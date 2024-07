Como operar com a Uber após desempenho fiscal do 1º Trimestre de 2024

Julho 05, 2024 23:14

A Uber Technologies, conhecida simplesmente como Uber, fornece uma gama de serviços, incluindo transporte por aplicativo, entrega de comida, transporte de carga e serviços de correio. Opera em 70 países, tem 150 milhões de usuários mensais e realizou 9,4 bilhões de viagens no ano passado.

Saiba mais sobre o desempenho do primeiro trimestre fiscal de 2024 da Uber e o que os analistas estão prevendo para a ação abaixo.

Ação: Uber Technologies Inc. Símbolo para Conta Invest.MT5: UBER Data da Ideia: 2 Julho 202 4 Período: 1 - 6 meses Nível de Entrada: $74.00 Nível Alvo: $100.00 Tamanho da Posição para Conta Invest.MT5: Máximo 5% Risco: Alto

Fonte: TradingView - O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros.

Desempenho Fiscal do 1º Trimestre da Uber

Aqui estão alguns dos destaques do relatório de ganhos do primeiro trimestre fiscal de 2024 da Uber:

Lucro por ação: perda de 32 cêntimos vs ganho de 23 cêntimos esperados;

Receita de $10,13 bilhões vs $10,11 bilhões esperados;

Reservas brutas de $37,65 bilhões, abaixo dos $37,93 bilhões esperados;

Usuários ativos mensais aumentaram 15% ano a ano;

Viagens concluídas no período aumentaram 21% ano a ano.

A maioria dos indicadores financeiros da Uber mostrou crescimento em relação ao último trimestre e ao mesmo período do ano anterior. No entanto, reportou uma perda de 32 cêntimos por ação, o que surpreendeu o mercado.

De acordo com o CEO da Uber, Dara Khosrowshahi, a perda "não tem nada a ver com o negócio operacional." A empresa teve que incluir um impacto de $721 milhões devido a uma reavaliação dos seus investimentos em ações, mas não espera que isso continue a acontecer no futuro.

Os negócios de mobilidade e entrega da Uber também experimentaram crescimento ano a ano, 25% e 18% respetivamente. A equipe de gestão afirmou que a mudança no consumo de bens para serviços ajudou no crescimento.

Após a chamada de resultados em 8 de maio, o preço das ações da Uber sofreu sua pior queda percentual diária desde outubro de 2022, eliminando $12 bilhões em valor de mercado. A perda de ganhos interrompeu a primeira sequência de trimestres lucrativos consecutivos da Uber. O preço das ações desde então se recuperou e agora está negociando em torno do nível de preço antes da queda após a chamada de resultados.

Embora a perda de ganhos não tenha sido devido ao negócio operacional, ainda existem algumas incertezas. O principal rival da Uber nos EUA, Lyft, tem ganhado participação de mercado. A Uber também pode ser forçada a realizar verificações de antecedentes mais profundas, como verificações de impressão digital dispendiosas. Existem alguns obstáculos no horizonte a serem considerados. forçada a realizar verificações de antecedentes mais profundas, como verificações de impressão digital dispendiosas. Existem alguns obstáculos no horizonte a serem considerados.

Previsão das ações da Uber - O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pelo TipRanks para uma previsão de ações da Uber nos últimos 3 meses, atualmente existem 30 avaliações de compra, 1 de manutenção e 0 de venda para a ação. O preço-alvo mais alto para uma previsão de ações da Uber é $100.00, com o preço-alvo mais baixo em $71.00 dólares.

O preço-alvo médio para uma previsão de ações da Uber é $87.93 dólares.

Fonte: TipRanks, 2 de julho de 2024

Exemplo de Ideia de Trading para o preço das ações da Uber

Um exemplo de ideia de trading para o preço das ações da Uber poderia ser o seguinte:

Comprar a ação em uma quebra acima de $74.00 dólares para permitir a volatilidade;

Alvo logo abaixo do preço-alvo mais alto do analista de $100.00 dólares;

Mantenha o seu risco baixo, com um máximo de 5% da sua conta total;

Período: 1 – 6 meses;

Se comprar 10 ações da Uber: Se o alvo for atingido = $260.00 dólares de lucro potencial [($100.00 - $74.00) * 10 ações].



Lembre-se que os mercados sobem e descem e é improvável que o preço das ações suba em linha reta. Na verdade, pode até descer muito antes de subir, especialmente devido a alguns dos obstáculos que a empresa pode enfrentar.

Certifique-se em exercer uma boa gestão de risco e de sempre saber quanto pode potencialmente perder numa operação e os riscos envolvidos, bem como os custos.

Como comprar ações da Uber em 4 passos

Fonte: Admirals MetaTrader 5. Uber. Mensal. Data: Maio de 2019 a Julho de 2024, capturado em 2 de julho de 2024. O desempenho passado não é um indicador fiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Acha que o preço das ações da Uber pode ter um comportamento diferente?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de trading são baseadas na visão pessoal e na experiência do autor.

