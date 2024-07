Le Yen Tombe à son Plus Bas Depuis 38 Ans, l'Inflation en Allemagne Dépasse les Attentes

Juillet 03, 2024 06:51

Avec le jour férié du 4 juillet aux États-Unis et les élections britanniques le même jour en ligne de mire, le début de la semaine est relativement léger en termes de publications. Les marchés boursiers européens tentent toujours de digérer le résultat du premier tour des élections législatives françaises, qui a vu le parti du président Emmanuel Macron terminer en troisième position et un changement au sein du parlement devenir de plus en plus possible.

Plus tôt dans la matinée de mardi, le yen japonais a atteint son plus bas niveau en 38 ans, s'échangeant à 161,745 ¥ contre le dollar américain, le plus bas niveau enregistré depuis décembre 1986. Un rapport de Reuters a attribué la chute de la devise japonaise aux attentes d'une victoire de Donald Trump à la présidence, ce qui entraînerait une augmentation des droits de douane et des emprunts d'État. Dans ses remarques, le ministre japonais des finances, Shunichi Suzuki, a déclaré que le gouvernement surveillait de près le marché des changes, mais n'a pas suggéré d'intervention prochaine pour stabiliser le taux de change du yen par rapport aux autres grandes devises.

L'IPC Allemand Chute en Juin

Selon le bureau allemand des statistiques Destatis, l'inflation globale en Allemagne est tombée à 2,2% sur une base annuelle en juin, dépassant les attentes du marché qui tablait sur 2,4%. L'économie allemande est sous pression, la combinaison des taux d'intérêt élevés imposés par la Banque Centrale Européenne (BCE) et des chiffres d'inflation élevés de l'année dernière ayant pesé sur l'activité des consommateurs, ce qui a nui à la croissance économique locale.

Commentant la baisse des chiffres de l'inflation, les analystes d'ING ont noté que "pour l'avenir, la rigidité de l'inflation à un niveau légèrement trop élevé semble devoir se poursuivre car les effets de base favorables de l'énergie s'amenuisent alors que, dans le même temps, les salaires augmentent. Avec les revendications salariales récentes, il est difficile de voir la croissance des salaires allemands diminuer au second semestre de l'année".

De Guindos, de la BCE : Pas de Trajectoire Prédéterminée pour les Taux d'Intérêts

Le vice-président de la Banque Centrale Européenne, Luis De Guindos, a déclaré aux journalistes de CNBC que la banque centrale de la zone euro ne suivait pas une voie prédéterminée en ce qui concerne les coûts d'emprunt. M. De Guindos a souligné que l'incertitude restait élevée et a appelé le conseil d'administration à faire preuve d'une grande prudence dans ses décisions.

Le responsable politique espagnol a souligné que les niveaux d'inflation connaîtront probablement des hauts et des bas au cours de l'année 2024 et a prévu que l'économie du bloc euro sera plus forte au second semestre de l'année par rapport au premier.

Compte Rendu de la RBA : Il Vaut Mieux Maintenir les Taux Stables que de les Augmenter

La Reserve Bank of Australia (RBA) a maintenu ses taux d'intérêt inchangés lors de la dernière réunion de son conseil d'administration, malgré des données montrant une nouvelle hausse de l'inflation. La publication du compte-rendu de la réunion de la RBA plus tôt dans la journée a révélé que ses décideurs politiques considèrent que "une hausse pourrait être nécessaire si le conseil jugeait que la politique n'était pas 'suffisamment restrictive'", ajoutant que "une augmentation importante des attentes en matière d'inflation pourrait nécessiter des taux nettement plus élevés".

Le conseil de la RBA a suggéré que "la croissance du PIB au premier trimestre avait été très faible, la croissance des salaires semblait avoir atteint son maximum". Commentant l'état de l'économie australienne, les décideurs politiques ont noté que "l'incertitude économique signifiait qu'il était difficile d'écarter ou d'exclure de futurs changements de politique", et ont suggéré que les données récentes ne seraient pas suffisantes pour modifier les perspectives de la banque qui prévoit un retour de l'inflation aux niveaux ciblés en 2026.

