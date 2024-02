RBNZ : Relever ou Ne Pas Relever les Taux ?

Février 28, 2024 07:58

Les actualités financières les plus importantes viendront d'Océanie en début de semaine. La Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) annoncera sa décision sur les taux d'intérêt tandis qu'en Australie, le rapport sur l'inflation de janvier montrera probablement comment l'économie du pays réagit à la baisse des chiffres.

Décision sur les Taux d'Intérêt de la RBNZ

Le conseil d'administration de la RBNZ devrait annoncer sa décision sur les taux d'intérêt mercredi matin. Pour la première fois depuis de nombreux mois, les économistes sont divisés sur la question de savoir si les décideurs de la RBNZ maintiendront les coûts d'emprunt inchangés ou s'ils les augmenteront.

ANZ a déclaré qu'elle "prenait des risques" en prévoyant que la banque centrale augmenterait le taux officiel de 25 points de base à la fois mercredi et lors de la prochaine réunion du conseil d'administration prévue le 22 mai. Un rapport de TD Securities semble être d'accord avec la hausse des taux suggérée, comme indiqué : "Nous prévoyons maintenant des hausses lors de la réunion de la semaine prochaine - 25 points de base - et en mai pour porter l'OCR (Official Cash Rate) à 6%. Par conséquent, l'éventuel cycle d'assouplissement sera probablement plus agressif avec une réduction de 200 points de base".

Toutefois, un sondage réalisé par Bloomberg la semaine dernière a montré que tous les économistes, sauf deux, suggèrent que la RBNZ pourrait maintenir les taux inchangés. Les analystes de Kiwibank ont écrit dans une note que "nous pensons que la Reserve Bank maintiendra le taux directeur inchangé à 5,50%, mais qu'elle continuera à faire entendre que l'inflation n'est pas revenue à son niveau cible. Il y a une certaine frustration au sein de la Reserve Bank (sur l'inflation)... et ils continueront à avoir une rhétorique assez hawkish. Nous nous attendons à ce qu'ils maintiennent leur position, mais ils continueront à nous avertir que s'il y a des surprises à la hausse, une hausse est plus probable qu'une baisse".

IPC Australien pour Janvier 2024

L'Australian Bureau of Statistics (ABS) devrait publier le rapport sur l'inflation de janvier mercredi. Les experts du marché suggèrent que l'inflation devrait progresser au cours du premier mois de l'année, atteignant 3,5% sur une base mensuelle. Il convient de noter que l'indice des prix à la consommation s'est établi à 4,1% au dernier trimestre 2023 par rapport à l'année précédente.

Les analystes d'ING ont déclaré à Reuters que "les marchés se sont emballés... Je dirais que c'est le moment d'adopter un point de vue contrariant et que les données sur l'inflation au cours des deux prochains mois pourraient bien être beaucoup moins utiles". Sarah Hunter, économiste en chef de la RBA, a noté que "lorsque les chocs d'offre s'atténueront et que la dynamique de l'inflation se normalisera, la croissance des salaires redeviendra le principal moteur de l'inflation, étant donné que les coûts de main-d'œuvre sont généralement les plus importants pour les entreprises".

IPC National du Japon en Janvier 2024

Le Bureau des Statistiques du Japon a annoncé que l'inflation de base a baissé pour le troisième mois consécutif en janvier, atteignant 2,0%, légèrement plus que les prévisions des économistes qui tablaient sur un chiffre de 1,8%. La lecture de l'IPC de base a suscité des attentes selon lesquelles la Banque du Japon (BoJ) pourrait mettre fin aux taux négatifs en avril.

Les économistes de Capital Economics ont déclaré à Reuters que "l'IPC de janvier laisse ouvert la possibilité pour la BoJ de relever son taux directeur lors de la réunion de mars si les résultats préliminaires de Shunto, attendus quelques jours avant la réunion, sont encourageants. Nous considérons toujours qu'une hausse en avril est plus probable. D'une part, l'inflation dépassera largement les 2% en février, car les effets de base du lancement des subventions énergétiques il y a un an se font sentir, ce qui permettrait à la Banque d'expliquer de manière plus convaincante que l'inflation reste forte".

Goldman Sachs Prévoit 5 Baisses de Taux de la BoE en 2024

Les économistes de Goldman Sachs suggèrent que la Banque d'Angleterre réduira probablement ses taux d'intérêt à cinq reprises cette année, ce qui constitue un changement de politique beaucoup plus agressif par rapport aux autres prévisions.

Dans leur note aux clients, les analystes de Goldman Sachs soulignent que "la première baisse de taux n'a pas toujours été accueillie positivement par les marchés. Les inquiétudes croissantes concernant la croissance en 2001 et 2007, par exemple, ont plus que compensé le soutien apporté par les baisses de taux".

