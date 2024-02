Les Prix du Cacao Atteignent un Niveau Record : Comment Réagit le Marché ?

Février 19, 2024 03:53

La Saint-Valentin étant terminée, on peut dire que le chocolat est une fois de plus l'un des cadeaux les plus populaires. Les ventes de chocolat augmentent généralement à cette période de l'année, en raison de la forte demande. Ce qui n'était pas prévu, c'est la flambée sans précédent des prix du cacao sur le marché des matières premières.

Le chocolat au lait et le chocolat noir ayant pour ingrédients de base des fèves de cacao, il est intéressant d'examiner la performance du cacao en tant que matière première au cours des derniers mois et de voir quelles sont les perspectives.

Les Prix à Terme du Cacao Battent des Records

Le 12 février, les prix du cacao ont atteint un niveau record de 6 030 dollars la tonne. Les jours suivants, les prix du cacao ont légèrement reculé mais sont restés proches de la valeur du 12 février. Les prix à terme du cacao ont progressé de plus de 1 000 dollars, soit près de 40%, depuis le début de l'année.

Source : MetaTrader 5 Admirals, CACAO US (1 tonne métrique), Graphique D1 – Période : du 3 octobre 2023 au 16 février 2024, consultée le 16 février 2024.

Certains se demandent peut-être pourquoi les prix du cacao ont fait un tel bond, mais la réponse se trouve dans la faiblesse de l'offre. Les mauvaises conditions météorologiques ont eu raison des cultures de cacao en Afrique de l'Ouest, qui produisent 75% de l'offre mondiale de fèves de cacao. Le phénomène climatique El Nino, qui affecte les zones de culture du cacao depuis janvier et devrait durer jusqu'en mars 2024, a entraîné des températures plus sèches dans la région, ce qui a nui aux rendements des cultures dans deux des plus grands pays producteurs de cacao au monde, le Ghana et la Côte d'Ivoire.

Source : MetaTrader 5 Admirals, CACAO US (1 tonne métrique), Graphique MN – Période : du 1 mai 2016 au 16 février 2024, consultée le 16 février 2024.

Selon l'Organisation Internationale du Cacao, l'Afrique représente les trois quarts de la production mondiale, tandis que le continent américain en représente 20%, laissant 5% à l'Indonésie et à la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Commentant les prix élevés du cacao, les analystes d'ING ont noté que "le marché du cacao était déjà dans un environnement déficitaire au cours des deux saisons précédentes, ce qui signifie que les stocks mondiaux sont déjà à leurs niveaux les plus bas depuis la saison 2015/16". Dans leur rapport, publié le 15 février, ils soulignent que l'autorité de régulation du cacao de Côte d'Ivoire "a interrompu les ventes à terme pour la saison 2024/25 jusqu'à ce qu'il y ait une certaine clarté sur la façon dont la récolte de la saison prochaine pourrait se dérouler".

Mondelez et Hershey Expriment leurs Craintes Concernant les Prix du Cacao

Deux des plus grands producteurs de chocolat au monde, Mondelez International et Hershey Company, ont déjà fait remarquer que la hausse des prix du cacao est susceptible de jouer un rôle important dans la fixation des prix futurs des produits à base de fèves de cacao.

Mondelez International : Hausse des Prix, les Bénéfices Dépassent les Attentes au T4 2023

Mondelez International est une société multinationale de confiserie, d'alimentation, de boissons et de snacks basée aux États-Unis. Son portefeuille d'entreprises comprend des marques de chocolat populaires telles que Milka, Côte d'Or, Toblerone, Cadbury, Green & Black's, Freia, Marabou et Fry's.

Source : MetaTrader 5 Admirals, Mondelez International Inc. (#MDLZ), Graphique MN – Période : du 1 avril 2016 au 16 février 2024, consultée le 16 février 2024.

Le 30 janvier, l'entreprise a publié ses résultats pour le quatrième trimestre 2023. Le rapport a dépassé les attentes des analystes de marché, Mondelez International ayant enregistré un bénéfice de 950 millions de dollars. Le chiffre d'affaires de l'entreprise pour le dernier trimestre de l'année précédente a été déclaré comme étant de 9,31 milliards de dollars, dépassant une fois de plus les attentes.

Source : MetaTrader 5 Admirals, Mondelez International Inc. (#MDLZ), Graphique D1 – Période : du 2 octobre 2023 au 16 février 2024, consultée le 16 février 2024.

Mondelez International continuera d'augmenter les prix de certains de ses produits en 2024 pour lutter contre l'inflation du cacao. Dirk Van de Put, PDG de l'entreprise, a déclaré aux journalistes que l'augmentation des prix du cacao et du sucre obligerait Mondelez International à revoir ses prix, bien que les derniers rapports de vente aient fait état d'une baisse de 5,5% des ventes en Amérique du Nord.

Les hausses de prix ne sont pas une nouveauté. Les prix du chocolat de Mondelez en Europe, son plus grand marché, ont augmenté de 12% à 15% en 2023, a déclaré le PDG Dirk Van de Put le mois dernier lors de sa conversation avec les analystes de Wall Street. Les actionnaires de Mondelez International, tels que Parnassus Investments, ont souligné que la société devrait "faire preuve de stratégie pour répercuter la hausse des prix sur les consommateurs cette année".

La Société Hershey Co : La Fixation des Prix comme Outil de Contrôle

Mondelez International n'est pas la seule entreprise à envisager d'augmenter les prix de ses produits. La direction de Hershey Co a également exprimé sa volonté d'ajuster les prix en raison des coûts élevés du cacao. Michele Buck, PDG de Hershey Co., a déclaré la semaine dernière que "compte tenu de la situation des prix du cacao, nous utiliserons tous les outils à notre disposition, y compris la fixation des prix, pour contrôler la situation".

Source : MetaTrader 5 Admirals, Hershey Co-The (#HSY), Graphique MN – Période : du 1 août 2017 au 16 février 2024, consultée le 16 février 2024.

Hershey Co. est une multinationale de la confiserie dont le siège se trouve en Pennsylvanie, aux États-Unis. Parmi les produits de la société, y compris les produits sous licence, on peut citer Kit Kat, Hershey bar, M&M, Dream, Dagoba Organic Chocolate et d'autres.

Source : MetaTrader 5 Admirals, Hershey Co-The (#HSY), Graphique D1 – Période : du 24 octobre 2023 au 16 février 2024, consultée le 16 février 2024.

Selon un rapport de Reuters, Hershey Co. a "décrit un nouveau programme de restructuration de deux ans qui générerait environ 300 millions de dollars d'économies avant impôts après avoir projeté des ventes et des bénéfices annuels inférieurs aux attentes de Wall Street". Le rapport sur les résultats du quatrième trimestre de la société a révélé que les ventes nettes du quatrième trimestre 2023 se sont élevées à 2,66 milliards de dollars, manquant les estimations de 2,71 milliards de dollars. Les volumes de ventes organiques ont chuté de 6,6%, les consommateurs impactés par les chiffres élevés de l'inflation ayant réduit leurs dépenses en chocolats et confiseries.

La direction de Hershey Co. prévoit que les ventes nettes en 2024 augmenteront de 2% à 3% par rapport à l'année précédente, alors que les analystes tablaient sur une hausse de 3,4%.

Trading du Cacao avec Admirals

Les prix des matières premières telles que le cacao sont soumis aux règles de l'offre et de la demande. Les hausses de prix telles que celle observée pour le cacao peuvent rendre les matières premières attrayantes pour les traders débutants. Néanmoins, prendre les bonnes décisions nécessite de l'expérience et une connaissance approfondie du fonctionnement du trading.

Les traders débutants devraient compenser leur manque d'expérience en prenant le temps d'étudier la manière de construire une stratégie de trading solide. Les courtiers offrent généralement l'accès à des ressources pédagogiques telles que des articles, des guides pratiques et des webinaires qui aident les traders à renforcer leurs compétences. L'étude des fondamentaux du trading est l'un des piliers de la conception d'un plan de trading complet que les traders débutants doivent prendre en considération.

Les traders qui commencent leur aventure devraient également apprendre à utiliser les outils de gestion du risque tels que les ordres stop loss et take profit. Ces outils sont disponibles sur les plateformes les plus populaires telles que MT4 et MT5. Bien que les outils de gestion du risque ne puissent pas complètement supprimer le risque, ils peuvent l'atténuer en aidant à limiter les pertes au cas où les marchés évolueraient à l'encontre des positions.

