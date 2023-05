Política Monetária no BCE: Inflação e Euro

Maio 22, 2023 21:13

Nos últimos meses, o Banco Central Europeu (BCE) enfrentou elevados níveis de inflação que o obrigaram a rever e alterar radicalmente a sua política monetária. O próprio euro não deixou de ser afetado pela subida inflacionária, perdendo terreno em relação ao seu principal concorrente, o dólar americano.

O euro está entre as moedas mais negociadas no mundo, juntamente com o dólar americano e a libra esterlina. Este blog irá partilhar informações importantes para traders iniciantes que desejam operar com o euro em relação à inflação da zona euro e às previsões de política monetária do banco central europeu.

Inflação da zona euro sobe para nível recorde

O Banco Central Europeu estabeleceu uma meta de inflação de 2%. Por muitos anos, o conselho de administração do BCE conseguiu controlar as taxas mensais de inflação próximas da sua meta e às vezes próximas de 0. O banco central da zona euro conseguiu manter a inflação sob o seu controlo na última década, embora as taxas de juro tenham se mantido próximas a mínimos históricos.

A pandemia do coronavirus forçou o BCE a reduzir ainda mais as taxas de juro para apoiar a economia da zona do euro, que sofreu bastante com os confinamentos e outras medidas implementadas pelos governos. Os salários foram pagos apesar da redução da atividade económica e foi criado um fundo especial com o objetivo de apoiar as economias da zona euro.

As consequências da entrada de biliões de euros no mercado tornaram-se visíveis em agosto de 2021, quando a inflação global atingiu 3,0%, 0,8% acima do valor de julho. Em fevereiro de 2022, a inflação subiu para 5,9%, continuando a sua trajetória ascendente até outubro de 2022, quando atingiu 10,6% na comparação anual. Desde então, o nível de inflação caiu perto de 7%, ainda longe da meta de 2% do BCE.

Taxas de juro do BCE sobem para controlar a inflação

Uma das estratégias que o conselho de administração do BCE escolheu para reduzir os níveis de inflação foi aumentar os custos dos empréstimos. Em julho de 2022, o conselho anunciou o primeiro aumento de juros em onze anos. Em maio de 2023, o BCE já elevou as taxas de juro sete vezes consecutivas, com a sua principal taxa de depósito chegando a 3,25%.

O BCE não é o único grande banco central que apertou a sua política monetária nos últimos meses, já que o Reserva Federal dos EUA e o Banco da Inglaterra aumentaram consideravelmente os custos dos empréstimos para conter a inflação.

Como está a reagir o Euro?

Já se foram os dias em que o euro era negociado a $1,22 (maio de 2021) em relação ao dólar americano. O valor da moeda única caiu nos meses seguintes, registando uma baixa de vários anos no início de setembro de 2022, quando foi negociada a $0,98 em relação à moeda americana.

Representado: Admirals MetaTrader 5 - gráfico mensal EUR USD. Intervalo: 1 de janeiro de 2018 a 18 de maio de 2023. Registo: 18 de maio de 2023. O desempenho passado não é um indicador confiável de resultados futuros.

O euro ganhou terreno com os repetidos aumentos das taxas de juro pelo BCE, quebrando a barreira de $1 e sendo negociado a $1,08 em 18 de maio.

O que os analistas sugerem em relação à economia da zona euro e ao euro?

O custo de vida aumentou consideravelmente nos últimos meses para a maioria dos cidadãos da zona euro. As pessoas que precisam de pagar os seus empréstimos tiveram que gastar mais dinheiro, pois as taxas mais altas afetaram o seu rendimento disponível. Embora a inflação pareça estar a cair mensalmente, há incertezas sobre se o BCE continuará a apertar a sua política monetária no futuro.

Christine Lagarde do BCE: Ainda sem pausa

A chefe do BCE, Christine Lagarde, disse que “não estamos a parar - isso está muito claro. Sabemos que temos mais terreno a percorrer. A inflação está muito alta e há muito tempo, o BCE está numa missão para combater a inflação, e a luta não acabou, e só terminará quando tivermos confiança suficiente de que atingiremos a meta de 2% no médio prazo.”

Quando perguntado se o BCE seguiria a Reserva Federal para interromper os aumentos das taxas de juro, Lagarde observou que o BCE não depende da Fed e acrescentou que acordos salariais recentes e altas margens de lucro corporativo podem representar um risco para o plano de política monetária do banco central.

Pesquisa da Reuters sugere mais 2 aumentos de juros

Todos os 62 economistas consultados pela Reuters a 16 de maio prevêem um aumento de 25 pontos-base na reunião de junho do BCE. Quarenta e dois economistas também prevêem mais um aumento de 25 pontos base nas taxas em julho. A maioria dos economistas sugeriu que, após os aumentos antecipados das taxas, as taxas de juro não devem mudar até abril de 2024.

Previsões dos analistas bancários

Um relatório do Bank of America parece concordar com os resultados da pesquisa da Reuters. “As mensagens de vários palestrantes do BCE... claramente estão do lado hawkish desde a reunião (de 4 de maio), e a sua pesquisa de expectativas do consumidor apenas mostrou expectativas de inflação mais altas. A menos que algo quebre, podemos apenas reiterar a nossa visão de que - apesar das quebras que aparecem nas perspectivas - mais dois aumentos de 25 bps são o limite inferior", observa o relatório do Bank of America.

Os analistas do ING disseram no seu relatório, publicado a 4 de maio, que “será difícil para o BCE voltar aos aumentos de taxa de 50 pontos-base no ambiente macro atual com o impacto defasado de aumentos anteriores, turbulência bancária e crescimento moderado, mas ainda uma inflação persistente. Neste cenário básico, será igualmente difícil aumentar as taxas mais de uma ou no máximo duas vezes. Na verdade, o risco é alto de que cada aumento de taxa adicional a partir daqui possa tornar-se um erro de política mais adiante. Em vez disso, manter as taxas de juro altas por mais tempo após outro aumento em junho provavelmente será o próximo compromisso entre doves e hawks”.

Analistas do banco finlandês Nordea sugeriram que os mercados financeiros estão a refletir no preço muitos cortes de juros à frente. Comentando sobre as taxas de juro, estes disseram: “Medidas de aperto anteriores estão a ter um impacto claro nas condições de financiamento, as preocupações bancárias nos EUA continuam, mas, ao mesmo tempo, os números da inflação permanecem muito altos. Existem claramente riscos em ambos os sentidos, mas pensamos que pelo menos o BCE aumentará as taxas várias vezes mais, e não vemos as taxas a cair tão rapidamente quanto sendo precificadas pelos mercados financeiros. Lagarde deixou claro que o BCE não está a parar e esperamos mais dois aumentos de 25 bps nas taxas, em junho e julho, elevando a taxa de depósito para 3,75%.

Operar euro para iniciantes e gestão de risco

O euro é considerado uma das principais moedas negociadas todos os dias nos mercados globais. A moeda única é negociada contra o dólar americano e a libra esterlina, mas também contra o iene japonês ou outras moedas provenientes de mercados emergentes. Os pares de moedas baseados no euro são muitos, ajudando os traders a diversificar as suas estratégias de acordo com os seus objetivos. Como a moeda única é uma das moedas mais populares entre os traders, os que são iniciantes podem estar expostos a um maior risco relacionado com o euro.

Se acabou de começar a sua caminhada no trading, pode tentar encontrar oportunidades de trading com base em pares de moedas baseados no euro. No entanto, é bem possível que não tenha a experiência necessária para julgar qual seria o curso de ação correto e envolver-se em operações com base em emoções e não em conhecimento.

Os riscos são sempre altos para traders iniciantes. Se não pretende perder fundos inesperadamente, seria melhor melhorar o seu conhecimento sobre trading e aprender a usar ferramentas de gestão de risco. Por exemplo, uma ordem de stop loss permite que os traders limitem as suas perdas potenciais ao operar. Existem muitas ferramentas de gestão de risco que pode aprender a usar. As corretoras oferecem uma ampla gama de materiais educacionais preparados por traders experientes que podem ser úteis para traders iniciantes. Convidamo-lo a aprimorar as suas habilidades estudando como usar as ferramentas necessárias que podem ajudá-lo a reduzir riscos e aproveitar a experiência de trading ao mesmo tempo.

Negoceie nos mercados com confiança Recursos educativos exclusivos para todos os traders SABER MAIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.