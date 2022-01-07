如何在“先买后付”的热潮中交易 Visa 的27% 飙升

一月 07, 2022 21:52

随着越来越多的公司提供在线支付解决方案，全球数字支付行业将在 2022 年呈指数级增长。该领域最热门的趋势之一是“先买后付”(BNPL) 热潮，这种热潮已经在美国、日本、中国和印度快速增长。

这促使 Visa 在全球范围内通过店内和电子商务渠道将其 Visa 分期付款解决方案包扩展到越来越多的客户，例如 Klarna、Global Payments、ANZ、HSBC 等。

尽管由于与亚马逊的支付战，该股已从历史高位下跌超过 24%，但分析师仍然压倒性地看好全球数字支付行业。

这也是为什么近期 Visa 股价下跌可能对长期投资者感兴趣的原因。在下面进一步了解它。

股票： Visa Inc 交易所： NYSE Trade.MT5 账户交易品种： V 时间线： 1 - 6 个月 进入水平： 222 美元 目标水平： 271.14 美元 账户头寸大小： 最大 7% 风险： 高

所有交易都是高风险的，您的损失可能超过交易风险。永远不要投资超过您能承受的损失，因为有些交易会失败，有些交易会赢。从小处着手，了解您自己的风险承受能力水平，或在投资前先在模拟账户上练习以积累知识。

为什么交易 Visa 股票价格？

根据 Visa 的最新年度报告，预计将通过现金和支票将 17 万亿美元的消费者支出转化为卡片和数字格式。对于公司来说，这已经是一个巨大的未开发收入来源。

让我们再看看一些分析师对 Visa 股票预测今年将创下历史新高的更多原因。

原因 1：Visa 正在帮助推动全球 BNPL 的增长

自从多年前率先推出信用卡、借记卡和预付卡以来，Visa 就拥有良好的创新记录。这就是为什么 Visa 支付和平台产品的全球负责人 Mary Kay Bowman 通过其 Visa 分期付款解决方案为其客户提供 BNPL 金融科技解决方案的原因。

该公司已宣布与 Klarna 达成一项全球品牌协议，以扩大其在全球多个市场的产品范围。Visa 已经与 CIBC、Commerce Bank、Equinox Payments、Versapay 和许多其他北美公司合作推出 BNPL 解决方案，以及亚洲地区的汇丰银行、ANZ 和 马来西亚 GHL Systems 。

由于 BNPL 解决方案仍然相对较新，明年还有很多潜在的未开发增长空间，Visa 似乎可以很好地利用这些增长。

原因 2：Visa 与 Facebook 和加密平台合作

去年，Visa 宣布与 Meta（前身为 Facebook）合作，在巴西提供 WhatsApp 支付服务。该领域拥有超过 1.2 亿用户，该领域具有显著增长的潜力，可以在其他国家推广。

Visa 已与 60 多个加密平台合作，以支持数字货币支出。它目前正在与 crypto.com 一起试点解决方案，以提供稳定币（例如美元硬币）的结算。这是crypto.com Visa卡计划的基础。

该公司还与 BlockFi 合作推出了比特币奖励信用卡和加密货币贷款人 Cred 来支付利息。

Visa 似乎也有能力利用加密货币的增长。

原因 3：近期 Visa 股价下跌可能过度

去年，亚马逊宣布计划从 1 月 19 日起禁止在英国使用 Visa 信用卡付款，理由是交易费用高。由于费用在英国受到监管，Visa 做出了令人惊讶的回应。

亚马逊和 Visa 之间的争执是 Visa 股价最近下跌 24% 的原因之一。然而，由于此举可能使亚马逊英国公司损失 14 亿英镑，因此它有可能得到解决。

随着投资者展望未来，该股已从最近的下跌结束后反弹了 15%。

分析师的 Visa 股票预测是什么？

根据华尔街日报对 Visa 股价长期预测的调查，分析师表示，目前买入评级高于卖出或持有评级，尽管强买入评级为零。

买入评级的数量在过去几个月保持稳定，实际上在 2021 年的最后一个月有所增加。

资料来源：MarketBeat，2022 年 1 月 4 日

Visa 股票价格的交易思路示例

Visa 股票价格的交易思路示例如下：

在突破 222.00 美元时买入股票

目标分析师目标价中位数为 271.14 美元。

将您的风险控制在最高为您总账户的 7%。

时间线 = 1 – 6 个月

如果您购买 10 股 Visa 股票： 如果达到目标 = 491.40 美元的潜在利润（222.00 美元 - 271.14 美元 * 10 股）。



重要的是要记住，股价不太可能直线上涨，甚至可能在上涨之前进一步下跌。因此，一定要进行良好的风险管理，这是成功交易最重要的方面之一。您应该始终知道在交易中可能损失多少以及所涉及的风险。

如何通过 4 个步骤购买 Visa 股票价格

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资料来源：Admiral Markets MetaTrader 5 web。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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您认为 Visa 的股价走势不同吗？

请记住，所有分析和交易想法都基于作者的个人观点和经验。

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Trade.MT5 和 Trade.MT4 账户允许您使用差价合约投机股票的价格方向。这意味着您可以进行多头和空头交易，以从股价的上涨和下跌中获利。

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