus substantiels de la part de l'industrie photovoltaïque".

Prix Historiques de l'Argent : Une Histoire de Hauts et de Bas

En étudiant l'histoire des prix de l'argent, on constate que le métal a franchi la barre des 50 dollars à deux reprises au cours des 44 dernières années. La dernière fois que le prix de l'argent a atteint la barre des 30 dollars, c'était il y a trois ans.

En 1980, les prix de l'argent ont grimpé jusqu'à environ 50 dollars l'once, en grande partie à cause de la tentative des frères Hunt de prendre le contrôle du marché. Nelson et William Hunt, riches héritiers du pétrole, ont acheté de manière agressive des contrats à terme sur l'argent, faisant ainsi grimper les prix. Leurs agissements, combinés aux craintes d'inflation et aux tensions géopolitiques, ont conduit à une bulle spéculative. Lorsque les changements réglementaires et les réactions du marché ont contraint les Hunts à liquider leurs positions, les prix de l'argent ont rapidement chuté.

En 2010-2011, les prix de l'argent ont considérablement augmenté, atteignant près de 50 dollars l'once en avril 2011. Cette hausse est due à la demande accrue des investisseurs pour des valeurs refuges dans un contexte d'incertitude économique après la crise financière de 2008, aux inquiétudes liées à l'inflation et à la forte demande industrielle pour l'argent. En outre, les transactions spéculatives et l'augmentation des investissements dans les ETFs sur l'argent ont contribué à l'escalade rapide des prix. Toutefois, ce pic a été de courte durée et les prix ont ensuite baissé en raison de corrections du marché et de prises de bénéfices.

En 2021, les prix de l'argent ont connu une nouvelle flambée, dépassant brièvement les 30 dollars l'once. Ce pic a été influencé par un mélange d'incertitude économique, d'augmentation de la demande industrielle et d'activité des investisseurs de particuliers. La pandémie de COVID-19 a perturbé les chaînes d'approvisionnement et accru la demande de métaux précieux en tant que valeurs refuges. En outre, un mouvement inspiré par les réseaux sociaux et par le succès de l'action GameStop a encouragé les investisseurs individuels à acheter de l'argent, ce qui a encore fait grimper les prix.

Ces pics mettent en évidence la sensibilité de l'argent à la spéculation du marché, aux facteurs économiques et au sentiment des investisseurs.

Prix de l'Argent : Que Disent les Analystes ?

Alors que les prix de l'argent ont bondi ces dernières semaines, les analystes de marché sont en train d'évaluer comment l'offre et la demande d'argent pourraient influer sur les prix, y compris d'autres facteurs externes tels que les politiques monétaires dans les principales économies.

Enquête Mondiale sur l'Argent 2024 : Le Déficit du Marché de l'Argent va s'Accroître

L'Institut de l'Argent a publié le World Silver Survey (Enquête Mondiale sur l'Argent) pendant 34 années consécutives, à partir de 1990. L'objectif de cette étude est de fournir aux acteurs du marché une vue d'ensemble du marché mondial de l'argent.

Dans le dernier rapport World Silver Survey 2024, les perspectives du marché pour 2024 soulignent ce qui suit : "L'assouplissement probable de la politique monétaire américaine devrait entraîner une hausse notable des prix des métaux précieux, bien que des risques de baisse à court terme persistent. L'argent en bénéficiera, mais il faudra peut-être attendre que les marchés physiques de l'argent se resserrent avant d'enregistrer des gains importants et de voir le ratio or/argent se réduire. Le déficit du marché de l'argent devrait augmenter de 17% en 2024, l'offre stagnant et la demande industrielle enregistrant un nouveau record. Les déficits devraient également se poursuivre, épuisant les stocks actuellement abondants".

ANZ : Le Marché de l'Argent est Sous-Approvisionné

Il y a tout juste un mois, un rapport publié par les spécialistes d'ANZ prévoyait que le prix de l'argent pourrait dépasser la barre des 30 dollars.

Dans leur note aux investisseurs, les économistes d'ANZ suggéraient que "le ralentissement de la croissance de la production minière et la forte demande industrielle suggèrent que l'offre est inférieure à la demande. Cela maintiendra le marché dans un déficit structurel. La reprise du cycle électronique et la croissance potentielle de la demande du secteur solaire sont de bon augure pour la consommation industrielle d'argent. Un marché sous-approvisionné laisse de la place pour un nouveau retrait des stocks en surface auprès de la London Bullion Market Association (LBMA) et des bourses. Les stocks les plus bas depuis plusieurs années et l'équilibre négatif du marché justifient une hausse des prix de l'argent".

TDS : La Croissance de la Demande Pourrait Épuiser les Stocks au Cours des Prochaines Années

Un rapport publié par TD Securities en avril 2024 a montré que ses économistes étaient favorables au trading de l'argent en raison de l'assouplissement anticipé de la politique monétaire de la Fed et de la forte demande observée sur les marchés mondiaux.

Dans leur rapport, ils suggèrent que "l'argent pourrait bien être le trade le plus excitant de la transition énergétique dont personne ne parle". Le rythme actuel de la croissance de la demande devrait épuiser complètement nos estimations des stocks "flottants" de la LBMA au cours des deux prochaines années, avec un cycle de réduction de la Fed qui pourrait ramener ce délai à moins de douze mois. Cela crée un risque de liquidité important. Cette thèse n'a pas grand-chose à voir avec l'évolution récente des prix et, en fait, nos analyses suggèrent que le timing pour les hausses de l'argent n'est pas très bon. Nous nous attendons à ce que l'activité de vente des CTA (Commodity Trading Advisor) pèse sur les marchés de l'argent, à moins que les prix ne remontent au dessus de 27,50 $/oz pour l'argent actif".

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Trading de l'Argent avec Admirals

Les traders chez Admirals peuvent trader l'argent en utilisant le type de compte de trading qui correspond à leurs besoins. Cependant, si vous préférez trader des métaux ou d'autres matières premières populaires, un compte chez Admirals vous donne accès à des instruments tels que l'or, le cuivre, le platine, le palladium et d'autres.

L'un des principaux problèmes des traders débutants est le manque d'expérience. Malheureusement pour eux, le trading peut être une activité très rapide qu'il est parfois difficile de gérer efficacement, même pour des traders plus expérimentés. Dans la mesure où il n'existe aucun moyen de remplacer l'expérience, la tâche peut s'avérer difficile pour les traders débutants. Cependant, il existe un moyen pour les débutants d'améliorer leurs connaissances grâce à des ressources pédagogiques telles que des webinaires, des articles, des guides, etc. que les courtiers proposent, parfois même gratuitement.

La gestion du risque est également l'un des principaux aspects à prendre en compte par les traders débutants. Pour ce faire, il est possible d'utiliser des ordres stop loss ou take profit. Se familiariser avec l'utilisation de ces ordres et s'entraîner sur un compte démo est une bonne façon de s'y habituer et de commencer à les incorporer dans ses stratégies.

Trader sur un Compte Démo Sans Risque

Vous souhaitez pratiquer le trading sans risquer vos fonds ? Un compte de trading démo d'Admirals vous permet justement de le faire, tout en tradant dans des conditions de marché réalistes. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir un compte démo dès aujourd'hui :

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.