Prix du Cuivre : Vont-ils Continuer leur Progression ?

Juin 04, 2024 03:29

Alors que le prix du cuivre atteint des records, les analystes évaluent le marché du cuivre afin de prévoir la trajectoire future du prix du métal.

Le 20 mai, le prix du cuivre a atteint un niveau record, dépassant pour la première fois la barre des 11 000 dollars la tonne.

Le cuivre est essentiel dans les technologies des énergies renouvelables, notamment les éoliennes et les panneaux solaires, et dans l'électronique pour les circuits imprimés et les connecteurs. Le boom technologique de l'IA et la résurgence de l'industrie de la défense ont augmenté la demande de cuivre dans le monde entier.

Notre article présente les dernières évolutions du marché du cuivre ainsi que des prévisions concernant son prix.

WSJ : Les États-Unis et la Chine s'Affrontent sur l'Approvisionnement en Cuivre

Selon un rapport du Wall Street Journal (WSJ), les États-Unis et la Chine sont en conflit permanent, l'administration américaine tentant de maintenir la production de cuivre hors du contrôle de la Chine et d'empêcher la superpuissance asiatique de contrôler l'offre mondiale de métaux et de minéraux essentiels.

L'un des principaux conseillers du président Biden, Amos Hochstein, et une équipe du département d'État ont promis de négocier des accords avec les pays producteurs de cuivre afin de s'assurer que les entreprises américaines se voient garantir une partie des droits de production.

En ce qui concerne le cuivre, M. Hochstein a indiqué que "nous n'avons pas beaucoup de nouvelles sources d'approvisionnement dans le monde. Ce qui me préoccupe, c'est que même lorsqu'une découverte est faite, il peut s'écouler entre sept et quinze ans avant que le premier cuivre n'apparaisse".

L'International Copper Association Prévoit une Augmentation de la Demande

Les analystes de l'International Copper Association (ICA) estiment que la transition vers l'énergie verte devrait soutenir la majeure partie de la demande mondiale de cuivre à long terme.

Source : Cours du cuivre sur la plateforme TradingView - Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.

Dans un article publié sur le site web de l'ICA le 23 avril, il est noté que "la recherche du CRU démontre que la demande mondiale de cuivre devrait passer de 28,3 millions de tonnes (Mt) en 2020 à 40,9 Mt en 2040 avec un taux de croissance annuel composé ("CAGR", pour Compound Annual Growth Rate) de 1,85%. Cette croissance devrait provenir des secteurs traditionnels de la demande ainsi que de nouveaux secteurs stimulés par la transition vers l'énergie verte, tels que la croissance de l'adoption des véhicules électriques, l'intégration des énergies renouvelables, et l'expansion et la maintenance des infrastructures de réseau".

ING : Nouveaux Records pour le Cuivre, Débat sur la Durabilité

Les économistes d'ING ont souligné que les prix du cuivre ont atteint de nouveaux records, mais ont ajouté que les fondamentaux à court terme ne semblent pas justifier l'action actuelle des prix. Par conséquent, ils ont invité les investisseurs à la prudence.

Dans un rapport publié le 21 mai, ils notent : "Les métaux industriels ont poursuivi leur reprise hier, les prix du cuivre dépassant les 11 000 dollars américains par tonne et atteignant des sommets inégalés. Les spéculateurs ont investi dans le cuivre en raison du discours haussier sur le resserrement de l'offre. Cependant, l'action récente des prix est détachée des fondamentaux à court terme, qui sont moins favorables. Bien qu'il soit difficile d'annoncer un sommet dans le marché actuel, nous ne pensons pas que le mouvement récent soit durable. Il suffit de regarder l'évolution récente des prix du cacao et du café pour voir à quelle vitesse cette tendance peut s'inverser lorsque les spéculateurs se retirent".

Source : MetaTrader 5 Admirals, Cuivre (1,000 lbs vs US Dollar Cent CFD), Graphique MN – Période : du 1 juillet 2016 au 31 mai 2024, consultée le 31 mai 2024. Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Citi : Les Prix du Cuivre Devraient se Consolider au Cours des Deux Prochains Trimestres

Bien que les économistes de Citi reconnaissent que les prix du cuivre ont progressé ces derniers mois, ils n'hésitent pas à prévoir que les marchés pourraient les voir se consolider au cours des trois à six prochains mois.

Commentant les développements concernant le marché et les prix du cuivre, ils suggèrent que les machines représentent probablement une grande partie des ~30 milliards de dollars d'ajouts à la valeur des fonds de cuivre cette année.

Dans leur rapport, ils soulignent : "Les investisseurs ont eu raison de faire grimper le prix du cuivre de 8-8,5k/t à 10,5k/t au cours des 3-4 derniers mois. Dans les mois à venir, une partie de cette valeur est susceptible d'être transférée aux consommateurs, ainsi qu'aux fonds spéculatifs macro et spécifiques aux matières premières, pour lesquels nous considérons que les prix inférieurs à 10 000 dollars la tonne sont peu coûteux. En effet, les indicateurs physiques (tels que les stocks visibles, les spreads et les premiums) ne vont pas être excellents pendant un certain temps, dans la mesure où les semi-fabricants chinois déstockent le métal raffiné et où les ferrailleurs mondiaux déstockent la ferraille".

Goldman Sachs : Le Cuivre Pourrait Atteindre 12 000 Dollars la Tonne d'ici à la Fin 2024

Les analystes de Goldman Sachs ont déclaré dans une note aux investisseurs qu'ils restaient "sélectivement haussiers" sur des actifs tels que le cuivre, l'or et le pétrole.

Le rapport de Goldman Sachs indique ce qui suit : "Nous restons sélectivement optimistes sur les matières premières car 1) la croissance de la demande reste solide, 2) nous voyons plus de hausse structurelle dans les métaux industriels et l'or, et 3) la prime de risque géopolitique du pétrole s'est réduite. Nous prévoyons que les rendements totaux des matières premières passeront de 13% depuis le début de l'année à 18% d'ici la fin de l'année".

En ce qui concerne le cuivre, la banque d'investissement a suggéré que les prix du cuivre pourraient augmenter de 15% pour atteindre 12 000 $/t d'ici la fin de l'année.

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

