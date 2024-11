Decisões de Taxas e Impactos do Cenário Pós-Eleições nos Mercados Financeiros

Novembro 06, 2024 07:11

Esta semana estará repleta de decisões importantes sobre taxas de juros, sem esquecer os efeitos pós-eleitorais das eleições presidenciais dos EUA, que provavelmente impactarão os mercados de ações em todo o mundo.

Com os cidadãos americanos já votando, o Banco da Reserva da Austrália (RBA) foi o primeiro banco central a anunciar sua decisão de manter as taxas inalteradas. A declaração pós-reunião afirmou que os custos de empréstimos precisarão continuar restritivos por enquanto, enquanto o conselho prevê que a inflação retornará de forma sustentável à sua faixa-alvo em 2026. Após o anúncio do RBA, o dólar australiano valorizou-se frente ao dólar americano.

Decisão de Taxa de Juros do RBA

O conselho do RBA decidiu manter as taxas de juros inalteradas após sua reunião nesta terça-feira. Esta foi a oitava vez consecutiva que o banco central da Austrália manteve os custos de empréstimos. A decisão estava em linha com as expectativas do mercado.

A Governadora do RBA, Michele Bullock, não deu pistas sobre a possibilidade de cortes ou aumentos nas taxas em 2025. Bullock afirmou que a inflação caiu substancialmente desde o pico no final de 2022, mas acrescentou que “a inflação subjacente no terceiro trimestre ainda está muito alta.”

Respondendo às perguntas dos repórteres sobre possíveis diferenças entre as políticas econômicas do governo e do RBA, Michele Bullock disse: “Acredito que eles estão focando no que está acontecendo com a demanda privada, que está particularmente fraca. Estamos dizendo que a demanda agregada ainda está acima da capacidade de oferta da economia. Então, mesmo que não esteja crescendo, ainda está acima da oferta agregada.”

RBNZ Afirma que Economia Sofre com Múltiplos Fatores

O Banco de Reserva da Nova Zelândia (RBNZ) divulgou seu Relatório Semestral de Estabilidade Financeira, que indicou uma série de fatores que têm afetado a economia do país. O relatório mencionou que as dificuldades financeiras aumentaram o desemprego e também atrasaram os planos de investimento das empresas.

Os analistas do RBNZ destacaram que “o aumento do desemprego está começando a criar dificuldades financeiras agudas para algumas famílias” e acrescentaram que o ambiente comercial se tornou mais difícil para as empresas, já que a demanda está fraca e a rentabilidade caiu.

Na segunda-feira, o Governador do RBNZ, Adrian Orr, disse aos repórteres que a economia real estava atrasada em relação aos cortes nas taxas de juros, e que superar esse atraso era uma preocupação, observando que “você não quer surpresas ou choques negativos durante esse período.” O banco central da Nova Zelândia espera que a economia contraia no terceiro trimestre e já cortou as taxas em 75 pontos base desde agosto.

Decisão da OPEP+ Impulsiona Preços do Petróleo

A OPEP+ decidiu estender as restrições voluntárias de produção por mais um mês. Isso significa que uma parte da produção de petróleo, que estava programada para entrar no mercado em dezembro, foi adiada em um mês, e alguns analistas sugerem que pode ser até por mais tempo.

O Secretário-Geral da OPEP+, Haitham Al Ghais, disse em um evento da indústria de energia nos Emirados Árabes Unidos que “existem alguns desafios, mas a situação não é tão negativa quanto alguns dizem.” Comentando sobre a demanda por petróleo, Ghais mencionou que “isso me lembra de toda a conversa sobre o pico de oferta muitos anos atrás. O pico de oferta nunca aconteceu e o pico de demanda não vai acontecer enquanto o mundo continuar crescendo,” acrescentando que o grupo estava otimista quanto à economia global com o crescimento das economias dos EUA e da China.

