Como operar com McDonald's após desempenho do segundo trimestre

Agosto 08, 2023 03:30

A McDonald's é a maior marca de fast food do mundo. Isso levou os economistas a criar o Índice Big Mac, que é usado como um indicador do poder de compra dentro de uma economia. Portanto, investidores e analistas prestam atenção aos ganhos da McDonald's, pois também podem ser usados ​​para aprender mais sobre a saúde económica de um país.

Saiba mais sobre o desempenho da McDonald's no segundo trimestre e o que os analistas estão a prever para estas ações.

Ações: McDonald's Corp. Símbolo Conta Invest.MT5: MCD Data da Ideia: 31 julho 2023 Período: 1 - 6 meses Nível de Entrada: $301,00 Preço-alvo: $380,00 Tamanho da Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

*A conta Invest.MT5 permite comprar ações reais de 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

Fonte: TradingView - O desempenho passado não é um indicador confiável de desempenho ou resultados futuros.

Todas as operações são de alto risco e pode perder mais do que arrisca em apenas uma operação. Nunca invista mais do que pode perder, algumas operações irão originar perdas como outras originarão ganhos. Comece de forma prudente para entender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique numa conta demo primeiro para construir o seu conhecimento antes de investir.

Desempenho da McDonald's no segundo trimestre de 2023

Aqui estão alguns dos principais destaques do último relatório de resultados do segundo trimestre da McDonald's:

Lucro por ação de $3,17 dólares contra $2,79 esperados;

Receita de $6,5 biliões contra $6,27 biliões esperados;

Lucro líquido de $2,31 biliões acima dos $1,19 biliões do ano anterior;

Vendas globais nas mesmas lojas aumentaram 11,7% contra 9,2% esperado;

O maior mercado, os EUA, as vendas nas mesmas lojas aumentaram 10,3%.

A McDonald's publicou um relatório de resultados que superou as expectativas dos analistas na maioria das métricas. No seu maior mercado, os Estados Unidos, as vendas nas mesmas lojas cresceram pelo quarto trimestre consecutivo. De acordo com o CEO Chris Kempczinski, a maior parte das vendas veio dos esforços de marketing da sua oferta Grimace Birthday Meal.

Na parte de ganhos, o CEO também afirmou que se assiste a um bom desempenho daquelas lojas que ganham menos de $100.000 e daquelas que ganham menos de $45.000. Taxas de juro mais altas e inflação mais alta fizeram com que mais pessoas na economia se tornassem conscientes dos custos.

As vendas internacionais também foram fortes, com crescimento no Reino Unido e na Alemanha. A França registou vendas mais fracas em grande parte devido ao fecho de lojas durante os tumultos no país. O impacto da inflação mais alta levou a um tráfego maior nas lojas da McDonald's.

No entanto, com os dados recentes de inflação dos EUA mostrando sinais de desaceleração, há uma hipótese de que os investidores possam ter visto um limite no potencial de crescimento futuro da McDonald's. Embora o preço das ações tenha subido no ano até agora, este tem sofrido nos últimos meses. A incerteza é destacada no fato de que há um número crescente de analistas movendo para manter o rating conforme mostrado abaixo.

Previsão das ações da McDonald's - O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pela TipRanks para uma previsão das ações da McDonald's nos últimos 3 meses, existem atualmente 19 classificações de compra, 6 retenções e 0 vendas para as ações. O nível de preço mais alto para uma previsão das ações da McDonald's é de $383,00, com o preço-alvo mais baixo de $305,00.

O preço-alvo médio para uma previsão das ações da McDonald's é de $330,68.

Fonte: TipRanks, 31 de julho de 2023

Exemplo de Ideia de Trading para o preço das ações da McDonald's

Um exemplo de ideia de trading para o preço das ações da McDonald's pode ser o seguinte:

Compre a ação num intervalo acima de $301,00 para permitir a volatilidade;

Preço-alvo logo abaixo do preço-alvo mais alto dos analistas de $380,00;

Mantenha seu risco baixo num máximo de 5% da sua conta total;

Período = 1 - 6 meses;

Se comprar 10 ações da McDonald's:

Se preço-alvo for atingido = $790,00 de lucro potencial [($380,00 - $301,00) * 10 ações].



Lembre-se de que os mercados sobem e descem e é improvável que o preço das ações suba em linha reta. Na verdade, pode até cair muito mais antes de subir, especialmente considerando como o preço se tem comportado nos últimos meses.

Certifique-se em exercer uma boa gestão de risco e saber sempre o quanto você pode perder com uma operação e os riscos envolvidos, bem como os custos.

Com a conta Admirals Invest.MT5 pode comprar e vender ações dos EUA com uma comissão de $0,02 por ação. Isto significa que a compra de 10 ações do McDonald's resultaria numa comissão de $0,20 ($0,02 * 10 ações) pela execução de uma transação para cada lado.

Há uma taxa mínima de transação baixa de $1. Portanto, a ideia de trading do exemplo acima resultaria numa comissão de apenas $1 no geral!

Como comprar ações da McDonald's em 4 passos

Com a Admirals, você pode comprar ações de empresas como a McDonald's com uma comissão baixa de apenas $0,02 dólares por ação e uma comissão mínima de apenas $1 em ações dos EUA.

Abra uma conta com a Admirals para ter acesso ao seu Dashboard; Clique em Negociar com uma das suas contas real ou demo para abrir a plataforma da web; Procure pela sua ação na janela de pesquisa no canto superior direito para visualizar o gráfico de preços em tempo real; Clique em Criar Novo Pedido na parte inferior da tela para abrir o ticket de trading.

Fonte: Admirals MetaTrader 5. McDonald's. Mensal. Data: novembro de 2018 a julho de 2023, registado em 31 de julho de 2023. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros ou desempenho futuro.

Acha que o preço das ações da McDonald's pode seguir outro comportamento?

Lembre-se de que todas as análises e ideias de trading são baseadas na visão e experiência pessoal do autor.

Se acredita que há uma maior probabilidade do preço das ações do McDonald's cair, então também pode operar a descoberto com uma conta de negociação de CFDs (Contratos por Diferença).

A conta Trade.MT5 e Trade.MT4 permite especular sobre a direção do preço de ações usando CFDs.

Isto significa que pode operar curto e longo para potencialmente lucrar com o aumento e a queda dos preços das ações.

