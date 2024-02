La RBA Maintient ses Taux mais n'Exclut pas une Future Hausse

Février 07, 2024 07:38

Après une semaine riche en événements financiers importants, tels que les décisions sur les taux d'intérêt prises par certaines des principales banques centrales mondiales, le calendrier de cette semaine devrait être léger. La Reserve Bank of Australia (RBA) a annoncé sa décision de maintenir les coûts d'emprunt inchangés, comme prévu.

Le dollar américain s'est renforcé face à la livre sterling, atteignant un plus haut de deux mois, lundi, alors que Jerome Powell a repoussé les attentes concernant une réduction des taux d'intérêt après la réunion de mars du conseil d'administration de la Fed.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Décision sur les Taux d'Intérêt de la RBA

Le conseil d'administration de la RBA n'a pas réservé de surprises en maintenant le taux d'intérêt officiel (OCR, pour Official Cash Rate) inchangé, comme le prévoyaient les économistes. L'économie australienne étant confrontée à un coût de la vie élevé, certains analystes estiment que la RBA ne dispose pas d'une grande marge de manœuvre pour augmenter davantage les coûts d'emprunt.

La gouverneure de la banque centrale australienne, Michelle Bullock, a déclaré qu'elle n'excluait rien en matière de politique monétaire et a ajouté que la banque percevait les risques comme équilibrés tout en notant qu'elle recherchait activement des données confirmant un retour de l'inflation au niveau cible.

Les économistes de la National Australia Bank (NAB) ont écrit dans un rapport que la déclaration post-réunion n'indique pas de baisse de taux à venir. "Nous interprétons cela comme une faible probabilité d'une baisse au premier semestre 2024, mais une baisse au second semestre 2024 est compatible avec une inflation au niveau cible à la mi-2026 selon les prévisions de la RBA", ont-ils noté.

PMI Services de l'ISM aux États-Unis pour Janvier 2024

L'indice PMI des services américains a augmenté à 53,4 en janvier selon un rapport publié lundi par l'Institute of Supply Management (ISM). Les analystes de marché de l'ISM ont déclaré dans le rapport que "l'augmentation du taux de croissance global en janvier est attribuable à une croissance plus rapide des indices des nouvelles commandes, de l'emploi et des livraisons des fournisseurs".

L'enquête de l'ISM a montré que "la majorité des personnes interrogées indiquent que les affaires sont stables. Ils sont optimistes quant à l'économie en raison de l'impact potentiel des baisses de taux d'intérêt ; cependant, ils sont prudents en raison de l'inflation, des pressions sur les coûts qui y sont associées et des conflits géopolitiques en cours".

Une Baisse des Taux d'Intérêt en Mars est Peu Probable selon la Fed

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré aux journalistes de CBS que le Federal Open Market Committee (FOMC) du mois de mars n'aboutirait probablement pas à une baisse des taux d'intérêt, dans la mesure où le conseil ne serait pas suffisamment confiant pour procéder à une telle baisse. M. Powell a reconnu que des progrès avaient été réalisés en matière d'inflation, mais il a souligné que des chiffres d'inflation plus persistants pourraient avoir une incidence sur le calendrier des ajustements de taux.

Le président de la Fed a laissé entendre qu'une réduction des taux pourrait avoir lieu plus tôt que prévu si les chiffres du marché du travail s'affaiblissaient ou si les chiffres de l'inflation baissaient "de manière vraiment convaincante". Interrogé sur les projections de l'économie américaine, M. Powell a indiqué qu'il ne voyait pas de possibilité élevée de récession, tout en ajoutant que les problèmes économiques de la Chine pourraient avoir un effet sur l'économie américaine, mais sans grande ampleur.

Tirant parti des remarques de M. Powell, le dollar américain a atteint son plus haut niveau depuis deux mois face à la livre sterling lundi.

OUVRIR UN COMPTE DÉMO

Rapport de l'OCDE : Baisse des Taux aux US et Pressions sur les Prix au Royaume-Uni

L'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) a publié son rapport intérimaire en début de semaine. Les analystes de l'OCDE prévoient une inflation américaine de seulement 2,2% en 2024 et de 2% en 2025, soit l'un des taux les plus bas du G7.

Le rapport de l'OCDE prévoit que le Royaume-Uni devra faire face au taux d'inflation le plus élevé du G7, à savoir 2,8% cette année et 2,4% en 2025. En ce qui concerne l'inflation aux États-Unis, les économistes de l'OCDE ont déclaré que "le principal problème reste l'inflation et elle semble baisser... de manière constante. Nous ne sommes pas encore sortis d'affaire et il reste encore beaucoup de chemin à parcourir". Selon eux, les États-Unis devraient enregistrer la plus forte expansion économique (+2,1%), tandis que la croissance du PIB de l'Allemagne devrait être anémique.

Trader sur un Compte Démo Sans Risque

Vous souhaitez pratiquer le trading sans risquer vos fonds ? Un compte de trading démo d'Admirals vous permet justement de le faire, tout en tradant dans des conditions de marché réalistes. Cliquez sur la bannière ci-dessous pour ouvrir un compte démo dès aujourd'hui :

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.