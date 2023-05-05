石油价格：2023 年的新谜题

五月 06, 2023 02:49

随着投资者对即将到来的经济衰退的担忧加剧，油价因困扰金融市场的不确定性而波动。石油是推动工业增长并影响消费者价格的能源类型之一。由于能源价格居高不下，世界上许多国家的通货膨胀率大幅上升。

我们的文章旨在为您提供有关石油交易和价格的有用信息，以帮助您了解石油市场的动态。如果您是交易新手，我们建议您阅读我们的综合文章，标题为：“2023 年初学者的石油交易”。

OPEC+ 陷入十字路口

石油输出国组织 (OPEC) 及其盟友石油生产国已成为不同意减产决定的政府和组织的目标。对OPEC+ 政策的评论一直集中在保持低油价的必要性上，这可能有助于降低消费者价格。

另一方面，OPEC+ 官员似乎准备遵循该组织的战略，将油价保持在有利于其成员国的水平。石油输出国组织秘书长 Haitham Al Ghais 上周表示，OPEC 和 OPEC+ 并没有针对油价。Al Ghais 告诉记者，指责和歪曲该组织的行为会适得其反，并补充说“将通货膨胀归咎于石油是错误的，技术上也不准确，因为还有其他原因导致了通货膨胀。”

欧佩克秘书长指出，国际能源署 (IEA) 不应破坏未来对石油行业的投资，因为这可能会导致更多的市场动荡。

尽管减产，但油价在 2023 年下跌

5 月 4 日彭博社发布的一份报告称，尽管 OPEC+ 已推进减产，但今年油价已下跌 14%。经济学家表示，对经济衰退的担忧和经济增长放缓损害了石油需求。澳新银行市场分析师指出，“对主要经济体经济增长放缓的担忧导致大宗商品进一步面临下行压力；石油市场的情绪可能会继续看跌。”

5 月 3 日，美联储宣布再次加息，这是经济学家的预测。就在该决定宣布前几个小时，西德克萨斯中质原油 (WTI) 6 月合约下跌 5.1% 至每桶 68.29 美元，而 6 月布伦特原油结算价下跌 4.7% 至 71.80 美元，为 12 个多月以来的最低水平。

大石油公司受益

5 家大型石油公司 (道达尔、壳牌、BP、埃克森美孚、雪佛龙) 报告称，2022 年的综合利润达到创纪录的近 2000 亿美元。2022 年的势头将持续到 2023 年，壳牌于 5 月 3 日宣布第一季度利润强于预期 ，超出了分析师的预期。壳牌首席执行官 Wael Sawan 表示，该公司“在持续动荡的背景下取得了强劲的业绩和稳健的运营业绩，同时继续提供重要的安全能源供应。”

5 月 2 日，BP 发布了其 2023 年第一季度收益报告，该报告显示第一季度的利润强于预期 (49.6 亿美元，而预期为 43 亿美元)，其首席执行官在随附的声明中指出，“这是一个季度的强劲表现和战略交付，因为我们继续专注于安全可靠的运营。重要的是，我们继续通过有纪律的投资、降低净债务和增加分配来为股东提供服务。”

经济学家试图解开油价之谜

一些经济学家认为，尽管库存数据也有所下降，但油价会下跌。渣打银行的商品分析师指出，减产似乎并不能平息人们对经济增长疲软和利率上升的担忧。在他们的报告中，他们指出减产最终将消除全球市场上积累的过剩，并预测如果欧佩克方面没有其他改变，这可能会在今年 11 月发生。

高盛 (GS) 经济学家表示，能源股总体上可能会受益于中国市场的开放。GS 策略师预测布伦特原油和 WTI 原油在未来 12 个交易月内可能上涨 23%，交易价格接近每桶 100 美元和 95 美元。

创纪录的石油利润引起反应

创纪录的利润数据令投资者欢欣鼓舞，但也引起了政治家和环保主义者等其他派系的强烈反对，他们建议石油公司应将部分超额收益回馈社区。根据他们的说法，一种方法是对利润征收暴利税。

沙特阿美公司首席执行官 Amin Nasser 在 2 月份告诉 CNBC 记者，投资可再生资源需要资金，因此对石油利润征税可能是错误的想法。“我想说，[为了]进行额外投资对他们没有帮助。他们需要对该行业进行投资，他们需要在替代能源和传统能源领域发展业务，他们需要得到帮助。”

石油交易和风险管理

油价波动取决于多种因素。投资或交易石油的方式有很多，例如投资石油股票和石油 ETF，甚至交易原油差价合约。然而，作为新手交易者，您应该注意如何管理您的预算，更重要的是您的风险。错误的决定可能导致资金损失，从而危及您的财务计划和目标。

有一些方法可以减少出错的可能性，这可以通过学习如何使用风险管理工具来实现。经纪商提供范围广泛的教育材料，包括电子书、网络研讨会和由经验丰富的专业人士撰写的操作方法文章。知识就是力量，因此我们想强调在市场走势对您不利时做好准备的重要性。降低风险可以让您安心，减少焦虑，同时让您享受交易体验。

本材料不包含也不应被解释为包含投资意见、投资建议、任何金融工具交易的要约或招揽。请注意，此类交易分析不是任何当前或未来表现的可靠指标，因为情况可能会随着时间而改变。在做出任何投资决定之前，您应该征求独立财务顾问的意见，以确保您了解风险。