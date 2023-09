La RBA Maintient ses Taux pour la Troisième Fois Consécutive

Décision sur les Taux d'Intérêt de la RBA

Plus tôt dans la matinée, la RBA a maintenu ses taux d'intérêt inchangés pour la troisième fois consécutive. Le communiqué du conseil d'administration de la RBA publié après la réunion indique que "le conseil d'administration a de nouveau décidé de maintenir les taux d'intérêt inchangés ce mois-ci. Cela permettra d'évaluer l'impact de l'augmentation des taux d'intérêt à ce jour et les perspectives économiques. L'inflation en Australie a passé son pic et l'indicateur mensuel de l'IPC pour le mois de juillet a montré une nouvelle baisse. Cependant, l'inflation est encore trop élevée et le restera pendant un certain temps. La prévision principale est que l'inflation continuera à diminuer et qu'elle reviendra au sein de l'objectif de 2 à 3% à la fin de l'année 2025".

Commentant la décision de la RBA sur les taux, les analystes de la banque ANZ ont suggéré que "dans l'ensemble, nous ne voyons rien dans la décision ou la déclaration d'aujourd'hui qui nous pousse à abandonner notre opinion selon laquelle la RBA fait une pause prolongée alors qu'elle examine comment les 400 points de base de resserrement monétaire à ce jour se répercutent sur l'économie".

Il convient de noter que le gouverneur de la RBA, Philip Lowe, sera remplacé par son adjointe, Michele Bullock, le 18 septembre.

Rapport sur les Ventes au Détail de la Zone Euro pour Juillet

Mercredi matin, Eurostat publiera son rapport sur les ventes au détail de juillet pour la zone euro. Les analystes de marché suggèrent que les ventes au détail dans le bloc euro se sont contractées de 1,2% au cours du deuxième mois de l'été, poursuivant ainsi leur trajectoire descendante.

Sur une base mensuelle, ils s'attendent à une baisse de 0,2%, reprenant ainsi la spirale baissière qui a amené les économistes à se demander dans quelle mesure la hausse des taux d'intérêt et l'inflation élevée ont nui au marché.

Les Analystes de Blackrock Suggèrent que la Fed a Terminé ses Hausses de Taux

Rick Rieder, directeur des investissements chez Blackrock, a déclaré que "la Fed devrait en avoir fini avec les hausses de taux. On peut s'exposer un peu plus aux taux d'intérêt qu'on ne l'a fait ces derniers mois".

Commentant le rapport NFP américain, M. Rieder a indiqué que "26 millions d'emplois ..." (créés aux États-Unis au cours des trois dernières années environ) "reviennent à ajouter une économie de la taille de l'Australie ou de Taïwan (en incluant chaque homme, femme et enfant)" et a ajouté qu'il s'attendait à ce que la pression sur les salaires s'atténue.