Como operar com a Meta após os resultados do primeiro trimestre

Abril 06, 2023 23:49

A Meta Platforms foi a ação da FAANG com melhor desempenho no primeiro trimestre de 2023. FAANG é a sigla para ações de tecnologia Facebook (agora Meta), Apple, Amazon, Netflix e Google (agora Alphabet) e foi criada pelo apresentador de “Mad Money” na CNBC Jim Cramer. Este acabou por atualizar a sigla para MAMAA para representar as maiores ações de tecnologia: Microsoft, Alphabet, Meta, Amazon e Apple.

As ações da Meta caíram mais de 75% do seu recorde em julho de 2021 para uma queda de vários anos em outubro de 2022. No entanto, no primeiro trimestre de 2023, o preço das ações fechou 76% mais alto. Saiba mais sobre o que levou a um melhor e se os analistas acreditam que mais vantagens ou desvantagens estão por vir.

Ação: Meta Platforms Inc Símbolo Conta Invest.MT5: META Data da Ideia: 4 abril 2023 Período: 1 - 6 meses Nível de Entrada: $218,00 Preço-alvo: $307,00 Tamanho da Posição Conta Invest.MT5: Max 5% Risco: Alto

A conta Invest.MT5 permite comprar ações reais de 15 das maiores bolsas de valores do mundo.

Todas as operações são de alto risco e pode perder mais do que arrisca em apenas uma operação. Nunca invista mais do que pode perder, algumas operações irão originar perdas como outras originarão ganhos. Comece de forma prudente para entender os seus próprios níveis de tolerância ao risco ou pratique numa conta demo primeiro para construir o seu conhecimento antes de investir.

Operar com as ações da Meta após resultados do 1º trimestre

As ações da Meta subiram 76% no primeiro trimestre de 2023, muito acima do mais recente melhor desempenho das ações da FAANG, a Apple, que subiu cerca de 26%. Esta é uma grande reviravolta em relação ao colapso do mercado de mínimos que as ações da Meta enfrentaram em 2022.

Houve algumas razões atribuídas à subida do preço das suas ações. A Meta – junto com a maioria dos outros gigantes da tecnologia – anunciou uma grande onda de cortes de empregos. Mais de 21.000 trabalhadores deverão perder seus empregos em duas fases. Por mais lamentável que seja, isso tende a ser positivo para os acionistas, pois qualquer economia pode ser direcionada para o crescimento ou para os resultados financeiros.

Nos últimos anos, a Meta perdeu espaço no espaço da plataforma social para o TikTok. No entanto, o TikTok agora está a enfrentar o escrutínio de legisladores nos EUA e no Reino Unido, que duvidam do seu futuro a longo prazo. Os investidores olham para isso como um potencial para o Facebook da Meta – uma das plataformas sociais originais.

No seu último relatório de ganhos do quarto trimestre, a Meta não atingiu as estimativas dos analistas, mas anunciou uma recompra de ações no valor de $40 biliões. Trata-se de uma forma de devolução aos acionistas em que as empresas recompram as suas próprias ações para reduzir o número de ações no mercado aberto e, assim, aumentar o valor das ações remanescentes.

O CEO Mark Zuckerberg afirmou que 2023 é o 'Ano da Eficiência', ajudando as ações a subir mais de 18% após a divulgação de resultados. No entanto, as preocupações ainda permanecem. A Meta perdeu cerca de $10 biliões em receita de publicidade no ano passado devido às novas políticas de privacidade da Apple para o seu iPhone. Embora a Meta agora esteja a usar IA para direcionar os utilizadores com anúncios muito melhor, resta saber se esta pode recuperar o défice já perdido.

Outra preocupação é o projeto com prejuízo da Metaverse, que perdeu $13,7 biliões no ano passado e $10,2 biliões no ano anterior. Os investidores podem esperar mais uma mudança para a inteligência artificial (IA), que ajudou ações como a Nividia a subir 90% apenas no primeiro trimestre.

Muitas das boas notícias sobre a Meta já podem estar precificadas nas ações, mas ainda há uma probabilidade da tendência continuar se esta puder cumprir as suas promessas aos acionistas.

Previsão para as ações da Meta - O que dizem os analistas?

De acordo com analistas consultados pela TipRanks para uma previsão de ações da Meta nos últimos 3 meses, existem atualmente 38 classificações de compra, 7 retenções e 3 vendas na ação. O nível de preço mais alto para uma previsão de ações da Meta é de $307,00, com o preço-alvo mais baixo de $110,00.

O preço-alvo médio para uma previsão de ações da Meta é de $231,38.

Fonte: TipRanks, 4 abril 2023

Exemplo de Ideia de Trading para as ações da Meta

Um exemplo de ideia de trading para o preço das ações Meta pode ser o seguinte:

Comprar a ação num intervalo acima de $218,00 para permitir a volatilidade atual;

Preço-alvo logo abaixo do preço-alvo mais alto dos analistas de 307,00;

Mantenha o seu risco baixo com um máximo de 5% da sua conta total;

Período = 1 - 6 meses;

Se comprar 10 ações Meta:

Se o preço-alvo for atingido = $890,00 de lucro potencial ($307,00 - $218,00 * 10 ações).



Lembre-se de que os mercados sobem e descem e é improvável que o preço das ações suba em linha reta. Na verdade, pode até cair muito mais antes de subir, especialmente considerando o quanto o preço das ações da Meta já subiu.

Certifique-se em exercer uma boa gestão de risco e saber sempre quanto pode perder com uma operação e os riscos envolvidos, bem como os custos.

