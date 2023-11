Trader le Baht Thaïlandais : Ce qu'il Faut Savoir

Novembre 18, 2023 06:30

La Thaïlande est connue pour sa riche culture, ses plages immaculées et sa cuisine savoureuse. Le Royaume de Thaïlande, historiquement connu sous le nom de Siam, est l'une des principales destinations touristiques au monde, suscitant l'intérêt des touristes d'Amérique, d'Europe et du reste de l'Asie.

Ce que beaucoup d'entre vous ne savent peut-être pas, c'est que la Thaïlande est la deuxième économie d'Asie du Sud-Est après l'Indonésie. À mesure que l'économie du pays attire les investisseurs étrangers, le baht thaïlandais, la devise locale, s'est imposée sur le marché du forex.

Dans cet article, nous allons partager quelques informations précieuses sur le trading du baht thaïlandais (THB) et sur les performances de l'économie thaïlandaise au cours des derniers mois.

Économie de la Thaïlande : Performances et Perspectives

Avec une population de près de 70 millions d'habitants, l'économie thaïlandaise est l'une des principales économies de la région et la neuvième d'Asie. L'économie thaïlandaise repose sur les exportations qui représentent 58% du produit intérieur brut (PIB) du pays.

Un rapport publié par le Fonds Monétaire International (FMI) a montré que ses analystes croient au potentiel économique de la Thaïlande en révisant à la hausse leurs perspectives pour 2024. Le rapport du FMI suggère que l'économie thaïlandaise devrait croître de 2,7% cette année et de 3,6% l'année prochaine, dans un contexte mondial très incertain. Les économistes du FMI ont déclaré que l'amélioration de la demande extérieure et la croissance solide et continue de la consommation privée ont aidé l'économie thaïlandaise et s'attendent à ce que l'impact se reflète dans le taux de croissance du PIB l'année prochaine.

Un rapport de la Banque Mondiale publié en octobre ne semblait pas optimiste quant à l'avenir de l'économie thaïlandaise. Les analystes de la Banque Mondiale ont revu à la baisse leurs perspectives pour 2023 et 2024, citant une baisse de la demande mondiale qui pourrait nuire aux exportations. Le rapport indique que l'économie thaïlandaise devrait croître de 3,4% cette année et de 3,5% en 2024, ces deux chiffres étant inférieurs à ceux annoncés par la Banque Mondiale en avril. Le rapport d'accompagnement suggère que "la région de l'Asie de l'Est et du Pacifique sera celle qui connaîtra la croissance la plus rapide et la plus dynamique des grandes régions du monde en 2023, même si l'on s'attend à ce que la croissance se modère en raison du ralentissement de celle de la Chine".

Les chiffres de la croissance du PIB n'ont pas été la seule question abordée par la Banque Mondiale. L'économiste en chef de la Banque Mondiale pour l'Asie de l'Est et le Pacifique, Aaditya Mattoo, a déclaré aux journalistes que "le pays et la région se sont développés grâce à l'ouverture au commerce, à l'investissement et à l'industrie manufacturière, mais dans le domaine des services, le pays reste beaucoup plus réticent à la réforme. Nous avons besoin de réformes pour exploiter la technologie et nous assurer que tout le monde en profite".

Le Baht Thaïlandais (THB) et la Banque de Thaïlande

La Banque de Thaïlande (BOT) est la banque centrale du pays. La banque centrale de Thaïlande a commencé ses opérations en décembre 1942. Selon le site Internet de la BOT, son rôle principal est "d'assurer des conditions macroéconomiques et financières intérieures ordonnées pour soutenir une croissance économique stable et durable de l'économie thaïlandaise". La BOT formule et met en œuvre la politique monétaire, émet le baht thaïlandais, supervise les institutions bancaires et vise à préserver la stabilité financière.

Le baht thaïlandais (THB) est la devise officielle du pays, émise par la BOT. L'histoire du baht a commencé au début des années 1900 et a été mouvementée. La monnaie thaïlandaise a été arrimée à deux reprises (1956-1973 et 1984-1997) au dollar américain. En juillet 1997, le baht thaïlandais a été désarrimé, ce qui a provoqué l'effondrement de la valeur de la monnaie alors que la crise financière asiatique commençait à avoir un impact sur les économies régionales. Les personnes qui avaient contracté des prêts en dollars américains ont été confrontées à de graves problèmes, dans la mesure où leurs revenus étaient libellés en bahts, ce qui les a empêchées d'honorer leurs dettes, tandis que de nombreuses entreprises ont fait faillite.

Depuis, beaucoup de choses ont changé : l'économie thaïlandaise est l'une des plus fortes de la région et l'objectif est d'atteindre le statut d'économie développée d'ici à 2037. Selon une étude de la Banque des Règlements Internationaux (BRI), le baht thaïlandais est la 22e monnaie la plus échangée au monde.

Le Baht Recule, la BOT Devrait Cesser de Relever les Taux d'Intérêt

Le 27 septembre, la BOT a surpris les investisseurs et les économistes en relevant ses taux d'intérêt de 25 points de base. Cette dernière hausse était la huitième d'affilée, portant les taux à leur plus haut niveau depuis 10 ans.

Le gouverneur adjoint de la banque centrale, Piti Disyatat, a déclaré à Reuters que l'affaiblissement du baht n'était pas à l'origine de la hausse des taux, soulignant que la devise évoluait en ligne avec les autres devises de la région qui subissent la pression de la vigueur du dollar américain. Il convient de noter que le baht thaïlandais a perdu 5% de sa valeur par rapport à son homologue américain cette année.

Les analystes de marché travaillant pour le BM Intelligence Group (BMI) ont suggéré que la récente hausse des taux d'intérêt marque la fin du cycle de resserrement actuel. Les économistes de l'Oversea-Chinese Banking Corporation (OCBC) semblent d'accord, notant que la hausse surprise pourrait n'être qu'une attaque préventive contre d'éventuelles pressions inflationnistes à l'avenir, ajoutant qu'ils ne prévoient pas de nouvelle mesure de resserrement de la politique monétaire de la part de la BOT.

Un autre facteur qui pourrait jouer un rôle dans les décisions de politique monétaire de la BOT serait la faiblesse des chiffres de l'inflation au cours du mois dernier. Un sondage a montré que l'inflation globale s'est établie à -0,31% en octobre, en glissement annuel. Il s'agit du premier taux négatif enregistré depuis août 2021, ce qui a surpris les analystes qui s'attendaient à ce que l'inflation atteigne 0%. Commentant ces chiffres, les représentants du gouvernement ont admis qu'il y avait de mauvais signes justifiant la mise en place d'un plan de relance économique.

Le Plan de Relance Thaïlandais Suscite des Réactions

Le plan de relance a été un sujet de conversation et de débat en Thaïlande, le gouvernement ayant dévoilé une enveloppe de 14 milliards de dollars pour relancer l'économie. Certains économistes et anciens banquiers centraux ont mis en garde contre le risque de déclencher une hausse de l'inflation et de creuser le déficit budgétaire. Si le plan est mis en œuvre, près de 50 millions de personnes recevront 280 dollars dans un portefeuille numérique en mai 2024.

Lorsque le Premier Ministre Srettha Thavisin a annoncé ses intentions, les actions des détaillants ont progressé, tandis que les obligations et les devises ont reculé, les analystes de marché exprimant leurs craintes quant à l'impact du plan sur l'économie.

Gestion des Risques et Trading du Baht Thaïlandais

La paire de devises la plus populaire qui inclut la monnaie thaïlandaise est probablement le dollar américain contre le baht thaïlandais (USD/THB), que les traders débutants peuvent découvrir lorsqu'ils commencent leur parcours de trading. Bien que certains d'entre eux puissent ressentir le besoin de l'ajouter à leur portefeuille de trading, il serait préférable de prendre le temps d'approfondir leurs connaissances en matière de trading avant de céder à l'impulsion.

Si vous avez décidé d'inclure le baht thaïlandais dans votre portefeuille de trading, vous devez d'abord évaluer les risques. Les traders débutants ont parfois tendance à surestimer leurs capacités, commettant des erreurs dues à leur inexpérience et à l'urgence de commencer à trader. Or, les erreurs commises dans ce domaine peuvent avoir des conséquences négatives, telles que la perte de fonds.

Trader le baht thaïlandais, comme toute paire de devises, nécessite de la pratique ainsi que la mise en place d'une stratégie qui inclut l'utilisation d'outils de gestion du risque. Les traders débutants doivent donc analyser attentivement le marché et élaborer une stratégie qui corresponde à leurs objectifs financiers. Apprendre à utiliser ces outils de gestion des risques est donc essentiel, en particulier lorsque l'on débute dans le monde du trading. Les sources de contenu éducatif sont nombreuses, telles que des articles détaillés sur la façon d'utiliser ces outils. Ces derniers peuvent optimiser votre expérience de trading en réduisant votre stress pour vous permettre de vous concentrer sur l'élaboration de la meilleure stratégie possible.

