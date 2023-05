Preço do Petróleo: um enigma para 2023

Maio 05, 2023 22:43

À medida que o medo de uma próxima recessão cresce entre os investidores, os preços do petróleo flutuam devido à incerteza que atormenta os mercados financeiros. O petróleo é um dos tipos de energia que alimenta o crescimento do setor e afeta os preços do consumidor. A inflação aumentou consideravelmente em muitos países por todo o mundo devido aos altos preços da energia.

O nosso blog tem como objetivo fornecer informações úteis sobre o trading e preços do petróleo para ajudá-lo a entender o que está a acontecer no mercado do petróleo. Se é um trader iniciante, recomendamos a leitura do nosso artigo abrangente intitulado: “Operar com petróleo para iniciantes em 2023”.

OPEP+ apanhada na mira

A Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP) e os seus países aliados produtores de petróleo têm sido alvo de governos e organizações que discordam das decisões sobre cortes na produção. Os comentários sobre as políticas da OPEP+ têm se concentrado na necessidade de manter os preços do petróleo baixos, o que pode ajudar a reduzir os preços ao consumidor.

Por outro lado, os dirigentes da OPEP+ parecem dispostos a seguir a estratégia da organização, mantendo os preços do petróleo em níveis que beneficiariam os seus membros. Haitham Al Ghais, o secretário-geral da OPEP, disse na semana passada que a OPEP e a OPEP+ não têm como alvo os preços do petróleo. Al Ghais disse aos repórteres que apontar o dedo e deturpar as ações da organização é contraproducente, acrescentando que “culpar o petróleo pela inflação foi um erro e tecnicamente impreciso, visto que havia outras razões que contribuíram para a inflação”.

O secretário-geral da OPEP observou que a Agência Internacional de Energia (IEA) não deve prejudicar os investimentos futuros na indústria do petróleo, pois pode causar mais turbulência no mercado.

Apesar dos cortes na produção, petróleo recua em 2023

Um relatório da Bloomberg, publicado a 4 de maio, disse que, embora a OPEP+ tenha avançado com cortes de produção, os preços do petróleo caíram 14% este ano. Os economistas sugerem que os receios de recessão e o lento crescimento económico prejudicam a procura por petróleo. Os analistas de mercado da ANZ observaram que “as preocupações com o enfraquecimento do crescimento económico nas principais economias fizeram com que as commodities ficassem sob pressão ainda maior; É provável que o sentimento permaneça pessimista no mercado de petróleo.”

A 3 de maio, A Reserva Federal dos EUA anunciou mais um aumento de juros que havia sido previsto por economistas. Poucas horas antes do anúncio da decisão, o contrato de junho do West Texas Intermediate (WTI) havia caído 5,1%, para $68,29 por barril, enquanto o acordo do Brent para junho caiu 4,7%, para $71,80, o menor nível registado em mais de doze meses.

Grandes benefícios do Petróleo

As 5 grandes empresas petrolíferas (Total, Shell, BP, Exxon, Chevron) registaram lucros combinados recordes de quase $200 biliões em 2022. O ímpeto de 2022 continua até 2023, com a Shell a anunciar a 3 de maio um lucro mais forte do que o esperado no primeiro trimestre, superando as expectativas dos analistas. O CEO da Shell, Wael Sawan, disse que a empresa “entregou resultados sólidos e um desempenho operacional robusto, com um cenário de volatilidade contínua, enquanto continuava a fornecer suprimentos vitais de energia segura”.

A 2 de maio, a BP publicou o seu relatório de ganhos do primeiro trimestre de 2023, que mostrou lucros mais fortes do que o previsto no primeiro trimestre ($4,96 biliões contra $4,3 biliões esperados), com o seu CEO a observar na sua declaração que “este foi um trimestre de forte desempenho e estratégia de entrega enquanto continuamos a nos concentrar em operações seguras e confiáveis. E o mais importante, continuamos a entregar aos acionistas, por meio de investimentos disciplinados, reduzindo a dívida líquida e aumentando as distribuições”.

Economistas tentam resolver o enigma do preço do petróleo

Alguns economistas sugerem que os preços do petróleo caem, embora os números dos inventários também caiam. Os analistas de commodities do Standard Chartered observam que os cortes na produção não parecem acalmar os receios em relação a uma combinação de fraco crescimento económico e aumento das taxas de juro. No seu relatório, estes observam que os cortes acabarão por eliminar o superávit acumulado nos mercados globais e prevêem que isso pode acontecer até novembro deste ano, se nada mais mudar do lado da OPEP.

Os economistas da Goldman Sachs (GS) sugerem que as ações de energia em geral podem beneficiar da abertura do mercado chinês. Os analistas da GS prevêem que o petróleo bruto Brent e WTI pode subir 23% e operar perto de $100 e $95 por barril nos próximos 12 meses de trading.

Lucros recordes do petróleo causam reações

Os números recordes de lucro animaram os investidores, mas também criaram uma reação de outros lados, como políticos e ambientalistas, que sugeriram que as empresas petrolíferas deveriam devolver parte dos seus ganhos excessivos às comunidades. Segundo estes, uma maneira de fazer isso seria um imposto inesperado sobre os lucros.

O CEO da Saudi Aramco, Amin Nasser, disse a repórteres da CNBC em fevereiro que investir em recursos renováveis ​​precisaria de fundos, então um imposto sobre os lucros do petróleo poderia ser uma ideia errada. “Eu diria que não é útil para estes ter um investimento adicional. Eles precisam de investir no setor, precisam de crescer no negócio, em alternativas e em energia convencional, e precisam de ser ajudados.”

Trading de petróleo e gestão de risco

As flutuações dos preços do petróleo dependem de muitos fatores. Existem muitas maneiras de investir ou operar petróleo, como investir em ações de petróleo e ETFs de petróleo ou até operar CFDs de petróleo bruto. No entanto, como trader iniciante, deve aprender a gerir o seu orçamento financeiro e, mais importante, o seu risco. Decisões erradas podem levar à perda total de fundos, o que pode comprometer o seu plano e objetivos financeiros.

Existem maneiras de reduzir a possibilidade de erro e isso pode ser feito educando-se sobre como usar as ferramentas de gestão de risco. As corretoras oferecem uma vasta gama de materiais educativos, incluindo e-books, webinars e artigos escritos por profissionais experientes. Conhecimento é poder, então gostaríamos de enfatizar como é importante estar preparado se os mercados se moverem contra a sua previsão. Reduzir o seu risco pode dar-lhe um pouco de paz de espírito e menos ansiedade, permitindo que aproveite a sua experiência de trading.

