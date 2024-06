La RBA Maintient le Cap sur les Taux d'Intérêt

Juin 19, 2024 06:53

Après la Réserve Fédérale (Fed) et la Banque du Japon (BoJ), c'est au tour de la Reserve Bank of Australia (RBA) de laisser ses taux d'intérêt inchangés, conformément aux attentes des analystes de marché.

Décision sur les Taux d'Intérêt de la RBA

La RBA n'a pas surpris les marchés mondiaux en annonçant qu'elle maintiendrait ses taux d'intérêt à l'issue de la réunion de politique monétaire de son conseil d'administration. C'est la cinquième fois consécutive que la banque centrale australienne n'ajuste pas sa politique monétaire. Le communiqué publié par la RBA après la réunion indique que "les perspectives économiques restent incertaines et les données récentes ont montré que le processus de retour de l'inflation à l'objectif ne se fera probablement pas sans heurts. Bien que les données récentes aient été mitigées, elles ont renforcé la nécessité de rester vigilant face aux risques de hausse de l'inflation".

Le dollar australien a légèrement progressé, le gouverneur de la RBA, Michele Bullock, ayant déclaré que le conseil n'avait envisagé aucune option de réduction des taux. Bullock a révélé qu'il y avait des discussions sur une augmentation des taux et a ajouté qu'elle était "très consciente que les taux élevés nuisent à certains secteurs du pays. L'inflation nuit également à la population, c'est pourquoi nous nous efforçons de la faire baisser".

Un sondage Reuters, publié le 14 juin, a montré que la plupart des économistes prévoient que les taux d'intérêt resteront inchangés au prochain trimestre, puis qu'ils seront réduits de 25 points de base à 4,10% au dernier trimestre de cette année.

L'ONS va Publier son Rapport sur l'IPC Britannique (IPC) pour Mai 2024

Mercredi matin, l'Office for National Statistics (ONS) publiera son rapport sur l'IPC pour le mois de mai. Les économistes suggèrent que l'inflation britannique pourrait s'établir à 0,4% d'un mois sur l'autre, soit une légère hausse par rapport au mois d'avril.

Certains économistes prévoient que l'inflation pourrait atteindre 2% en rythme annuel, ce qui inciterait la Banque d'Angleterre (BoE) à envisager une baisse des taux d'intérêt. Selon les dernières prévisions de la BoE, l'inflation devrait atteindre l'objectif de 2%, passer sous la barre des 2% pendant un certain temps, avant de remonter à 2,5% plus tard dans l'année.

Il convient de noter que l'inflation globale a augmenté de 2,3% au cours de la période de 12 mois se terminant en avril, ce qui représente un net recul par rapport à la hausse de 3,2% enregistrée en mars et son niveau le plus bas depuis juillet 2021.

Rapport sur les Ventes au Détail de Mai 2024 aux US

Le US Census Bureau annoncera les chiffres des ventes au détail pour mai 2024 mardi. Les économistes s'attendent à ce que le chiffre soit de 0,2% d'un mois sur l'autre, soit légèrement plus élevé que le 0% enregistré en avril. Commentant le rapport d'avril, les analystes de marché avaient suggéré que les dépenses de consommation montraient des signes de déclin avec le revenu disponible et les taux d'épargne personnelle

La National Retail Federation (NRF) a rapporté lundi que les dépenses de consommation américaines en biens ont rebondi en mai après les résultats stables d'avril. Les ventes au détail, à l'exclusion des voitures et de l'essence, ont progressé de 1,35% sur une base mensuelle et de 3,03% sur une base annuelle. Les analystes de la NRF ont noté que "les dépenses sont soutenues par le marché de l'emploi et les gains de salaires réels. L'inflation reste tenace, mais elle concerne presque exclusivement les services plutôt que les biens de consommation. Les augmentations de mai en glissement annuel sont conformes à ce que nous avons vu plus tôt cette année, et celles en glissement mensuel sont les plus importantes depuis plus d'un an. Nous pensons que cela souligne le fait que la modération d'avril était une anomalie".

M. Kashkari de la Fed Estime que la Baisse des Taux en Décembre est une Option Raisonnable

Le président de la Réserve Fédérale de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré aux journalistes de CBS que "nous sommes en très bonne position pour prendre notre temps, obtenir plus de données sur l'inflation, sur l'économie, sur le marché du travail, avant de prendre une quelconque décision. Nous sommes en position de force, mais si l'on se contente de dire qu'il y aura une baisse, comme l'indique la médiane, ce sera probablement vers la fin de l'année".

M. Kashkari a indiqué que le marché du travail avait résisté à l'assaut sans précédent des taux d'intérêt record des deux dernières années, mais il a ajouté qu'il s'attendait à un certain ralentissement au cours des prochains mois.

