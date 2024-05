La RBNZ Décide de ses Taux, Focus sur le Rapport sur l'IPC au Royaume Uni

Mai 22, 2024 07:39

La décision sur les taux d'intérêt de la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) et le rapport sur l'inflation au Royaume-Uni figurent parmi les données les plus importantes en ce début de semaine.

En Australie, le compte rendu de la réunion de mai de la Reserve Bank of Australia (RBA) a montré que les membres du conseil d'administration ont envisagé d'augmenter les coûts d'emprunt mais ont décidé de maintenir la politique monétaire de la banque inchangée. Les décideurs de la RBA ont noté que le marché du travail s'était révélé plus tendu que prévu, ajoutant que "le flux de données avait augmenté les risques que l'inflation reste plus longtemps au-dessus de l'objectif".

Le vice-président du Conseil des Gouverneurs de la Réserve Fédérale (Fed), Phillip Jefferson, a déclaré hier que l'inflation ne diminuait pas assez rapidement pour obliger la Fed à réduire ses taux d'intérêt. Dans ses remarques, il a noté : "L'amélioration de l'inflation en avril est encourageante. Je pense que notre taux directeur se situe en territoire restrictif alors que nous continuons à voir le marché du travail s'équilibrer et l'inflation diminuer, bien qu'elle soit loin d'être aussi rapide que je l'aurais souhaité".

Rapport sur l'IPC au Royaume-Uni en Avril 2024

L'Office for National Statistics (ONS) au Royaume-Uni devrait publier le rapport sur l'inflation pour le mois d'avril mercredi. Les données sur l'inflation jouent un rôle crucial dans la détermination de la politique monétaire de la Banque d'Angleterre, de sorte que toute surprise peut avoir un impact sur le taux de change de la livre sterling par rapport à d'autres devises, en particulier celles provenant de grandes économies telles que le dollar américain et l'euro.

Les économistes suggèrent que l'IPC global a augmenté de 2,1%, sur une base annuelle en avril et de 0,2% sur une base mensuelle, les deux chiffres étant nettement inférieurs à ceux du mois de mars. L'inflation de base devrait s'établir à 3,6% sur une base annuelle, ce qui est inférieur au chiffre de 4,2% enregistré en mars.

Une diminution des pressions inflationnistes pourrait renforcer les attentes de réduction des taux par la BoE. Les analystes du marché s'attendent à ce que la BoE commence à réduire ses taux à partir de la réunion de juin.

Décision sur les Taux d'Intérêt de la RBNZ

Mercredi, ce sera au tour de la RBNZ de tenir sa réunion mensuelle de politique monétaire et de décider des coûts d'emprunt. Les prévisions des économistes suggèrent que la banque centrale néo-zélandaise maintiendra probablement les taux d'intérêt en suspens, le taux officiel (OCR, pour Official Cash Rate) restant à 5,5%. Si ces prévisions se confirment, ce serait la septième fois consécutive que la banque centrale ne modifie pas sa politique monétaire.

Hier (20 mai), le Monetary Policy Shadow Board de l'Institut Néo-Zélandais de Recherche Économique (NZIER) a conseillé à la RBNZ de maintenir le taux officiel inchangé dans le prochain Communiqué de Politique Monétaire, car il s'inquiète de la persistance d'une inflation élevée. Les économistes du NIEZR ont noté que "une approche prudente de la part de la RBNZ est toujours nécessaire, étant donné que des risques de hausse des perspectives d'inflation subsistent. Dans l'ensemble, cela est cohérent avec notre opinion selon laquelle la RBNZ devrait commencer à réduire l'OCR à partir de la mi-2025".

Rapport sur l'IPC au Canada en Avril 2024

Les rapports de la Banque du Canada (BoC) et de Statistics Canada sur l'inflation pour le mois d'avril seront au centre de l'attention plus tard dans la journée. Selon certains économistes, les données du service statistique canadien devraient montrer une baisse de l'inflation globale à 2,7% en rythme annuel, contre 2,9% en mars. L'inflation mensuelle est estimée à 0,5% en avril, contre 0,6% en mars.

Les analystes de marché de RCB Economics suggèrent qu'une inflation plus faible pourrait conduire la Banque du Canada à procéder à une réduction des taux le mois prochain. Dans leur rapport, publié le 19 mai, ils notent : "En l'absence d'une surprise à la hausse, nous pensons que la faiblesse de l'économie et du marché du travail devrait justifier une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt de la Banque du Canada en juin. En avril, nous prévoyons que la croissance de l'IPC en glissement annuel passera de 2,9% en mars à 2,7%, se rapprochant ainsi de l'objectif d'inflation de 2% de la Banque du Canada, malgré la hausse des prix de l'énergie.

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.