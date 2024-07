La RBNZ Décide de ses Taux, le Président de la Fed, J. Powell, Témoigne devant le Sénat

Juillet 10, 2024 07:31

La décision sur les taux d'intérêt de la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) est l'une des données financières les plus importantes publiées en ce début de semaine, les analystes étant impatients de voir ce que les décideurs de la banque ont à dire concernant la santé de l'économie de l'État insulaire.

Les investisseurs et les traders garderont également un œil sur les remarques de Jerome Powell devant le Sénat américain, à la recherche d'indices liés à la future trajectoire de la politique monétaire. Au Japon, le Nikkei 225 a progressé, atteignant un nouveau record, soutenu par l'envolée des actions des sociétés de semi-conducteurs.

Décision sur les Taux d'Intérêt de la RBNZ

Tôt dans la matinée de mercredi, les traders prendront connaissance de la décision de la RBNZ sur les taux d'intérêt. La majorité des analystes suggèrent que la RBNZ maintiendra ses coûts d'emprunt inchangés. Les décideurs de la banque centrale se sont retrouvés dans une situation délicate : les taux sont à leur plus haut niveau depuis plusieurs années, mais l'inflation ne semble pas suivre la trajectoire descendante souhaitée. Entre-temps, l'activité économique a continué à stagner tandis que le marché du travail a montré quelques signes de refroidissement.

Les économistes d'ASB ont déclaré que "nous avons changé nos perspectives concernant l'OCR (Official Cash Rate), nous nous attendons à ce que la RBNZ le réduise à partir de novembre de cette année. Les ménages commencent à fléchir plus sensiblement sous les diverses pressions des taux d'intérêt élevés et de l'inflation élevée (bien qu'en baisse) du coût de la vie". Il convient de noter que l'enquête trimestrielle NZIER sur l'opinion des entreprises a révélé une nouvelle baisse de la confiance des entreprises au deuxième trimestre de l'année.

Jerome Powell va Témoigner devant le Sénat Américain

Le président de la Fed, Jerome Powell, témoignera aujourd'hui devant la Commission Bancaire du Sénat et demain devant la Commission des Services Financiers de la Chambre des Représentants. Les analystes de marché se focaliseront sur les remarques de Powell dans la mesure où il devrait commenter les résultats de la politique monétaire et la trajectoire des taux d'intérêt.

La semaine dernière, M. Powell a participé au forum de la BCE à Sintra, au Portugal. Dans ses remarques, il a indiqué que la banque centrale américaine avait besoin de plus de données pour s'assurer que l'inflation s'était suffisamment ralentie pour pouvoir procéder à des réductions de taux. Cependant, certains analystes de marché suggèrent que le Federal Open Market Committee pourrait réduire les coûts d'emprunt en septembre, l'Outil FedWatch du CME donnant 73,6% de chances le 9 juillet.

CIO de Morgan Stanley : Le S&P 500 Pourrait Chuter de 10% avant Les Élections Américaines

Dans une interview accordée à Bloomberg, le directeur des investissements de Morgan Stanley, Mike Wilson, a déclaré qu'une baisse de 10% de l'indice boursier S&P 500 avant l'élection présidentielle américaine de novembre était "très probable". M. Wilson a fait remarquer que la hausse de 17% de la valeur de l'indice depuis le début de l'année était due à un petit nombre d'entreprises. Il a également mentionné que "la société moyenne n'a pas eu de bons résultats financiers".

Analystes de la Deutsche Bank : Trump et les Tarifs Douaniers Pourraient Apporter la Parité Euro-Dollar US

S'adressant aux journalistes de Bloomberg, le responsable de la recherche sur les devises de la Deutsche Bank, George Saravelos, a déclaré que les droits de douane imposés sur les produits chinois importés aux États-Unis et l'élection potentielle de Donald Trump à la présidence pourraient conduire à la parité entre l'euro et le dollar américain.

Saravelos a suggéré que les nouveaux tarifs douaniers sur les produits chinois auraient un effet sur le marché mondial, ajoutant : "Imaginez une situation où les États-Unis érigent un énorme mur tarifaire contre la Chine. Tous ces produits chinois devraient être détournés vers d'autres marchés, y compris l'Europe, et nous assisterions donc à un important choc déflationniste en Europe".

