Trading pour Débutants – Trader le Réal Brésilien : Ce qu'il Faut Savoir

Septembre 26, 2023 03:39

Le Brésil est souvent connu pour son football, sa samba, etc., mais peu de gens savent qu'il s'agit de l'un des principaux pays émergents dans le monde. Le réal brésilien (BRL), la devise officielle du pays, n'est pas non plus très populaire, bien que le Brésil fasse partie de l'une des plus grandes économies d'Amérique Latine (LATAM).

La lecture de cet article devrait vous permettre de découvrir des informations intéressantes sur le trading du réal brésilien, sur l'économie du pays et sur les prévisions des analystes à ce sujet.

Aperçu de l'Économie Brésilienne

Le Brésil est l'un des principaux marchés émergents et un membre du groupe BRICS. L'économie brésilienne est la troisième du continent américain et la plus importante de l'hémisphère sud. Le Fonds Monétaire International (FMI) a classé le Brésil à la dixième place en ce qui concerne la taille du Produit Intérieur Brut (PIB) au niveau mondial.

Les dernières Perspectives Économiques Mondiales du FMI, publiées en juillet 2023, suggèrent que l'économie brésilienne pourrait croître de 2,1% en 2023, ce qui représente une amélioration significative par rapport aux prévisions d'avril qui mentionnaient un taux de croissance de 1,2% pour cette année. Les prévisions pour l'année prochaine ont également été réévaluées par les analystes du FMI, qui tablent désormais sur un taux d'expansion de 1,2%, alors qu'en avril, ils prévoyaient une contraction de l'économie de 0,3%.

Le FMI a exprimé son soutien aux réformes économiques dans le pays dans un rapport publié en mai : "L'amélioration du cadre budgétaire du Brésil, l'élargissement de l'assiette fiscale et la lutte contre la rigidité des dépenses favoriseraient la viabilité et la crédibilité. Les experts du FMI recommandent un effort budgétaire plus ambitieux qui se poursuivra au-delà de 2026 afin de placer la dette sur une trajectoire résolument descendante, tout en protégeant les dépenses sociales et d'investissement".

Les médias, citant un rapport de la banque centrale du Brésil (Banco Central do Brasil-BCB) (disponible ici en portugais) ont indiqué que la banque s'attend désormais à une croissance du PIB de 2,2% en 2023, ce qui représente une amélioration significative par rapport à ses prévisions précédentes.

Le Réal Brésilien et le Réal Digital !

En ce qui concerne la banque centrale du Brésil, il convient de mentionner qu'elle a été créée en décembre 1964. Selon le site Internet de la banque, "parmi les principales missions du Banco Central do Brasil (BCB) figurent l'exécution des politiques monétaire, de change et de crédit, ainsi que la politique des relations financières avec l'étranger ; la régulation et la supervision du Système Financier National (SFN) et la gestion et l'exploitation du Système de Paiement Brésilien (SPB) et de la masse monétaire".

Le réal brésilien a remplacé le réal cruzeiro il y a près de 30 ans et il est la 19e monnaie la plus échangée au monde selon l'Enquête Triennale des Banques Centrales publiée par la Banque des Règlements Internationaux. La valeur de la devise brésilienne a connu d'importantes variations, se dépréciant parfois et se renforçant d'autres fois en fonction des politiques économiques menées par les différents gouvernements.

Il convient également de noter que le Brésil semble être un pionnier en matière de monnaies numériques, puisqu'il est en passe d'émettre la première monnaie numérique de la banque centrale (CDBC, pour Central Bank Digital Currency) en 2023. Le FMI a fait l'éloge de la banque centrale locale en déclarant que "la banque centrale brésilienne est à la pointe de l'innovation financière. L'objectif de la CBDC est de fournir une plateforme sécurisée pour que le secteur privé puisse créer des solutions innovantes en utilisant les nouvelles technologies".

Trading et Performance du Réal Brésilien

Comme vous pouvez le voir sur le graphique de prix mensuel ci-dessous, le réal brésilien s'est échangé entre 3,6 et 4,4 BRL par rapport au dollar américain en 2018 et 2019.

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDBRL, Graphique MN – Période : du 1 septembre 2017 au 22 septembre 2023, consultée le 22 septembre 2023.

Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Toutefois, au cours des 12 mois suivants, la devise brésilienne s'est dépréciée par rapport à sa contrepartie américaine, le taux de change atteignant 5,7 BRL en octobre 2020.

Source : MetaTrader 5 Admirals, USDBRL, Graphique D1 – Période : du 7 juin 2023 au 22 septembre 2023, consultée le 22 septembre 2023.

Veuillez noter : Les rendements passés ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Le taux a fluctué en 2021 au-dessus du niveau de 5,0 BRL, tandis qu'à la mi-2022, le réal brésilien a gagné du terrain, s'échangeant à 4,6 BRL contre le dollar américain. La politique monétaire de la banque centrale a permis au réal brésilien de se renforcer depuis le début de l'année 2023, comme le montre le graphique journalier ci-dessus.

Quelles sont les Prévisions des Analystes Concernant le Réal Brésilien ?

La banque centrale du Brésil a réduit son taux d'intérêt directeur de 50 points de base le 20 septembre, comme elle l'avait annoncé le mois dernier, et a laissé entendre que d'autres réductions de la même ampleur pourraient avoir lieu à l'avenir.

La banque a lancé le cycle d'assouplissement avec une décision partagée en août et a poursuivi la réduction des taux ce mois-ci lorsque le comité de fixation des taux, appelé Copom, a voté à l'unanimité pour réduire son taux Selic de référence à 12,75%. Le communiqué du Copom indique également que "en ce qui concerne le scénario national, l'activité économique a fait preuve d'une plus grande résilience que prévu, mais le Comité continue d'anticiper une décélération de l'économie au cours des prochains trimestres. Comme prévu, l'inflation globale des prix à la consommation sur douze mois a augmenté au cours de la période récente. Diverses mesures de l'inflation sous-jacente ont récemment baissé mais restent supérieures à l'objectif d'inflation".

Les économistes de Commerzbank ont écrit dans un rapport que le niveau élevé du réal brésilien est justifié pour le moment. "Le taux d'inflation du Brésil a augmenté comme prévu en août, mais l'inflation mensuelle a été légèrement inférieure aux attentes. À la lumière de cette évolution, même les plus sceptiques devraient pardonner à la Banco Central do Brasil (BCB) d'avoir donné le coup d'envoi du cycle de réduction des taux le mois dernier avec une baisse étonnamment forte de 50 points de base. En outre, l'inflation devant rester inférieure à 5% pour le moment, la nouvelle baisse de 50 points de base prévue à chacune des trois réunions restantes de l'année pour atteindre un taux directeur de 11,75% d'ici la fin de l'année est, à notre avis, loin d'être agressive. Nous continuons donc à penser que le niveau élevé du réal brésilien est justifié pour l'instant", ont-ils noté.

Bank of America a revu à la hausse ses prévisions de croissance économique pour le Brésil, citant la baisse des taux d'intérêt, la résistance du marché du travail et l'amélioration du climat d'investissement. La banque a révisé ses prévisions concernant le taux de croissance du PIB pour 2023, passant de 2,3% à 3%, affirmant que l'augmentation des prestations sociales aidait les consommateurs à supporter la hausse des coûts d'emprunt. En ce qui concerne 2024, l'économie brésilienne pourrait croître de 2,2%, ce qui est supérieur à la prévision précédente de 1,8%.

Gestion du Risque et Trading du Réal Brésilien

Si vous avez décidé d'inclure le réal brésilien dans votre portefeuille de trading, vous devez d'abord évaluer les risques. Les traders débutants ont parfois tendance à surestimer leurs capacités, commettant des erreurs dues à leur inexpérience et à l'urgence de commencer à trader. Or, les erreurs commises dans ce domaine peuvent avoir des conséquences négatives, telles que la perte de fonds.

Trader le réal brésilien, comme toute paire de devises, nécessite de la pratique ainsi que la mise en place d'une stratégie qui inclut l'utilisation d'outils de gestion du risque. Les traders débutants doivent donc analyser attentivement le marché et élaborer une stratégie qui corresponde à leurs objectifs financiers.

Apprendre à utiliser ces outils de gestion des risques est donc essentiel, en particulier lorsque l'on débute dans le monde du trading. Les sources de contenu éducatif sont nombreuses, avec notamment des articles détaillés sur la façon d'utiliser ces outils. Ces derniers peuvent optimiser votre expérience de trading en réduisant votre stress pour vous permettre de vous concentrer sur l'élaboration de la meilleure stratégie possible.

