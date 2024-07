Quelles sont les Prévisions pour les Prix de l'Or au Second Semestre 2024 ?

Juillet 17, 2024 04:17

Le prix de l'or ne cessera probablement jamais d'être un sujet de conversation pour les traders, qui considèrent le métal précieux comme un actif "refuge". Les banques centrales ayant fait preuve d'une grande prudence lorsqu'il a été question de réduire les taux d'intérêt au cours du premier semestre 2024, le prix de l'or a gagné du terrain, les investisseurs et les traders s'efforçant de diversifier leurs portefeuilles.

Dans cet article, vous allez découvrir des informations et des prévisions précieuses sur l'or qui vous aideront à naviguer sur le marché de cette matière première.

Que se Passe-t-il sur l'Or ?

L'année 2024 a été favorable à l'or jusqu'à présent : le prix du métal précieux a progressé de 15% et reste proche de ses plus hauts niveaux historiques. Les conflits en Ukraine et au Proche-Orient ainsi que les achats d'or par diverses banques centrales à travers le monde ont joué un rôle dans la flambée des prix. Le métal précieux a connu son troisième trimestre consécutif de hausse de valeur, enregistrant une trajectoire ascendante telle que celle marquée à l'époque de la pandémie de Covid-19.

Une enquête du World Gold Council, publiée le 18 juin 2024, indique que "29% des banques centrales interrogées ont l'intention d'augmenter leurs réserves d'or au cours des douze prochains mois, le niveau le plus élevé que nous ayons observé depuis que nous avons commencé cette enquête en 2018. Les achats prévus sont principalement motivés par un désir de rééquilibrage vers un niveau stratégique de détention d'or plus privilégié, la production nationale d'or et les préoccupations des marchés financiers, y compris les risques de crise plus élevés et la hausse de l'inflation".

L'Enquête d'UBS Montre une Volonté de s'Exposer Davantage à l'Or

L'enquête menée par UBS Asset Management auprès de 40 grandes banques centrales a montré que 24% des répondants avaient augmenté leur exposition à l'or au cours de l'année écoulée et que 30% prévoyaient de le faire au cours de l'année à venir, bien qu'ils aient également l'intention d'investir davantage dans les obligations.

Les économistes d'UBS Asset Management ont noté que "la récente décision politique d'utiliser les bénéfices des banques centrales sur les actifs gelés de Russie pour financer l'Ukraine augmente encore le risque que les réserves de change ne soient plus considérées comme une valeur refuge pour les banques centrales. L'or, un actif détenu par les banques centrales en grande partie pour des raisons historiques liées à l'époque où il était un pilier du système financier mondial, risque d'être ramené à la vie par les tendances géopolitiques actuelles", ont-ils ajouté.

ING Estime que les Prévisions de Réduction des Taux Stimulent le Prix de l'Or

Les économistes d'ING suggèrent que les espoirs de réduction des taux mis en œuvre par la Réserve Fédérale stimulent les prix de l'or. Dans un rapport publié le 8 juillet, les analystes des métaux de la banque néerlandaise ont déclaré : "L'optimisme concernant les réductions des taux d'intérêt américains, alors que de nouvelles données économiques soutiennent les arguments en faveur d'un changement de cap de la Réserve Fédérale, a également soutenu les perspectives de l'or cette année. La baisse des coûts d'emprunt est généralement favorable à l'or non porteur d'intérêts".

Le rapport note également que "la guerre en Ukraine et au Proche-Orient et les tensions entre les États-Unis et la Chine suggèrent que la demande de valeurs refuges continuera à soutenir les prix de l'or à court et à moyen terme. L'élection présidentielle américaine de novembre et la baisse tant attendue des taux d'intérêt de la Fed continueront également à renforcer la dynamique haussière de l'or jusqu'à la fin de l'année, selon nous. Nous prévoyons que l'or atteindra en moyenne 2300 dollars au troisième trimestre et que les prix culmineront à 2350 dollars l'once au quatrième trimestre, soit une moyenne annuelle de 2255 dollars l'once".

TDS : Regain d'Intérêt pour l'Or

Les analystes du marché des métaux de TDS ont déclaré que l'augmentation des chances d'une réduction des taux de la Fed en septembre soutenait les prix de l'or. Dans leur note aux investisseurs publiée le 11 juillet, ils notent : "Des données sur l'inflation inférieures aux attentes renforcent le rallye des métaux précieux après que des données sur l'emploi plus faibles aient déjà renforcé les attentes d'un début du cycle de réduction des taux de la Fed en septembre. En ce sens, une cohorte macro-économique clé qui est restée à l'écart jusqu'à présent est de plus en plus susceptible de s'intéresser à nouveau à l'or".

Le rapport de TDS fait également référence au nombre croissant de positions nouvellement ouvertes sur les ETFs, en disant que "en effet, les premières preuves d'un intérêt renouvelé commencent à se manifester alors que les positions sur les ETFs continuent d'augmenter en juillet, après que juin ait vu la première augmentation mensuelle depuis mai 2023. En outre, alors que les réserves d'or chinoises sont restées stables pour le deuxième mois consécutif, les principaux traders du Shanghai Futures Exchange (SHFE) ont augmenté leurs positions nettes, ce qui montre que la demande asiatique devrait rester forte".

ABN AMRO Prudent sur les Prix de l'Or

ABN AMRO, la troisième plus grande banque des Pays-Bas, déclare que les investisseurs devraient être prudents en ce qui concerne les prix du métal précieux, ajoutant que l'or semble avoir perdu un peu de son élan.

"Cette année, les prix de l'or ont été soutenus par les investisseurs qui ont acheté le métal jaune sur les marchés à terme et sous d'autres formes, par les banques centrales qui ont constitué des réserves d'or et par la situation technique. Le rallye a perdu de son élan depuis le sommet de 2450 dollars atteint le 20 mai 2024", peut-on lire dans le rapport de la banque néerlandaise.

Les économistes de la banque prévoient que le prix de l'or atteindra 2 000 dollars l'once d'ici la fin de l'année : "Nous restons prudents quant aux perspectives des prix de l'or : la tendance est positive, mais la dynamique diminue ; il est inhabituel pour les prix de l'or d'avoir des corrélations positives avec le dollar américain et les rendements réels américains à 5 ans et 10 ans. Il n'y a pas de pénurie d'or physique".

