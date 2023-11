Prudence des Marchés avant les Décisions de Taux d'Intérêt de la BoE et de la Fed

Novembre 03, 2023 02:08

La semaine est riche en actualités financières intéressantes puisque la Réserve Fédérale américaine (Fed) et la Banque d'Angleterre (BoE) vont suivre la Banque du Japon (BoJ) dans l'annonce de leurs décisions sur les taux. Selon les prévisions des économistes, les deux banques devraient maintenir leurs taux inchangés.

Au Japon, le secrétaire général du cabinet, Hirokazu Matsuno, a déclaré qu'il n'excluait pas de prendre des mesures pour répondre aux mouvements désordonnés des devises, soulignant que des mouvements rapides de change n'étaient pas souhaitables.

Le Fonds Monétaire International (FMI) a suggéré qu'un nouveau resserrement de la politique monétaire de la Reserve Bank of Australia (RBA) pourrait être nécessaire pour ramener l'inflation dans la fourchette cible d'ici 2025. Les économistes du FMI ont noté que l'économie australienne reste résiliente et ont exhorté le gouvernement à planifier des projets d'investissement public d'une manière plus coordonnée qui soutiendrait les efforts de la RBA.

En Chine, l'indice PMI manufacturier Caixin/S&P Global est tombé à 49,5 en octobre, contre 50,6 en septembre, passant sous la barre des 50,0 points qui sépare la croissance de la contraction. Des économistes ont déclaré à Reuters que l'économie chinoise souffrait d'une faible demande et d'incertitudes internes et externes.

Décision de la Fed sur les Taux d'Intérêt

Le Comité Fédéral de l'Open Market (FOMC) de la Fed annoncera sa décision sur les taux d'intérêt plus tard dans la journée (mercredi). L'Outil Fedwatch du CME donne plus de 99% de probabilité pour que la Fed maintienne ses taux. Bien que l'inflation globale reste supérieure à l'objectif de 2%, et ce depuis un certain temps, le comité de la Fed s'abstiendra probablement de prendre des mesures afin d'évaluer l'effet de sa politique monétaire.

Il convient de noter que la Fed a relevé ses taux à 11 reprises au cours des derniers mois, ce qui a conduit au resserrement politique le plus rapide enregistré en près de 40 ans. Le président de la Fed, Jerome Powell, a laissé entendre que les taux resteraient élevés plus longtemps et n'a pas exclu la possibilité d'une nouvelle hausse jusqu'à la fin de l'année 2023.

Décision sur les Taux d'Intérêt de la Banque d'Angleterre

Jeudi après-midi, la BoE rejoindra le groupe des banques centrales qui ont annoncé leurs décisions en matière de taux d'intérêt. Les analystes de marché s'attendent à ce que le Comité de Politique Monétaire (MPC) de la BoE n'augmente pas les coûts d'emprunt, comme l'a montré un sondage Reuters parmi les économistes.

Selon un rapport du Financial Times citant des analystes d'Oxford Economics, "l'inflation reste inconfortablement forte", tandis que les membres du comité de politique monétaire ont déclaré que la politique monétaire devrait rester stricte pendant un certain temps en réponse à l'environnement de prix élevés. Les pressions inflationnistes sont également stimulées par des chiffres de croissance des salaires sans précédent depuis 2001. Les économistes interrogés par Reuters estiment que la BoE n'abaissera pas ses taux d'intérêt avant au moins juillet 2024.

Rapport sur les Emplois Non Agricoles d'Octobre 2023 aux US

Vendredi sera le jour de la publication des chiffres de l'emploi non agricole aux États-Unis et la plupart des analystes de marché seront impatients d'avoir un aperçu de la situation du marché du travail dans le pays. Les analystes s'attendent à ce que le chiffre du NFP s'élève à 172 000, ce qui est nettement inférieur au chiffre de 336 000 enregistré en septembre. Toutefois, il convient de noter que le rapport NFP a parfois surpris les marchés mondiaux au cours des derniers mois.

Avec un taux de chômage de 3,8%, les économistes examineront attentivement le rapport du Bureau of Economic Analysis (BEA) pour voir si le marché du travail se refroidit en raison de taux d'intérêt plus élevés qu'à l'accoutumée.

