Le Dollar Américain Continue de s'affaiblir, les Regards se Portent sur les Données du PIB Britannique

Janvier 12, 2023 01:12

Le dollar américain a repris son déclin face à la livre sterling et à l'euro, les investisseurs et les traders se concentrant sur la publication des données sur l'inflation américaine prévue pour le jeudi 12 janvier. L'indice du dollar américain (DXY) reste sous pression en direction du chiffre rond de 103,00, à peine supérieur au niveau le plus bas enregistré au cours des sept derniers mois.

Alors que les acteurs du marché attendent les données de l'IPC américain pour ajuster leurs stratégies, certains économistes notent que la faiblesse du dollar américain pourrait également être attribuée à l'incapacité du président de la Réserve fédérale (Fed) Jerome Powell à fournir des orientations claires sur les prochaines actions de la banque centrale américaine, amplifiant ainsi l'incertitude et pesant sur la devise américaine.

Les analystes de la banque MUFG suggèrent que le dollar américain pourrait subir de nouvelles pertes en l'absence de solides données sur l'inflation américaine. Dans leur rapport publié hier, ils notent que "à moins que les attentes du marché ne soient remises en cause par les données entrantes plus fortes, cela laisse le dollar américain vulnérable à une nouvelle faiblesse à court terme."

Taux d'inflation en Chine (IPC)

Jeudi, le bureau national des statistiques de la Chine publiera les données de l'indice des prix à la consommation de décembre. L'administration chinoise s'efforce de stimuler la croissance économique face aux nouveaux vents contraires de l'épidémie de COVID-19. Les chiffres de l'inflation devraient avoir un impact sur le plan de resserrement de la politique monétaire de la Banque populaire de Chine (PBOC).

En effet, la Chine est le centre manufacturier du monde. Si les coûts de production augmentent pour les entreprises chinoises, ils finiront probablement par se répercuter sur la chaîne d'approvisionnement dans le reste du monde.

Le conseil d'administration de la PBoC a promis d'aider les ménages et les entreprises privées en leur apportant un soutien financier accru pour les aider à se redresser.

En début de semaine, le gouvernement chinois a annoncé qu'il allait relâcher la surveillance réglementaire des plus grandes entreprises technologiques du pays. Mercredi matin, les valeurs technologiques chinoises ont bondi, les investisseurs pensant que les conditions d'exploitation des entreprises technologiques s'amélioreraient au cours des prochains mois.

Produit intérieur brut (PIB) du Royaume-Uni

L'économie britannique a fait la une des journaux financiers à de nombreuses reprises au cours des derniers mois, mais principalement pour des raisons négatives. Les taux d'inflation élevés des 12 derniers mois sont venus s'ajouter à la liste des problèmes auxquels le gouvernement britannique est confronté en matière de réformes économiques dans l'une des économies les plus fortes du monde.

Le vendredi 13 janvier, l'Office national des statistiques (ONS) du Royaume-Uni devrait publier les chiffres du produit intérieur brut (PIB) du pays pour le mois de novembre. Les économistes suggèrent que le rapport de l'ONS montrera une baisse de 0,2 % sur une base mensuelle. Il convient de noter que le PIB du Royaume-Uni a augmenté de 0,5 % sur une base mensuelle en octobre.

Cette semaine, un rapport publié par Goldman Sachs a révélé que ses économistes prévoient une baisse de 0,7 % du PIB britannique en 2023, prédisant "un ralentissement nettement plus prononcé au Royaume-Uni que dans la zone euro".

Si le PIB britannique s'est contracté plus que prévu, il pourrait y avoir un impact sur les paires de devises GBP. Un chiffre du PIB meilleur que prévu pourrait renforcer la livre sterling, tandis qu'une contraction plus importante que prévu pourrait faire perdre du terrain à la livre sterling.

INFORMATIONS SUR LES MATÉRIAUX ANALYTIQUES :

Ce contenu ne contient pas et ne doit en aucun cas être interprété comme contenant des conseils ou des recommandations d'investissement, une offre ou une sollicitation à trader sur des instruments financiers. Veuillez noter que cette communication marketing n'est pas un indicateur fiable de toute performance actuelle ou future, dans la mesure où les circonstances peuvent évoluer dans le temps. Avant de prendre toute décision d'investissement, vous devez demander l'avis de conseillers financiers indépendants afin de vous assurer que vous comprenez bien les risques encourus.