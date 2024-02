Le Prix du Cuivre va-t-il Augmenter en 2024 ?

Février 27, 2024 03:16

Le trading du cuivre implique l'une des matières premières les plus demandées sur le marché mondial à l'heure actuelle. Le cuivre est essentiel dans la mesure où ce métal est utilisé presque partout dans la vie quotidienne, du câblage électrique aux voitures en passant par les microprocesseurs. L'introduction des véhicules électriques, qui nécessitent toujours plus de cuivre, et la croissance de la production de puces électroniques utilisées dans le cadre du développement de l'intelligence artificielle (IA) pourraient alimenter la demande.

Certains analystes prévoient une hausse des prix du cuivre dans les années à venir, mais cette prévision va-t-elle se concrétiser ?

Le Prix du Cuivre Fluctue alors que des Signes de Récession Apparaissent

Certaines économies ont été confrontées à des problèmes d'inflation élevée au cours des deux dernières années. En conséquence, les autorités ont été contraintes de mettre en œuvre des politiques monétaires strictes qui ont conduit les économies au bord de la récession. Durant ces périodes, les consommateurs ont tendance à limiter leurs dépenses et à réduire leurs achats de biens. C'est dans ce contexte que les matières premières telles que le fer, le cuivre et autres subissent des pressions à la baisse en termes de valeur, car les entreprises suspendent ou ajustent leurs plans de production.

Source : MetaTrader 5 Admirals, Copper (1,000 lbs.) / USX, Graphique MN – Période : du 1 mai 2016 au 23 février 2024, consultée le 23 février 2024. Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Les analystes de marché n'ont pas été surpris par la chute des prix du cuivre en 2023, le resserrement de la politique monétaire observé dans le monde entier ayant eu un impact sur les économies, en particulier celles des pays en développement. Dans les premiers jours de février 2024, les prix du cuivre sont tombés à leur plus bas niveau en trois mois, approchant les 8 200 dollars la tonne métrique.

ICSG : La Production Minière Mondiale de Cuivre Devrait Augmenter de 3,7% en 2024

L'International Copper Study Group (ICSG), une organisation qui vise à accroître la transparence du marché du cuivre et à promouvoir les discussions et la coopération internationales sur les questions liées au cuivre, est optimiste quant à la production mondiale en 2024.

Source : MetaTrader 5 Admirals, Copper (1,000 lbs.) / USX, Graphique D1 – Période : du 13 octobre 2023 au 23 février 2024, consultée le 23 février 2024. Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Les analystes de marché d'ICSG suggèrent que la production minière mondiale de cuivre devrait augmenter de 3,7% en 2024, notant que "outre la production supplémentaire provenant de mines nouvelles ou agrandies, les taux de production devraient s'améliorer dans les pays touchés par des contraintes opérationnelles en 2023, à savoir le Chili, la Chine, l'Indonésie, le Panama et les États-Unis".

La Découverte d'un Gisement de Cuivre se Place Parmi les 3 Premières Mines au Niveau Mondial

KoBold Metals, une startup californienne qui compte parmi ses soutiens les milliardaires Bill Gates et Jeff Bezos, a annoncé la découverte d'un vaste gisement de cuivre en Zambie. Les dirigeants de l'entreprise ont déclaré avoir trouvé le plus grand gisement de cuivre de Zambie au cours des cent dernières années et ont prédit que le site dit de Mingoba pourrait devenir l'une des trois premières mines de cuivre à haute teneur au monde.

Le gisement de cuivre récemment découvert pourrait offrir une solution alternative aux entreprises qui ont besoin de cette matière première pour fonctionner, car les pays occidentaux, les États-Unis en tête, se sont engagés dans un conflit commercial avec la Chine, qui est l'un des plus grands producteurs au monde.

S'adressant aux journalistes du Financial Times, les dirigeants de l'entreprise ont déclaré que leur objectif était de commencer à produire du cuivre dans la mine souterraine, d'une valeur de 2 milliards de dollars, au début de la prochaine décennie.

Trading du Cuivre : Les Analystes de Marché Discutent des Prix

Les analystes d'ING ont souligné que la politique monétaire de la Réserve fédérale jouera probablement un rôle important dans la variation des prix du cuivre. "Les prix du cuivre seront soutenus par un dollar américain plus faible en raison de l'assouplissement de la Réserve fédérale américaine. Nous pensons que la trajectoire des taux d'intérêt de la Fed continuera à influencer les perspectives de prix du cuivre à court terme. Les prix du cuivre bénéficieront d'une politique monétaire plus souple, qui allégera la pression financière sur les fabricants et les entreprises de construction en réduisant les coûts d'emprunt. Mais si les taux américains restent élevés plus longtemps, cela conduira à un renforcement du dollar américain et à un affaiblissement du sentiment des investisseurs, ce qui se traduira par une baisse des prix du cuivre", ont-ils indiqué dans leur rapport.

Goldman Sachs : Les Prix du Cuivre Devraient Augmenter suite aux Réductions de Taux de la Fed

Les économistes de Goldman Sachs ont déclaré dans une note partagée par Reuters, le 21 février, que les prix du cuivre et de l'or pourraient être stimulés si les décideurs politiques de la Fed décidaient de réduire les coûts d'emprunt. "L'impact immédiat sur les prix d'une baisse de 100 points de base des taux américains à deux ans décidée par la Fed est le plus important pour les métaux, en particulier le cuivre (6%), puis l'or (3%), suivi par le pétrole (3%). L'impact positif de la baisse des taux d'intérêt sur la demande et l'offre de matières premières rend l'impact sur les prix des matières premières ambigu en théorie", écrivent-ils.

ANZ : Croissance Attendue de la Demande de Cuivre des États-Unis, de la Chine et de l'Inde en 2024

Les analystes d'ANZ suggèrent que les faibles perspectives concernant les prix du cuivre qui prévalaient en 2023 pourraient bientôt être de l'histoire ancienne, les attentes du marché semblant changer. Dans le rapport de la banque néo-zélandaise, il est noté : "Le cuivre est largement consommé dans l'économie mondiale, ce qui suscite des inquiétudes quant à la demande dans un contexte de resserrement des politiques monétaires et d'affaiblissement de la croissance économique. Cependant, la demande est restée forte dans un contexte où l'accent est mis sur l'électrification et la décarbonisation. Nous prévoyons que la croissance de la demande de la Chine, des États-Unis et de l'Inde, trois des cinq principaux consommateurs, atteindra 4,3% en 2024. Cette évolution s'inscrit dans un contexte de problèmes croissants du côté de l'offre. Les perturbations imprévues devraient rester nombreuses, les producteurs devant faire face à des coûts élevés et à une baisse de la qualité. Les risques politiques restent également élevés, mettant en péril le développement de nouvelles mines".

Le rapport d'ANZ prévoit que les prix du cuivre seront soutenus en 2024 par un déficit du marché, maintenant leur objectif à court terme de 9 000 USD et s'attendant à ce qu'ils dépassent les 10 000 USD au cours des 12 prochains mois.

Trading du Cuivre avec Admirals

Le débat sur les perspectives du cuivre se poursuivra probablement au fur et à mesure que les conditions du marché évoluent. Les traders débutants doivent toutefois faire attention aux actifs ou instruments qu'ils ajoutent à leurs portefeuilles. Le manque d'expérience et le sentiment d'excitation peuvent conduire à de mauvaises décisions.

Si l'expérience ne vient qu'avec la pratique du trading, l'apprentissage peut compenser cet inconvénient dans une certaine mesure. Les traders débutants ont tout intérêt à se plonger dans le monde du trading en utilisant des ressources pédagogiques telles que des webinaires, des articles, des guides pratiques, des vidéos, etc. Ces ressources sont souvent mises à disposition gratuitement par les courtiers, il n'y a donc aucune raison de ne pas en profiter.

Les outils de gestion du risque sont également un moyen pour les traders de compenser leur manque d'expérience. Les ordres "stop loss" ou "take profit" peuvent limiter les risques lorsqu'ils sont utilisés correctement. Ces outils sont intégrés aux plateformes les plus populaires, telles que MetaTrader 4 ou MetaTrader 5.

