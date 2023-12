La RBA Maintient ses Taux, l'Or Recule par Rapport à son Niveau Record

Décembre 06, 2023 08:43

La Reserve Bank of Australia a décidé de maintenir ses taux d'intérêt inchangés, comme l'avaient largement anticipé les économistes. Entre-temps, le prix de l'or se maintient au-dessus de la barre des 2 030 dollars l'once ce mardi matin, en raison de la faiblesse du dollar américain et des discussions sur les taux d'intérêt. Il convient de noter que le prix de l'or a atteint un record de 2 150 dollars l'once lundi.

Décision sur les Taux d'Intérêt de la RBA

La RBA a maintenu les coûts d'emprunt en ligne avec les attentes. Dans la déclaration qui a suivi la réunion, le gouverneur de la RBA, Michele Bullock, a déclaré que "la nécessité d'un nouveau resserrement de la politique monétaire pour s'assurer que l'inflation revienne à l'objectif dans un délai raisonnable dépendra des données et de l'évolution de l'évaluation des risques. Le maintien du taux directeur lors de cette réunion permettra d'évaluer l'impact des hausses de taux d'intérêt sur la demande, l'inflation et le marché du travail".

Le conseil d'administration de la RBA a noté qu'il existe des incertitudes concernant les décalages dans l'effet de la politique monétaire, mais a ajouté que "les conditions sur le marché du travail ont également continué à s'assouplir progressivement". La décision de la RBA sur les taux d'intérêt a affaibli le dollar australien par rapport au dollar américain, perdant 0,70% de sa valeur mardi matin.

L'Or Atteint un Niveau Record Lundi et Recule Mardi

Le prix de l'or a dépassé les 2150 dollars lundi, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient et la possibilité d'une baisse des taux d'intérêt semblant obliger les investisseurs à ajuster leurs portefeuilles en investissant dans l'actif dit "refuge". Les économistes de BMI, une branche de Fitch Solutions, ont indiqué que "nous pensons que les principaux facteurs qui soutiendront l'or en 2024 seront les réductions des taux d'intérêt par la Fed américaine, un dollar américain plus faible et des niveaux élevés de tensions géopolitiques".

Le World Gold Council a suggéré dans une étude que sept banques centrales sur dix ont l'intention d'augmenter leurs réserves au cours des six prochains mois. S'adressant aux journalistes de CNBC, les analystes d'UOB ont déclaré que "le recul anticipé du dollar américain et des taux d'intérêt en 2024 sont des facteurs positifs clés pour l'or. L'or a connu un rallye et nous nous attendons à ce qu'il se poursuive jusqu'à la fin de l'année".

Rapport sur le PIB Australien du T3 2023

L'Australian Bureau of Statistics (ABS) publiera son rapport sur le PIB du troisième trimestre 2023 mercredi matin. Les économistes s'attendent à ce que le taux de croissance du PIB s'établisse à 0,4% sur une base trimestrielle, ce qui correspond au chiffre du deuxième trimestre. Sur une base annuelle, les analystes de marché estiment que le taux devrait atteindre 1,8%, ce qui est inférieur au taux de 2,1% enregistré au trimestre précédent.

La Reserve Bank of Australia (RBA) a suspendu ses hausses de taux d'intérêt, évaluant les conditions économiques dans le plus grand pays d'Océanie. L'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) a noté la semaine dernière que la RBA a probablement conclu son plan de resserrement monétaire tout en ajoutant que l'inflation globale devrait tomber dans la fourchette cible d'ici la fin de l'année 2025.

Rapport sur l'Indice PMI des Services de l'ISM aux US

L'Institute for Supply and Management (ISM) publiera ses données sur le PMI des services pour le mois de novembre plus tard dans la journée. Les analystes de marché suggèrent que le PMI s'établira à 52,0, légèrement au-dessus de la lecture d'octobre, indiquant que le secteur des services s'est développé une fois de plus malgré des conditions défavorables.

La semaine dernière, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que l'économie américaine ralentissait conformément au plan de la banque centrale, ajoutant que le conseil n'hésiterait pas à resserrer davantage sa politique monétaire si cela s'avérait nécessaire.

