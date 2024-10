La RBNZ Devrait Réduire ses Taux de 50bps

Octobre 09, 2024 07:17

La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) va annoncer sa décision sur les taux d'intérêt mercredi matin, les économistes suggérant que la réduction pourrait atteindre 50 points de base afin de soutenir l'économie.

En Chine, les responsables ont partagé des détails concernant le plan de relance attendu, tandis qu'en Australie, les minutes de la Reserve Bank of Australia (RBA) ont montré que les décideurs politiques ont discuté à la fois de l'augmentation et de la réduction des taux d'intérêt à l'avenir.

Décision sur les Taux d'Intérêt de la RBNZ

Le conseil d'administration de la RBNZ se réunira mercredi pour décider du niveau des coûts d'emprunt. La plupart des économistes suggèrent que la banque centrale de Nouvelle-Zélande réduira les taux d'intérêt, mais ne sont pas d'accord sur l'ampleur de la réduction.

Le rapport de l'Institut Néo-Zélandais de Recherche Economique (NZIER) montre que son "Shadow Board" reste divisé sur l'ampleur de la réduction. Un membre sur deux est favorable à une réduction de 50 points de base, dans la mesure où la faiblesse de l'économie accroît les capacités excédentaires, et ajoute que les chiffres de l'inflation des prix à la consommation sont en baisse, de même que les attentes en matière d'inflation. Les autres membres du Shadow Board du NZIER soutiennent une réduction plus modeste de 25 points de base du taux d'intérêt, suggérant qu'il existe des risques en matière de contrôle de l'inflation, en particulier en ce qui concerne les biens non échangeables.

Les analystes d'ING ont écrit dans un rapport publié le 4 octobre que "nous prévoyons une réduction de 50 points de base à 4,75% lors de la réunion d'octobre, ce qui est conforme au consensus, mais plus dovish que les projections de la RBNZ, qui comprenaient 50 points de base d'assouplissement total au T4 2024 (la prochaine réunion est en novembre)". Le rapport note que "la perte du momentum économique ajoute encore de la pression pour ramener rapidement les taux près de la neutralité". Les économistes de la banque néerlandaise suggèrent que "du point de vue du taux de change, nous nous attendons à un impact négatif sur le dollar néo-zélandais avec une réduction de 50 points de base de la RBNZ".

M. Villeroy de la BCE Déclare qu'une Baisse des Taux est Possible en Octobre

François Villeroy de Galhau, membre du Conseil des Gouverneurs de la Banque Centrale Européenne (BCE) et Gouverneur de la Banque Centrale Française, a suggéré que la BCE réduirait probablement ses taux d'intérêt lors de sa réunion du 17 octobre. M. Villeroy a déclaré que les responsables politiques de la zone euro "sont attentifs au risque inverse, celui de ne pas atteindre notre objectif en raison d'une croissance faible et d'une politique monétaire restrictive pendant trop longtemps".

Le banquier français a mentionné que la croissance économique est faible, ce qui entraîne le risque que l'inflation soit inférieure à l'objectif de 2% de la BCE. M. Villeroy a noté que "si nous sommes l'année prochaine durablement à 2% d'inflation, et avec des perspectives de croissance encore faibles en Europe, il n'y aura pas de raison que notre politique monétaire reste restrictive, et que nos taux soient supérieurs au taux d'intérêt neutre".

La Chine fait le Point sur son Plan de Relance

La Commission Nationale pour le Développement et la Réforme (NDRC, pour National Development and Reform Commission), le planificateur de l'État chinois, a noté que "la pression à la baisse sur l'économie chinoise s'accroît". Lors d'une conférence de presse attendue, le conseil d'administration de la NDRC a présenté un plan d'action visant à renforcer l'économie du pays, qui peine à atteindre les chiffres de croissance d'avant la pandémie. Les responsables de la NDRC ont annoncé que de nouvelles obligations seraient émises pour soutenir la croissance économique régionale, tandis que les détails d'un plan d'investissement de 100 milliards de yuans seront publiés d'ici la fin du mois d'octobre.

Cependant, l'indice Hang Seng a perdu de son dynamisme plus tôt dans la journée, les investisseurs ayant trouvé les annonces décevantes, notant l'absence de chiffres spécifiques.

