Trading pour Débutants – Trader le cuivre : Une matière première négligée ?

Février 10, 2023 11:18

Si le trading du cuivre et les variations de son cours ne font pas forcément la une des médias financiers les plus populaires, peu d'analystes peuvent contester la robustesse intrinsèque de cette matière première. Certes, le cuivre arrive en troisième position après l'or et l'argent en termes de valeur, mais parfois, un outsider peut cacher des surprises intéressantes.

Notre article a pour but de vous donner l'occasion de découvrir des informations utiles sur le trading du cuivre et de vous permettre de décider si vous souhaitez explorer cette option.

Les fondamentaux du cuivre

Le cuivre se trouve dans son état purement métallique dans la nature. Les archéologues ont trouvé des artefacts en cuivre dans de nombreuses régions du monde, les plus anciens remontant à 8000 avant J.-C. À l'époque romaine, l'approvisionnement en cuivre provenait de l'île de Chypre. La statue de la Liberté, l'un des symboles américains les plus populaires, contient plus de 170 000 livres (77 110 kg) de cuivre.

Selon les données publiées par l'International Trade Administration du US Department of Commerce, le Chili est le plus grand producteur de cuivre au monde, avec près d'un tiers de la part mondiale. Les États-Unis et l'Indonésie arrivent en deuxième et troisième position en termes de volume de production après le Chili.

Utilisation du cuivre dans la vie quotidienne

On trouve du cuivre dans le câblage électrique, la plomberie et les appareils ménagers d'une maison typique, pour un total d'environ 400 livres (181 kg). Une automobile typique contient 60 livres (27 kg) de cuivre. Le cuivre est recyclable à 100%, certains experts suggérant que 80% du cuivre produit à ce jour est encore utilisé.

Les alliages métalliques sont créés par le processus de mélange de différents types de métaux. Le bronze et le laiton sont deux des alliages les plus connus qui sont faits de cuivre. Le cuivre est utilisé dans les ordinateurs afin d'améliorer les performances des microprocesseurs. Le cuivre est utilisé dans ces circuits pour faciliter le transfert des signaux électriques et thermiques. Il constitue un excellent choix pour les circuits électriques en raison de sa capacité supérieure à conduire l'électricité sans surchauffe.

Comment se comporte le cuivre en tant que matière première sur les marchés ?

Le prix du cuivre a toujours été instable. Lorsque la pandémie de coronavirus a éclaté dans le monde et que les gouvernements ont imposé des restrictions, son prix est tombé à 2,2 dollars la livre, soit son niveau le plus bas en quatre ans. Cependant, les mois suivants ont été positifs pour la matière première, son prix progressant et atteignant son plus haut niveau depuis plusieurs années le 1er mars 2022, à 4,7 dollars la livre.

Source : MetaTrader 5 Admirals, Cuivre (1 000 lbs.) / USD, Graphique MN – Période : du 1 fevrier 2017 au 9 février 2023, consultée le 9 février 2023 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Malgré une période agitée en novembre et décembre 2022, le prix du cuivre s'est redressé en janvier 2023, atteignant 4,2 dollars la livre le 26 janvier. Le prix du cuivre a grimpé de 8,3% au cours des trois derniers mois, tandis qu'il a gagné 7,1% depuis le début de l'année, selon les statistiques fournies par Marketwatch.

Source : MetaTrader 5 Admirals, Cuivre (1 000 lbs.) / USD, Graphique D1 – Période : du 1 octobre 2022 au 9 février 2023, consultée le 9 février 2023 – Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Prévisions du prix du cuivre

Les analystes de marché qui se sont exprimés sur CNBC ont souligné que les marchés mondiaux seraient probablement affectés par un déficit de cuivre tout au long de l'année 2023. Ce déficit pourrait être accentué par des flux d'approvisionnement de plus en plus difficiles en provenance d'Amérique du Sud, ainsi que par une pression accrue de la demande.

Cependant, d'autres analystes suggèrent que les prix sont restés bas ces derniers temps malgré la levée des restrictions COVID-19 par la Chine. Des économistes de l'Institute of International Finance, se confiant à Business Insider, ont déclaré que "quoi qu'il se passe en Chine, il n'y a aucun signe que la fin de la politique de zéro COVID stimule la croissance mondiale, sur la base des prix des matières premières. Les prix du pétrole n'ont pas augmenté et les prix du cuivre chutent après que l'excitation initiale de la réouverture de la Chine se soit estompée. La récession mondiale arrive".

Selon les projections réalisées par Goldman Sachs, le prix du cuivre oscillerait à 9 750 dollars la tonne en 2023, avant de remonter à une moyenne de 12 000 dollars la tonne en 2024. Les économistes de Goldman Sachs ont suggéré que le Chili produira probablement moins de cuivre de 2023 à 2025.

Un rapport publié par la Bank of America fin décembre a montré que ses analystes spécialisés dans les matières premières font preuve d'un optimisme prudent. Dans leur rapport, ils notent que "nous maintenons une vision prudente jusqu'en 2023, en prévoyant que les prix seront en moyenne de 7 500 USD/t (3,40 USD/lb) au premier trimestre, avant de remonter à une moyenne de 10 000 USD/t (4,53 USD/lb) au quatrième trimestre 23".

Il existe des méthodes pour limiter les risques liés au trading

Vous avez probablement lu que le trading comporte des risques. Les stratégies de trading ne fonctionnent pas toujours comme nous le souhaitons. Si les marchés évoluent dans la mauvaise direction, vous pouvez subir des pertes considérables qui pourraient avoir un impact sur vos objectifs financiers. Si vous êtes un trader débutant, les risques d'erreurs et de mauvais calculs sont amplifiés.

Si vous souhaitez éviter toute mauvaise surprise inutile, il convient d'améliorer vos connaissances en matière de trading et d'apprendre à utiliser les outils de gestion des risques à votre disposition. Avoir confiance dans vos actions et vos stratégies doit être l'un de vos principaux objectifs. En utilisant des outils de gestion du risque tels que les ordres stop loss et le drawdown maximum, vous vous assurez de ne pas mettre en danger plus de fonds que nécessaire.

Apprenez avant de trader

Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec ces outils, il serait préférable d'étudier leur fonctionnement et la manière dont ils peuvent vous aider à atteindre vos objectifs. Un grand nombre d'articles préparés par des professionnels sont à votre disposition. Saisissez cette opportunité pour en apprendre davantage sur les secrets du trading avant de commencer à utiliser des fonds réels.

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.