La RBNZ Réduit ses Taux, les Analystes Prévoient un Nouvel Assouplissement

Octobre 10, 2024 08:31

La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) a réduit son taux officiel (OCR, pour Official Cash Rate) de 50 points de base, comme cela était prévu. En conséquence, le dollar néo-zélandais est tombé à son plus bas niveau depuis deux mois par rapport au dollar américain, les investisseurs et les traders estimant que la RBNZ serait prête à assouplir davantage sa politique monétaire.

La RBNZ Abaisse ses Taux d'Intérêt

Le conseil d'administration de la RBNZ a décidé de réduire son taux d'intérêt de référence de 50 points de base, conformément aux attentes du marché. C'est la deuxième fois consécutive que la banque centrale réduit ses coûts d'emprunt. Dans sa déclaration post-réunion, la RBNZ a déclaré qu'elle "évalue que l'inflation annuelle des prix à la consommation se situe dans sa fourchette d'inflation cible de 1 à 3% et converge vers le point médian de 2%".

Les économistes de Moody's Analytics ont déclaré à Reuters que "dans l'ensemble, la réunion d'octobre renforce la position dovish de la banque et n'indique pas de signes clairs de ralentissement en novembre. L'inflation étant conforme aux objectifs et le marché du travail étant fragile, la RBNZ réduira ses taux plus rapidement". Les analystes d'ANZ semblent être d'accord avec ce point de vue en mentionnant que "rien dans le commentaire d'aujourd'hui ne dissuade le marché de continuer à estimer qu'une nouvelle baisse de 50 points de base en novembre est l'issue la plus probable".

Rapport sur l'IPC US pour Septembre 2024

Le US Department of Labour devrait publier des données concernant l'inflation des prix à la consommation en septembre. Les économistes suggèrent que l'inflation globale s'établira à 2,3% sur une base annuelle, en baisse par rapport aux 2,5% enregistrés en août. L'inflation de base devrait s'établir à 3,2% sur une base annuelle, sans changement. Si le chiffre de l'inflation globale correspond aux prévisions, il s'agira du chiffre le plus bas enregistré depuis février 2021.

Les économistes continuent d'examiner attentivement le rapport sur les emplois non agricoles de vendredi, tout en attendant les minutes du Federal Open Market Committee qui doivent être publiées plus tard dans la journée. Les économistes d'ING ont écrit dans leur rapport que "le marché a déjà réduit d'environ 30 points de base le cycle d'assouplissement de la Fed de 2024 au cours des dernières semaines, mais nous doutons également que les investisseurs soient d'humeur à réévaluer un cycle d'assouplissement agressif de la Fed pour l'instant".

Commentaires de la Banque Mondiale sur l'Économie Chinoise

Les économistes de la Banque Mondiale prévoient que la croissance du PIB de la Chine pourrait chuter à 4,3% en 2025, contre 4,8% en 2024. Les mesures de relance annoncées au début du mois par les autorités chinoises ont permis de relever de 0,3% les prévisions pour 2024, mais celles pour 2025 sont restées inchangées.

Le rapport de la Banque Mondiale mentionne que le plan de relance aidera probablement l'offre mais ne renforcera pas la demande des consommateurs. Ses analystes ont suggéré que la faiblesse des dépenses de consommation, l'instabilité du marché immobilier et le vieillissement de la population pourraient constituer des défis potentiels pour l'économie chinoise, ajoutant que des réformes structurelles devraient être mises en œuvre pour parvenir à une croissance à long terme.

