La BCE doit Décider de ses Taux d'Intérêt, l'Inflation Britannique Reste Stable en Juin

Juillet 18, 2024 07:16

Jeudi, ce sera au tour de la Banque Centrale Européenne (BCE) de décider des taux d'intérêt. La plupart des économistes se concentrent sur la décision, mais cherchent également des indices concernant les futures mesures que le conseil d'administration sera prêt à prendre.

Au Royaume-Uni, l'inflation globale est restée stable à 2,0% en juin, mais un chiffre obstinément élevé pour l'inflation des services a suscité un débat sur une réduction potentielle des taux en août.

Par ailleurs, le prix de l'or a atteint un nouveau record historique de 2 469 dollars l'once mardi, les analystes prévoyant que la Réserve Fédérale américaine (Fed) pourrait entamer son cycle d'assouplissement en septembre, tout en examinant les développements politiques avant les élections présidentielles de novembre.

Décision sur les Taux d'Intérêt de la BCE

Jeudi après-midi, le conseil des gouverneurs de la BCE annoncera sa décision sur les taux d'intérêt à Francfort, en Allemagne. Les économistes ne prévoient aucune modification des taux d'intérêt à l'issue de la prochaine réunion. Le mois dernier, la BCE a décidé de réduire les coûts d'emprunt de 25 points de base pour la première fois au cours des cinq dernières années, après dix hausses de taux.

Les analystes de marché d'ING s'accordent à dire que la BCE ne fera pas de mouvement surprise concernant les taux d'intérêt lors de la réunion de jeudi. Ils suggèrent que deux autres réductions de 25 points de base chacune sont sur la table cette année, en septembre et en décembre.

Dans leur rapport, ils notent que "nous ne pensons pas que la conférence de presse de ce jeudi apportera plus de clarté sur les perspectives de la BCE. La banque centrale pourrait veiller à ne pas répéter l'erreur de s'engager dans une réduction trop longtemps à l'avance, et l'objectif principal cette fois-ci devrait être de ne pas perturber les marchés, reflétant les remarques de Klaas Knot, membre de la BCE, selon lesquelles il était 'à l'aise' avec les attentes du marché".

L'IPC Britannique Reste Stable en Juin

Une enquête de l'ONS publiée mercredi a révélé que l'inflation globale au Royaume-Uni est restée à 2,0% en juin, conformément à l'objectif de la Banque d'Angleterre (BoE). Les économistes s'attendaient à une inflation de 1,9%. L'inflation de base est également restée stable à 3,5%. En conséquence, la livre sterling a gagné 0,3% par rapport au dollar américain plus tôt dans la matinée.

Les analystes de Rabobank qui se sont exprimés sur CNBC ont noté que l'inflation des services à 5,7% pourrait jouer un rôle important lors de la prochaine réunion de décision sur les taux de la BoE prévue en août. "Ce n'est vraiment pas une affaire réglée pour le mois d'août. Nous pensons que de nombreux membres du comité de politique économique et de nombreux économistes examineront l'inflation du secteur des services et s'inquiéteront quelque peu", ont-ils déclaré.

Un rapport du Guardian cite les économistes de la Deutsche Bank : "Pour la majorité du comité de politique monétaire, le rapport sur l'inflation d'aujourd'hui ne sera pas aussi encourageant qu'il aurait pu l'être. Il ne fait aucun doute que le rapport sur les services d'aujourd'hui place la barre plus haut en vue d'une réduction des taux d'intérêt en août. Mais il y a une mise en garde importante à faire. Avec les concerts et les prix de l'hébergement qui augmentent à une telle vitesse, le comité de politique monétaire pourrait être enclin à ignorer une partie de la hausse de l'inflation dans les services. Pour être sûrs, nous pensons maintenant qu'une baisse des taux en août est bien équilibrée. Beaucoup dépendra maintenant de la force des données de mai sur les salaires et le chômage".

Rapport sur l'IPC National Japonais de Juin 2024

Tôt vendredi matin, le Bureau National des Statistiques du Japon publiera les données de l'IPC du mois de juin. Les analystes de marché s'attendent à ce que l'inflation de base s'établisse à 2,8%, enregistrant une hausse par rapport au chiffre de mai.

Plus tard dans le mois, la Banque du Japon (BoJ) se réunira pour discuter de la politique monétaire, y compris des taux, et pourrait révéler davantage de détails sur ses plans de réduction des obligations.

Le FMI Déclare qu'il est Probable que les Taux Restent Élevés Plus Longtemps

Le Fonds Monétaire International (FMI) a averti que les consommateurs devraient se préparer à des taux d'intérêt plus élevés pendant plus longtemps que prévu, dans la mesure où l'inflation reste élevée dans de nombreux pays, avec une mention spéciale pour l'inflation des services.

Les Perspectives de l'Économie Mondiale du FMI publiées mardi indiquent que la persistance des prix des services et les tensions géopolitiques pourraient avoir un effet sur les politiques de taux d'intérêt mises en œuvre par les banques centrales à travers le monde.

Le FMI prévoit une croissance de l'économie mondiale de 3,2% en 2024, conformément à ses prévisions d'avril. Le FMI a revu à la baisse ses prévisions de croissance pour les États-Unis à 2,6%, soit 0,1% de moins que prévu en avril.

En ce qui concerne la zone euro, les économistes du FMI prévoient une expansion du PIB de 0,9%, soit 0,1% de plus que dans le rapport précédent. Il a également revu à la hausse ses prévisions de croissance pour 2024 pour l'Inde et la Chine, qu'il estime désormais à 7% et 5% respectivement.

L'IPC Néo-Zélandais Ralentit au T2 2024

Statistics New Zealand a indiqué que l'inflation a ralenti à 3,3% en base annuelle au deuxième trimestre, le niveau le plus bas enregistré depuis juin 2021. Sur une base trimestrielle, l'inflation a progressé de 0,4% au deuxième trimestre, alors que les économistes s'attendaient à une hausse de 0,6%.

Malgré la baisse de l'inflation, la lecture reste supérieure à l'objectif de 1-3% fixé par le conseil d'administration de la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ), qui ne devrait donc pas réduire les taux avant une nouvelle baisse de la croissance des prix à la consommation. Les économistes de Kiwibank sont toutefois optimistes quant à la réduction des taux d'intérêt : "Nous pensons qu'ils réduiront les taux en novembre, soit un an plus tôt que ce qu'ils avaient annoncé, et je pense qu'ils considéreront le rapport sur l'IPC de ce trimestre, publié à la mi-octobre, comme un catalyseur pour réduire les taux d'intérêt".

