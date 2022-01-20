如何交易耐克 27% 飙升的定价能力和元宇宙趋势

一月 20, 2022 22:39

高盛和 Guggenheim 的分析师已转为看好耐克股票的长期前景。

高盛分析师指出耐克必须具备对冲滞胀的定价能力，而 Guggenheim 的分析师则认为耐克进军元宇宙是长期增长的驱动力。

无论哪种方式，最近耐克股价下跌 21% 对长期投资者来说都是一个有趣的情景。

在下面进一步了解更多信息。

股票: Nike Inc. 交易所： NYSE Trade.5 账户交易品种： NKE 日期： 2022年1月19日 时间线： 1-6个月 进入水平： 147.00 美元 目标水平： 187.60 美元 风险： 高

所有交易都是高风险的，您的损失可能超过交易的风险。永远不要投资超过您能承受的损失，因为有些交易会输，有些交易会赢。从小处着手，了解您自己的风险承受能力水平，或先在模拟账户上练习，以在投资前积累您的知识。

为什么交易耐克股票价格？

自大流行的低点以来，耐克的股票成功上涨了近 200%。它可能是世界上最具统治力的运动消费品公司。结果也反映了这一点。最新的收益报告显示每股收益和收入数据好于预期。

分析师们越来越看好耐克股票的长期潜力，其中一些分析师强调如下。

理由1：对冲滞胀的强大定价能力

据投资银行巨头高盛称，如果对滞胀的担忧继续上升，耐克等股票可能会受益。滞胀是一种经济状况，在这种情况下，价格继续上涨，而经济却在放缓。

这对央行来说是一个难题，因为没有多少工具可以同时帮助对抗通胀和经济放缓。

但耐克可能是一个有趣的对冲滞胀的对冲工具，因为拥有定价能力的公司 - 无论经济状况如何都能够提高价格并保持价格稳定 - 可能会受益最多。

尽管经济放缓，但仍能保持利润率，这对投资者来说是一个有趣的情景。

理由 2：耐克今年进军元宇宙可能会改变游戏规则

投资银行 Guggenheim 的分析师将耐克评为 2022 年的“最佳创意”。他们不仅指出了该公司在市场上的主导地位，而且还关注耐克数字战略的潜力，这可能为该公司带来一个新的主导时代。

耐克的新数字战略包括进军元宇宙和 Web 3.0。这包括元宇宙工作室、数字运动鞋和潜在的视频游戏。去年年底，耐克宣布收购数字运动鞋制造商 RTFKT。

该公司还与 Roblox 合作创建了 Nikeland - 一个虚拟世界，用户可以在其中穿着耐克品牌的运动鞋和服装来装扮他们的头像。

Guggenheim 分析师预测 2023 年每股收益从 4.50 美元增至 4.85 美元，该股目标价为 195 美元。

耐克股票预测 - 分析师怎么说？

根据 TipRanks 对耐克股票预测的调查，目前有 17 个买入评级和 4 个持有评级。该股的最高目标价来自摩根士丹利，为 202.00 美元，最低目标价为 170.00 美元。在撰写本文时，耐克的交易价格约为 147.00 美元。

耐克股票预测的平均目标价为 187.60 美元，较当前水平上涨近 27%。

资料来源：TipRanks，2022 年 1 月 18 日

耐克股票价格的示例交易理念

耐克股票预测的示例交易思路如下：

以 147.00 美元左右的价格购买股票。

将分析师平均目标价定为 187.60 美元。

将您的风险保持在最低账户总额的 7% 以内。

时间线 = 1 – 6 个月

如果您购买 10 股耐克股票： 如果达到目标 = 406.00 美元的潜在利润（187.60 美元 - 147.00 美元 * 10 股）。



重要的是要记住，股价不太可能直线上涨，甚至可能在上涨之前进一步下跌。因此，一定要进行良好的风险管理，这是成功交易的最重要方面之一。您应该始终知道您在交易中可能会损失多少以及所涉及的风险。

另一个需要考虑的因素是佣金，因为这些会侵蚀您的利润。

如何通过 4 个步骤购买耐克股票

通过 Admiral Markets，您可以以每股 0.02 美元的低佣金和 1 美元的最低佣金购买耐克等美国公司的股票。

在 Admiral Markets 开设账户以访问交易室。 在您的一个真实或模拟账户上单击交易以打开网络平台。 在 Market Watch 窗口底部搜索 Nike，然后将交易品种拖到图表上。 使用一键交易功能，或右键打开交易单，输入您的交易规模、止损和止盈水平。

资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5 Web。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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如果您认为耐克股价走低的可能性更高，那么您也可以从 Admiral Markets 提供的 CFD（差价合约）交易账户做空。

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