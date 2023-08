Inflação, Desinflação ou Deflação: O que saber?

Agosto 12, 2023 01:52

Na quinta-feira, o Bureau of Labor Statistics dos EUA divulgou os últimos dados de inflação dos EUA, com a inflação anual a subir para 3,2%. Este comunicado seguiu-se à notícia na quarta-feira do Bureau Nacional de Estatísticas da China de que a inflação anual na China tornou-se negativa, caindo para -0,3%.

Ouvimos muito sobre o aumento dos preços no último ano, mas o que acontece quando a inflação fica negativa? E por que é que os economistas a temem mais do que uma inflação alta e positiva? Continue a ler para descobrir.

O que é Inflação?

Embora muitos possam não estar muito familiarizados com o conceito de inflação há alguns anos atrás, a maioria de nós agora pode recitar a definição de inflação durante o sono.

A inflação mede a taxa na qual os preços estão a subir dentro de uma economia durante um período de tempo. Consequentemente, a inflação também pode ser vista como a taxa na qual o dinheiro está a perder o seu poder de compra.

O que é Deflação?

A deflação é o oposto da inflação, que ocorre quando há uma queda dos preços gerais de uma economia e, consequentemente, aumento do poder de compra.

É importante não confundir este conceito com desinflação, que se refere a uma queda na taxa de inflação e está a acontecer atualmente em muitas das economias avançadas do mundo. A desinflação ocorre quando os preços estão a subir, mas a uma taxa em que estes estão a subir cada vez menos.

Por exemplo, em junho, a taxa anual de inflação no Reino Unido caiu para 7,9%, abaixo dos 8,7% do mês anterior. Este é um caso de desinflação. Embora os preços ainda estejam a subir anualmente, a taxa em que estes estão a subir, diminuiu.

A deflação ocorre quando os preços estão realmente a cair durante um período de tempo e é ilustrada pela inflação negativa, como na China no início desta semana. A queda dos preços pode parecer ótima na primeira impressão, mas não é necessariamente o caso. Na verdade, a maioria dos economistas teme mais a deflação do que a inflação. Mas porquê?

Por que a deflação é temida?

Então, o que há de errado com a deflação? Certamente a queda dos preços beneficia os consumidores, que comprarão mais e impulsionarão um maior crescimento económico? Estes são pontos lógicos e, no curto prazo, uma queda temporária dos preços pode trazer benefícios para uma economia.

No entanto, se a deflação se consolidar e os preços continuarem a cair durante um período prolongado de tempo, os problemas começarão a surgir. A queda dos preços levará a uma receita menor para as empresas, pois estas recebem menos dinheiro para produzir e vender a mesma quantidade de bens e serviços.

À medida que a receita cai, as empresas precisam de economizar custos, o que pode levar a reduções salariais e, em última análise, cortes de empregos. A queda dos salários e o aumento do desemprego resultarão numa redução da procura agregada, pois os consumidores terão menos dinheiro para gastar. Considerando tudo o resto constante, esta queda na procura acabará por reforçar o efeito de queda sobre os preços.

Além disso, se os preços estiverem a cair, isso pode levar os consumidores a adiar as compras sempre que possível, na esperança de que essas compras sejam mais baratas no futuro. Por exemplo, se pretende comprar um carro, mas sabe que, daqui a um ano, o carro estará mais barato, você pode estar inclinado a adiar a compra.

Além da queda da procura reforçar o efeito de queda dos preços, o consumo é o componente mais importante do Produto Interno Bruto (PIB) de uma economia, que mede o crescimento económico. Consequentemente, a deflação pode levar à queda do consumo, ao aumento do desemprego e, eventualmente, à contração do crescimento económico.

Por que os preços estão a cair na China?

Enquanto muitos países do mundo lutam contra o aumento dos preços, os preços na China estão a mover-se na direção oposta. Mas porquê?

Quando muitas das economias avançadas do mundo emergiram das restrições da era pandémica, a oferta lutou para acompanhar o aumento da procura, o que levou ao aumento dos preços. Então a Rússia invadiu a Ucrânia, o que fez com que os preços da energia disparassem e, consequentemente, a inflação disparasse.

No entanto, o caso da China é bem diferente.

À medida que as campanhas de vacinação foram implementadas com sucesso e muitos países reabriram os seus negócios, a China seguiu em frente com a sua política estrita de Covid-zero, mantendo a procura doméstica um tanto reprimida. Após um período de agitação social no final de 2022, a China abandonou esta política restritiva, levando à tão esperada reabertura da economia chinesa.

No entanto, a grande reabertura até agora foi completamente abaixo do esperado. Não apenas a procura doméstica permaneceu fraca, mas as exportações também estão a cair, o que pressionou os preços para baixo.

E os preços da energia? Bem, enquanto os países ocidentais foram rápidos em evitar as exportações russas de petróleo e gás em resposta à guerra na Ucrânia, a China adotou a abordagem oposta. Após a invasão russa da Ucrânia, a China aumentou as importações de energia barata da Rússia, garantindo que permaneçam protegidas dos altos preços globais.

Inflação vs Deflação

Normalmente, a deflação é vista como pior para a economia do que a inflação, com os bancos centrais visando ativamente uma taxa de inflação baixa e estável de cerca de 2%.

A razão para esta meta é que uma baixa taxa de inflação é realmente benéfica para a economia, pois incentiva uma certa quantidade de consumo em detrimento da poupança. Maior consumo leva a maiores receitas para as empresas, maior emprego e maior crescimento económico. No entanto, a inflação, sem dúvida, torna-se problemática quando fica muito alta, como tem acontecido no último ano.

Embora a inflação baixa e estável possa ser positiva para uma economia, a deflação em qualquer escala é geralmente vista como negativa e pode ser particularmente difícil de recuperar, conforme evidenciado pelo Japão nas últimas duas décadas.

O impacto potencialmente negativo da deflação no consumo, no emprego e no crescimento económico é o motivo pelo qual os bancos centrais e os economistas tendem a temê-la mais do que a inflação. Por esse motivo, após os dados de inflação de quarta-feira, é provável que haja mais pedidos para que Pequim tome medidas decisivas e intervenha na sua economia gaguejante.

