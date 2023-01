Trading pour Débutants – Yen Japonais & BoJ : Ce que vous devez savoir

Janvier 27, 2023 11:55

Au cours des dernières semaines, les investisseurs et les traders ont focalisé leur attention sur le yen japonais ainsi que sur l'économie du Japon. La Banque du Japon a surpris les analystes de marché en décembre en modifiant de manière inattendue une partie de sa politique monétaire. Dans cet article, nous allons expliquer pourquoi le yen japonais a fait la une des médias financiers et comment les décisions de la Banque du Japon ont affecté la valeur de la monnaie du pays.

Quelques mots sur le yen japonais

Le yen japonais est la troisième devise la plus tradée au monde, après le dollar américain et l'euro. Le yen est également la devise la plus tradée sur le continent asiatique. Son nom se traduit par "cercle" en français, et il a été mis en circulation pour la première fois en 1871. Les traders connaissent probablement le symbole de la devise, qui est JPY.

La politique monétaire de la Banque du Japon et le yen japonais

L'une des missions de la Banque du Japon, ou BoJ, comme vous le lirez souvent dans l'actualité, est de déterminer la politique monétaire du pays. Lors de sa réunion de décembre 2022, le conseil d'administration de la BoJ s'est réuni pour décider des taux d'intérêt.

Les membres du conseil ont annoncé qu'ils maintiendraient le taux directeur, mais ont surpris les marchés en apportant une modification inattendue au contrôle du rendement des obligations, qui permet aux taux d'intérêt à long terme d'augmenter davantage. Certains responsables politiques ont laissé entendre que la décision de la BoJ contribuerait à rendre le programme de relance plus durable plutôt que de constituer une étape vers la fin de sa politique monétaire très souple.

Le yen japonais a atteint son plus haut niveau depuis quatre mois par rapport au dollar américain juste après la fin de la réunion de la BoJ.

Le compte rendu de la BoJ publié juste avant le Nouvel An a révélé que le conseil d'administration de la banque a examiné les données montrant des changements dans les perspectives de prix au Japon. Selon les économistes, ces changements pourraient être le point de départ d'une réduction des mesures de relance lors du départ de l'actuel gouverneur Haruhiko Kuroda.

Qu'est-ce que la politique de contrôle de la courbe des taux ?

La BoJ a adopté la politique de contrôle de la courbe des taux en 2016, en essayant d'empêcher les taux d'intérêt de tomber trop bas. La banque centrale du Japon achète de vastes quantités d'obligations d'État à 10 ans pour contrôler les rendements des JGB (Japan Government Bonds) à environ 0%. La modification de la politique de décembre permet aux rendements à long terme de fluctuer de plus et moins 50 points de base, doublant ainsi la fourchette précédente de 25 points de base. Certains économistes suggèrent que la décision de la BoJ pourrait effectivement être considérée comme une hausse des taux.

Plusieurs analystes de marché ont critiqué la politique de la BoJ dans la mesure où ils estiment qu'elle influence les prix du marché et rend le yen plus faible, ce qui augmente le coût des matériaux importés nécessaires à diverses industries.

La réunion de la BoJ en janvier déçoit les marchés

La décision de la BoJ en décembre a laissé les investisseurs et les traders dans l'attente de décisions plus agressives de la part du conseil d'administration. Cependant, les décideurs de la BoJ ont décidé de maintenir les taux d'intérêt inchangés ainsi que la politique de contrôle de la courbe des taux de la banque.

Dans sa déclaration d'après-réunion, le conseil a noté que "la Banque doit poursuivre le contrôle actuel de la courbe des taux, compte tenu de la perspective qu'il faudra du temps pour atteindre l'objectif de stabilité des prix [inflation] de 2% de manière durable et stable".

En conséquence, le yen japonais a chuté de 2,4% par rapport au dollar américain en moins de trois heures le 18 janvier. Le compte rendu de la réunion de janvier a montré que le conseil d'administration avait l'intention de maintenir les taux d'intérêt à long terme à un bas niveau, ce qui laisse penser que la BoJ n'était pas pressée de mettre fin à son programme de relance. L'IPC de base du Japon a progressé de 4,0% en décembre sur une base annuelle, atteignant un nouveau sommet de 41 ans.

Yen japonais : Que pouvons-nous attendre ?

S'exprimant sur CNBC juste après la réunion de la BoJ (18 janvier) et la chute du yen, Yujiro Goto, responsable de la stratégie FX chez Nomura (groupe mondial de services financiers), a suggéré que "à moyen terme, au cours des 2 ou 3 prochains mois, je pense que la tendance du yen devrait rester à la baisse vers 125, même après la déception d'aujourd'hui". Il a également réaffirmé que le yen japonais pourrait se renforcer dans l'espoir d'un changement de politique lorsque le successeur de Haruhiko Kuroda prendra ses fonctions.

Un rapport de Bank of America, publié le 24 janvier, indiquait que "nous pourrions vendre les rebonds de l'USD/JPY, car nous pensons que les politiques non conventionnelles de la BoJ ne sont pas durables, et notre prévision d'inflation au Japon pour 2023 est bien supérieure au consensus du marché ; 3% contre 1,9%".

Les analystes du Fonds Monétaire International (FMI) ont suggéré que la BoJ devrait permettre aux rendements obligataires d'évoluer avec plus de souplesse, ajoutant que si des risques importants se matérialisent, la banque centrale devrait être prête à retirer plus fortement ses mesures de relance, par exemple en relevant les taux d'intérêt à court terme.

