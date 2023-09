Trading pour Débutants – Trader le Leu Roumain : Ce qu'il Faut Savoir

Septembre 08, 2023 21:53

La Roumanie a été membre du bloc de l'Est pendant de nombreuses décennies, mais les choses semblent avoir changé depuis que le pays a rejoint l'Union Européenne (UE), en particulier en ce qui concerne les conditions économiques. Alors que l'économie roumaine se renforce, le trading du leu roumain (RON) contre les principales devises semble devenir une option pour certains traders.

Dans cet article, nous allons partager avec vous quelques informations précieuses concernant le leu roumain et l'économie roumaine qui pourraient s'avérer utiles pour un trader sur le marché du forex.

J'ouvre mon compte démo !

L'économie Roumaine, la Banque Nationale Roumaine et le Leu

La Roumanie est devenue membre de l'UE en 2007, après des années de difficultés économiques. L'accès aux fonds de l'UE et les réformes économiques ont aidé l'économie roumaine à se renforcer. Selon le rapport "Perspectives de l'Économie Mondiale" publié par le Fonds Monétaire International (FMI), le PIB roumain devrait croître de 2,4% en 2023, révisant à la baisse ses prévisions précédentes qui tablaient sur une croissance de 3,1%. Les analystes du FMI prévoient une croissance du PIB roumain de 3,7% en 2024.

La Roumanie, comme la plupart des pays du vieux continent, a été touchée par des chiffres d'inflation élevés au cours des derniers mois. Les prix à la consommation devraient augmenter de 10,5% en 2023, avant que le taux ne diminue de moitié pour atteindre 5,8% en 2024.

La Commission Européenne a souligné que "dans l'ensemble, le PIB réel devrait croître de 3,2% en 2023 et de 3,5% en 2024. Les risques qui pèsent sur les prévisions sont orientés à la baisse, dans la mesure où des retards dans la mise en œuvre du Plan de Relance et de Résilience (RRP) pourraient réduire les investissements. L'inflation moyenne basée sur l'IPCH devrait tomber à 9,7% en 2023 et à 4,6% en 2024, mais les risques sont orientés à la hausse car les pressions sur les augmentations de salaires sont élevées".

La Banque Nationale de Roumanie (Banca Națională a României - BNR) a été créée en 1880. L'objectif principal de la BNR est d'assurer et de maintenir la stabilité des prix, de concevoir et de mettre en œuvre la politique monétaire et la politique de change, tout en émettant le leu roumain.

Le premier leu roumain a été émis en 1867. Il est intéressant de noter que le leu roumain a été brièvement l'unité monétaire la moins valorisée au monde pendant quelques mois en 2005, mais beaucoup de choses ont changé depuis. La Roumanie ne fait pas encore partie du bloc de l'euro, car le plan d'adoption de la monnaie unique a repoussé la date cible à 2026.

Trader le Leu Roumain : Performance de la Devise

Le leu roumain a connu des jours meilleurs comme le montre le graphique mensuel ci-dessous. La devise roumaine a atteint un sommet pluriannuel contre le dollar américain en s'échangeant à 4,39 RON en avril 2020.

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDRON, Graphique MN – Période : du 1 octobre 2017 au 7 septembre 2023, consultée le 7 septembre 2023.

Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

En 2020, le leu roumain a regagné du terrain par rapport à la devise américaine, mais il a recommencé à s'affaiblir au cours du second semestre 2021. Le 1er septembre 2022, le leu s'échangeait à 5,05 RON contre sa contrepartie américaine.

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDRON, Graphique D1 – Période : du 20 février 2023 au 7 septembre 2023, consultée le 7 septembre 2023.

Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Le graphique quotidien ci-dessus montre que le leu roumain a oscillé entre 4,4 et 4,6 contre l'USD en 2023.

Que Disent les Analystes à Propos du Leu Roumain et des Performances de l'Economie ?

Les analystes d'ING ont exprimé leur inquiétude concernant la croissance économique de la Roumanie. Dans leur rapport de la mi-août, ils ont écrit : "Nous prévoyons depuis longtemps une croissance du PIB de 2,5% pour 2023. Alors que les données détaillées attendues le 7 septembre pourraient apporter un éclairage différent sur la dynamique de croissance, nous révisons déjà notre prévision de croissance du PIB pour 2023 à 1,5%, tout en maintenant 2024 à 3,7%".

Le rapport comprend des commentaires sur la mise en œuvre de la politique monétaire de la BNR, notant : "en fonction des spécificités de la révision du budget prévue plus tard ce mois-ci, les risques pourraient être légèrement orientés à la baisse. Nous pensons que la BNR n'envisage pas encore le moment d'un pivot dovish, malgré les déclarations dovish plus fréquentes d'autres banques centrales de la région. Nous maintenons notre prévision d'une première baisse de taux au premier trimestre 2024 avec un taux directeur de 5,5% à la fin de 2024".

Commentant la série de données financières du 7 septembre relatives à l'économie roumaine, les économistes d'Erste Bank ont déclaré qu'ils réaffirmaient leurs prévisions de croissance du PIB pour l'exercice 2023 à 2,1%. Leur rapport note : "La croissance économique a été confirmée à 0,9% en glissement trimestriel et à 1,1% en glissement annuel. La Roumanie semble avoir l'un des rythmes de croissance trimestrielle les plus rapides de la région au 2e trimestre 23, bien que le chiffre annuel ait décéléré pour le deuxième trimestre consécutif au 2e trimestre 23 après avoir atteint un sommet au 4e trimestre 22, une tendance qui devrait se poursuivre au cours des prochains trimestres. Pour 2024, nous prévoyons un rebond de l'expansion du PIB à 4,2% en glissement annuel, tiré par la consommation sur l'impact décalé de la croissance des salaires réels et les effets d'entraînement des investissements de l'État".

Les analystes de marché de la banque BCR ont suggéré que le leu roumain ne s'affaiblira pas cette année de plus de 2-2,5% en moyenne par rapport à la moyenne de l'année dernière. L'économiste en chef de la BCR a déclaré que "nous pensons que le leu s'affaiblira jusqu'à 5,05 pour un euro d'ici la fin de l'année, dans la mesure où la forte baisse de l'inflation permet à la banque centrale d'autoriser une certaine faiblesse de la devise afin de décourager les prêts en devises étrangères au secteur des entreprises, qui ont récemment augmenté en raison de la différence croissante entre les taux d'intérêt".

Ouvrir un compte démo gratuit

Gestion du Risque et Trading du Leu Roumain

Si vous avez décidé d'inclure le Leu Roumain dans votre portefeuille de trading, vous devez d'abord évaluer les risques. Les traders débutants ont parfois tendance à surestimer leurs capacités, commettant des erreurs dues à leur inexpérience et à l'urgence de commencer à trader. Or, les erreurs commises dans ce domaine peuvent avoir des conséquences négatives, telles que la perte de fonds.

Trader le Leu Roumain, comme toute paire de devises, nécessite de la pratique ainsi que la mise en place d'une stratégie qui inclut l'utilisation d'outils de gestion du risque. Les traders débutants doivent donc analyser attentivement le marché et élaborer une stratégie qui corresponde à leurs objectifs financiers.

Apprendre à utiliser ces outils de gestion des risques est donc essentiel, en particulier lorsque l'on débute dans le monde du trading. Les sources de contenu éducatif sont nombreuses, avec notamment des articles détaillés sur la façon d'utiliser ces outils. Ces derniers peuvent optimiser votre expérience de trading en réduisant votre stress pour vous permettre de vous concentrer sur l'élaboration de la meilleure stratégie possible.

Tradez avec un compte démo sans risque Entraînez-vous à trader avec des fonds virtuels OUVRIR UN COMPTE DÉMO

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.