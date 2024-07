Jerome Powell de la Fed comenta sobre recortes de tasas de interés antes de alcanzar el objetivo de inflación

Julio 17, 2024 07:04

La semana comenzó con un discurso en Washington del jefe de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, quien indicó que el banco central podría reducir los costos de endeudamiento antes de alcanzar su objetivo de inflación. El precio del oro subió un 0,5% el martes por la mañana tras las declaraciones de Powell, mientras que la herramienta CME FedWatch da una probabilidad del 87,6 % a una bajada de tipos en septiembre.

Powell: la Fed podría bajar los tipos antes de alcanzar el 2 % del IPC

En su intervención en el Club Económico de Washington, el jefe de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, dijo que el banco central estadounidense, podría no esperar a que la inflación baje al 2 %, que es su objetivo, antes de recortar sus tasas de interés.

Powell mencionó que existe un desfase en cuanto a la eficacia de la política de la Fed, y agregó que "la implicación de esto es que si esperas hasta que la inflación baje del 2 %, probablemente has esperado demasiado, porque el endurecimiento que estás haciendo, o el nivel de endurecimiento que tienes, todavía está teniendo efectos que probablemente llevarán a la inflación por debajo del 2 %."

Informe IPC Nueva Zelanda 2T 2024

Statistics New Zealand (Estadísticas de Nueva Zelanda) publicará el miércoles por la mañana el informe sobre la inflación medida por el IPC. El consenso de los economistas para la inflación del segundo trimestre en Nueva Zelanda es del 0,5%, cifra ligeramente inferior al 0,6% del trimestre anterior. Se espera que la inflación anual baje del 4,0% al 3,5% en el trimestre de marzo.

Aunque la inflación sigue siendo alta, hay señales de que comenzará a disminuir pronto, según las previsiones del Banco de la Reserva de Nueva Zelanda (RBNZ). En su última reunión, los responsables políticos del banco central neozelandés señalaron que “"se espera que la inflación general vuelva a situarse dentro del intervalo objetivo del 1 al 3 por ciento en el segundo semestre de este año". El comité confía en que la inflación vuelva a situarse dentro de su rango objetivo del 1 al 3 por ciento en la segunda mitad de 2024".

Informe IPC Reino Unido junio 2024

El miércoles por la mañana se espera que la Oficina Nacional de Estadística (ONS) publique su informe sobre la inflación medida por el IPC correspondiente al mes de junio. Los analistas del mercado esperan que la inflación general se mantenga estable en el 2% anualizado, mientras que anticipan una cifra del 0,1 % intermensual.

El mes pasado, la inflación general volvió al objetivo del Banco de Inglaterra (BoE) por primera vez en los últimos tres años. Sin embargo, algunos analistas sugieren que la inflación se situará entre el 2 y el 2,5 % en los próximos seis meses. Los economistas también señalaron que las cifras de inflación de los servicios deben vigilarse de cerca, ya que siguen siendo elevadas.

Informe IPC Canadá junio 2024

El Banco de Canadá (BoC) y Statistics Canada publicarán hoy sus informes sobre la inflación medida por el IPC de junio. Los economistas prevén que la inflación medida por el IPC se sitúe en el 2,8%, lo que supone un ligero descenso con respecto al mes anterior. Los analistas del mercado sugieren que estos informes podrían determinar la postura de la política monetaria del BoC en su reunión de julio.

A pesar del progreso registrado en cuanto a la inflación, las cifras de mayo no se ajustaron a las expectativas, ya que los precios al consumo aumentaron. Un aumento inesperado más podría llevar a los responsables políticos del BoC a abstenerse de bajar las tasas en su próxima reunión.

El crecimiento del PIB chino no cumple las expectativas

Datos publicados por la Oficina Nacional de Estadística china (ONE) mostraron que la economía del país creció un 4,7 %, en tasa anualizada, en el segundo semestre de 2024. Sin embargo, la cifra fue inferior a lo anticipado, ya que una encuesta de Reuters entre economistas había pronosticado una tasa de crecimiento del 5,1 %.

El informe de acompañamiento de la NBS dijo que "en general estable con un progreso constante", acelerando el "crecimiento de las nuevas fuerzas motrices y los nuevos logros del desarrollo de alta calidad. Sin embargo, debemos ser conscientes de que el entorno exterior está entrelazado y complejo, la demanda interna efectiva sigue siendo insuficiente y la base para la recuperación económica sólida y el crecimiento aún debe ser fortalecida."

Goldman Sachs recortó su previsión del PIB chino para 2024 al 4,9%, frente al 5,0% anterior. JP Morgan rebajó su estimación al 4,7%, frente al 5,2% anterior. Los analistas de JP Morgan sugieren que la economía china sigue siendo "frágil, inestable y desigual".

