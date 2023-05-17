第二季度业绩后交易迪士尼股票

五月 17, 2023 20:08

自迪士尼在 2021 年 3 月创下 201.98 美元的历史新高以来，该股到 2022 年底下跌了近 60%。尽管该股在今年年初最初上涨了 32%，但较该高点下跌了 22%。

所有人的目光都集中在迪士尼的第二财季收益报告上。详细了解迪士尼的业绩以及分析师对以下股票的预测。

股票： Walt Disney Company (The) Invest.MT5 账户交易品种： DIS 日期： 2023 年 5 月 15 日 时间线： 1 - 6 个月 进入水平： 104.00 美元 目标水平： 127.00 美元 Invest.MT5 账户头寸大小： 最大 5% 风险： 高

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所有交易都是高风险的，您在交易中的损失可能大于风险。永远不要投资超过您能承受的损失，因为有些交易会亏损，有些交易会盈利。从小处着手，了解您自己的风险承受能力水平，或先在模拟账户上练习，以在投资前积累知识。

迪士尼 2023 年第二季度业绩细分

以下是迪士尼最新的第二财季收益报告中的一些主要亮点：

每股收益为93美分，符合预期

收入为 218.2 亿美元，高于预期的 217.8 亿美元

Disney+ 总订阅量为 1.578 亿，预期为 1.6317 亿

印度 Disney+ Hotstar 会员减少 8%，美国减少 600,000

营业收入损失 6.59 亿美元，而预期为 8.41 亿美元

美国用户每用户平均收入增长 20% 至 7.14 美元

电视网络收入为 66.3 亿美元，同比下降 7%

净收入为 14.9 亿美元，而预期为 5.97 亿美元

迪士尼第二季度财报显示，尽管失去了 400 万 Disney+ 订户，但其流媒体业务的亏损已经收窄。这是由于价格上涨有助于抵消订户的损失。

收入和利润大致符合分析师的预期，迪士尼主题公园的增长显著，但其电视网络的增长较低。 所有的目光都集中在迪士尼的流媒体业务上，以及更高的通货膨胀率是否让消费者更加注重成本。

华尔街原本预计 Disney+ 的订阅量增长不到 1%，但它公布的会员数量下降了 2%。这些损失大部分来自印度 Disney+ Hotstar 的 8% 下跌。尽管它在美国失去了 60 万订户，但每个用户的平均收入增长了 20%。

虽然每个用户的平均收入是一个积极的迹象，但迪士尼仍面临一些挑战。编剧罢工导致漫威影业的《刀锋战士》和《星球大战》系列剧《安道尔》等剧集停产。

在共和党签署立法取消迪士尼的开发协议后，还有针对佛罗里达州州长罗恩·德桑蒂斯 (Ron DeSantis) 的联邦诉讼正在进行中。订户数量的减少也是一个值得关注的问题，因为经济增长放缓可能会导致用户变得更加注重成本并减少使用 Disney+ 等服务。

如果订户数量下降的趋势继续下去 - 尤其是如果编剧罢工影响了新节目的制作 - 那么投资者可能会开始担心。然而，就目前而言，订阅价格的上涨抵消了订户数量的下降。但这是一个值得关注的微妙平衡。

迪士尼股票预测 - 分析师怎么说？

根据 TipRanks 过去 3 个月对迪士尼股票预测的分析师调查，该股目前有 14 个买入、4 个持有和 0 个卖出评级。迪士尼股票预测的最高价格水平为 147.00 美元，最低目标价格为 107.00 美元。

迪士尼股票预测的平均目标价为 127.60 美元。

资料来源： TipRanks ，2023 年 5 月 15 日

迪士尼股票价格的交易思路示例

迪士尼股价的示例交易思路如下：

在突破 104.00 美元时买入股票，以考虑当前的波动性。

目标价略低于分析师的最高目标价 127.00 美元。

将您的风险保持在较小的水平，最高不超过您总账户的 5%。

时间线 = 1 – 6 个月

如果您购买 10 股迪士尼股票： 如果达到目标 = 230.00 美元的潜在利润 (127.00 美元 - 104.00 美元 * 10 股)。



请记住，市场有涨有跌，股价不太可能直线上涨。事实上，它甚至可能在上涨之前进一步下跌，尤其是考虑到经济环境的不确定性以及流媒体行业的竞争力。

一定要进行良好的风险管理，并始终了解您在交易中可能损失多少、涉及的风险以及成本。

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最低交易费为 1 美元。因此，上面的示例交易想法只会产生 1 美元的佣金！

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资料来源：Admirals MetaTrader 5。迪士尼。每月。日期：2015 年 1 月 1 日至 2023 年 5 月 15 日，拍摄于 2023 年 5 月 15 日。过去的表现并不是未来结果或未来表现的可靠指标。

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