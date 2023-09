Trading pour Débutants – Trader le Peso Chilien : Ce qu'il Faut Savoir

Le Chili est l'un des pays d'Amérique Latine (LATAM) dont l'histoire politique est intéressante, ce qui ne l'a pas empêché d'être l'une des économies montantes de la région. Le Chili semble se démarquer des autres économies de l'Amérique Latine, bien que son histoire monétaire ait également été volatile par le passé. Trader le peso chilien (CLP) contre des devises majeures telles que le dollar américain n'est pas inhabituel pour les traders qui ajoutent les devises de la région LATAM à leurs portefeuilles de trading.

Dans cet article, nous allons vous apporter des informations pertinentes sur le peso chilien et l'économie chilienne, qui pourraient vous aider à vous forger une opinion et à décider si vous souhaitez inclure cette devise dans vos stratégies de trading.

Le Peso Chilien et le "Who is Who" de l'Économie Chilienne

Le Chili est l'un des leaders économiques de la région LATAM. Il convient de noter que le Chili est le plus grand producteur de cuivre au monde et qu'il contribue de manière significative à la production mondiale de lithium, se classant au deuxième rang des producteurs.

Selon la Banque Mondiale, "le Chili a des antécédents reconnus en matière de développement, avec un fort dynamisme économique au cours des dernières décennies. Cependant, la croissance s'est ralentie, ce qui a entraîné une stagnation de la productivité et des progrès en matière d'équité. L'inflation pourrait rester élevée à court terme en raison d'une certaine inertie, mais elle devrait converger vers l'objectif fixé d'ici à la fin de 2024, en raison d'un écart de production négatif et d'une diminution des pressions sur les coûts".

Selon le Fonds Monétaire International (FMI), "l'économie chilienne approche de la fin de son cycle d'ajustement vers une croissance plus durable et une inflation plus faible dans un environnement extérieur difficile. Les autorités mettent en œuvre des politiques très énergiques pour préserver la stabilité macroéconomique et reconstituer les réserves. Le gouvernement a des ambitions de réforme pour augmenter les recettes fiscales, réduire les inégalités, réformer les retraites et les soins de santé, ainsi que pour favoriser une économie verte".

Les analystes de l'Organisation de Coopération et de Développement Économiques (OCDE) ont noté dans un rapport sur l'économie chilienne que "le déficit du gouvernement central sera de 2,0% du PIB en 2023 et de 2,1% du PIB en 2024, ce qui ne menacera pas la viabilité de la dette. La banque centrale a continué à resserrer sa politique pour freiner l'inflation, en portant le taux directeur à 11,25% et en s'engageant à le maintenir à ce niveau jusqu'à ce qu'il y ait une convergence claire de l'inflation vers l'objectif fixé".

Ils ont également ajouté que "le PIB réel se contractera de 0,1% en 2023 mais rebondira de 1,9% en 2024. Le retrait des mesures de soutien liées à la pandémie et le resserrement des conditions monétaires freineront la consommation et l'investissement en 2023, mais ces effets devraient s'atténuer au début de 2024."

Les statistiques publiées à la mi-août montrent que l'économie chilienne s'est contractée pendant trois trimestres consécutifs, avec une baisse significative des investissements. Le rapport indique une contraction du PIB de -1,1% entre avril et juin 2023, sur une base annualisée. Les économistes interrogés par la banque centrale en août estimaient une baisse du PIB de -0,50% d'ici la fin de l'année. Si cette prévision se réalise, le Chili sera l'un des rares pays de la région LATAM à afficher des statistiques de croissance négatives en 2023.

La Banque Centrale du Chili et le Peso Chilien

La Banque Centrale du Chili (Banco Central de Chile) a été créée en 1925. L'un des objectifs de cette dernière est d'assurer la stabilité de la monnaie, c'est-à-dire de maintenir l'inflation à un niveau bas et stable dans le temps. La banque favorise également la stabilité et l'efficacité du système financier, en assurant le fonctionnement normal des paiements internes et externes. Selon son site web, la Banque centrale du Chili "a adopté un régime de politique monétaire avec des objectifs d'inflation et une politique de taux de change flottant. L'objectif établi dans le cadre de ce régime est que l'inflation annuelle (mesurée comme la variation en pourcentage de l'IPC sur une période de 12 mois) reste la plupart du temps autour de 3%, avec une marge de tolérance de +/- 1%".

Le peso chilien est émis par la banque centrale et est en circulation depuis 1975 dans sa version actuelle. Le peso chilien a été autorisé à flotter à l'intérieur d'une marge de fluctuation entre 1974 et 1979, puis a été rattaché au dollar américain à un taux de change fixe pendant les trois années suivantes. En 1984, le peso chilien est revenu à un système de marges de fluctuation ajustables jusqu'en 1999, date à laquelle il a été autorisé à flotter librement par rapport au dollar américain.

Trading du Peso Chilien et Performances

La performance du peso chilien par rapport au dollar américain depuis 2018 a été influencée par des facteurs économiques, en particulier les fluctuations des prix du cuivre, et les efforts pour maintenir la stabilité face aux pressions extérieures.

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDCLP, Graphique MN – Période : du 1 octobre 2017 au 28 septembre 2023, consultée le 28 septembre 2023.

Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

La paire dollar américain-peso chilien est restée relativement stable pendant un certain temps, mais elle a dû faire face à des difficultés lorsque le prix du cuivre, un produit d'exportation essentiel pour le Chili, a baissé. Cette baisse a eu un impact négatif sur le peso chilien, qui s'est affaibli par rapport à la devise américaine.

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDCLP, Graphique D1 – Période : du 6 juin 2023 au 28 septembre 2023, consultée le 28 septembre 2023.

En juillet 2023, la Banque centrale du Chili a annoncé la plus forte réduction de taux des 14 dernières années avec une baisse de 100 points de base de 11,25% à 10,25%, ce qui a permis au dollar américain de se renforcer par rapport à sa contrepartie chilienne.

Quelles sont les Prévisions des Analystes Concernant le Peso Chilien et l'Économie du Pays ?

Les analystes monétaires d'ING ont déclaré dans un rapport publié plus tôt en septembre que le Chili s'était engagé dans un vaste cycle d'assouplissement monétaire. "La banque centrale du Chili a suivi son assouplissement de 100 points de base en juillet par une réduction de 75 points de base en septembre. Le taux directeur est maintenant de 9,50%. On s'attend à ce que le taux directeur soit ramené à 7,75/8,00% d'ici la fin de l'année, avec des réunions en octobre et en décembre. Les baisses de taux se fondent sur le fait que les prévisions d'inflation à deux ans sont stables à 3%. Pourtant, l'inflation de base est toujours supérieure à 8%. Si l'inflation de base ne diminue pas aussi rapidement que prévu et que la banque centrale continue à réduire ses taux, le CLP pourrait être plus durement touché. L'environnement extérieur n'a pas été tendre avec les monnaies de l'Amérique latine. Mais si nous avons raison sur le dollar, l'USD/CLP pourrait baisser dans le courant de l'année", ont-ils noté.

À la mi-septembre, les analystes de Morgan Stanley se sont montrés optimistes concernant les obligations en euros et en dollars du Chili, citant "les valorisations bon marché par rapport à la plupart des titres de qualité, l'absence d'émission prévue à court terme et la reprise continue de sa toile de fond macroéconomique. Le risque politique a également diminué, selon eux, le gouvernement ayant été contraint de revoir à la baisse ses projets d'augmentation des impôts".

Un rapport de Wells Fargo indique que la banque centrale du Chili pourrait réduire les taux d'intérêt de manière plus agressive que ne le prévoyaient les marchés financiers. Plus précisément, les analystes de Wells Fargo ont suggéré que "les décideurs politiques au Chili et au Brésil semblent se sentir suffisamment à l'aise pour assouplir la politique monétaire de manière agressive. En conséquence, nous révisons à la baisse nos prévisions de taux directeur de la Banque centrale du Chili pour refléter la position des décideurs politiques, et nous pensons maintenant que le taux cible au jour le jour du Chili peut tomber à 7,25% d'ici la fin de l'année".

Gestion du Risque et Trading du Peso Chilien

Si vous avez décidé d'inclure le peso chilien dans votre portefeuille de trading, vous devez d'abord évaluer les risques. Les traders débutants ont parfois tendance à surestimer leurs capacités, commettant des erreurs dues à leur inexpérience et à l'urgence de commencer à trader. Or, les erreurs commises dans ce domaine peuvent avoir des conséquences négatives, telles que la perte de fonds.

Trader le peso chilien, comme toute paire de devises, nécessite de la pratique ainsi que la mise en place d'une stratégie qui inclut l'utilisation d'outils de gestion du risque. Les traders débutants doivent donc analyser attentivement le marché et élaborer une stratégie qui corresponde à leurs objectifs financiers.

Apprendre à utiliser ces outils de gestion des risques est donc essentiel, en particulier lorsque l'on débute dans le monde du trading. Les sources de contenu éducatif sont nombreuses, avec notamment des articles détaillés sur la façon d'utiliser ces outils. Ces derniers peuvent optimiser votre expérience de trading en réduisant votre stress pour vous permettre de vous concentrer sur l'élaboration de la meilleure stratégie possible.

