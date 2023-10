Relatório de inflação do IPC dos EUA no centro das atenções

Outubro 12, 2023 00:53

O relatório de inflação do IPC dos EUA estará no centro das atenções dos traders e investidores, que esperam que mostre o impacto da política monetária restritiva da Fed. Hoje, quarta-feira de manhã, o índice do dólar americano aproximou-se do seu mínimo mensal depois de vários membros do conselho da Fed terem sido relutantes em sugerir uma possível subida das taxas em Novembro. Na sexta-feira será a vez da China, que publicará os dados da inflação medida pelo IPC num momento de preocupação com o abrandamento do crescimento económico.

Analistas do Fundo Monetário Internacional (FMI) escreveram num relatório que a economia dos EUA poderá registar um crescimento de 2,1% em 2023 e de 1,5% em 2024, ambos valores superiores à previsão do FMI publicada em julho. O mesmo relatório sugeriu que o Banco de Inglaterra (BoE) teria de manter as taxas em níveis elevados em 2024, enquanto o país tenta combater os elevados números de inflação e o fraco crescimento económico.

Inflação medida pelo IPC dos EUA em setembro

Espera-se que o Bureau of Labor Statistics (BLS) dos EUA divulgue dados de inflação do IPC dos EUA para o mês de setembro na quinta-feira, o que deverá lançar uma luz sobre os planos futuros da Fed em relação ao aperto da política monetária, uma vez que a inflação global e subjacente são indicadores essenciais do estado da economia.

Os economistas esperam que a inflação global seja de 3,6% anual e 0,3% mensal, ambos valores inferiores aos registados em agosto. A este respeito, um relatório do Financial Times citando analistas do Barclays afirma: “O ligeiro arrefecimento será em grande parte devido a um menor aumento nos preços da energia”. Os economistas do banco também observaram que “a aceleração esperada nas medidas de referência do IPC em Setembro, juntamente com dados de actividade fortes e condições ainda tensas no mercado de trabalho, sugeririam que ainda há trabalho a ser feito para reduzir a inflação de forma sustentável para o objetivo de 2%".

Inflação medida pelo IPC da China em Setembro

Na sexta-feira, o Gabinete Nacional de Estatísticas (NBS) publicará dados sobre a inflação chinesa para o mês de setembro, e os analistas de mercado sugerem que a manchete será de 0,2% em termos anuais e de 0,3% em termos mensais. Não é segredo que a economia chinesa tem lutado para apresentar resultados positivos notáveis ​​desde que as medidas contra a pandemia do coronavírus terminaram no início do ano.

Por seu lado, os economistas do ING sugerem que o valor da inflação ao consumidor poderá superar as expectativas com uma leitura de 0,4%, uma vez que o aumento do preço do petróleo desempenha um papel e os planos do Governo para impulsionar o crescimento económico parecem estar a dar frutos.

PIB do Reino Unido para agosto

O Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS) publicará o seu relatório do PIB de agosto na quinta-feira, com analistas de mercado esperando que a taxa de crescimento seja de 0,2% mensal. A economia britânica tem enfrentado dificuldades nos últimos meses, com a inflação a bater recordes de décadas, enquanto o Banco de Inglaterra prometeu controlá-la apertando a sua política monetária.

Um relatório publicado pelo FMI indica que o Reino Unido será o membro do G7 que registará o menor crescimento no próximo ano. As últimas Perspectivas Económicas Mundiais do FMI prevêem que a economia britânica cresça 0,6% em 2024, 0,4% menos do que a previsão anterior. Isto deixaria a Grã-Bretanha atrás dos EUA, da zona euro, do Japão e do Canadá. O PIB britânico deverá aumentar 0,5% este ano, uma desaceleração significativa face ao crescimento de 4,1% registado em 2022.

Tem interesse em operar com base em notícias macroeconómicas? Saiba como esta abordagem funciona com os nossos webinars gratuitos. Conheça e interaja com traders especializados. Assista e aprenda com as sessões de trading em direto.

Webinars grátis sobre trading Acompanhe os webinars em direto feitos pelos nossos especialistas em trading REGISTAR GRÁTIS

Este material não contém e não deve ser interpretado como conselhos de investimento, recomendações de investimento, oferta ou solicitação de quaisquer transações em instrumentos financeiros. Observe que esta análise de trading não é um indicador confiável para qualquer desempenho atual ou futuro, pois as circunstâncias podem mudar com o tempo. Antes de tomar qualquer decisão de investimento, deve procurar aconselhamento de consultores financeiros independentes para garantir que compreende os riscos.