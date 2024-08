Économie Française : Que va-t-il se Passer suite aux Jeux Olympiques ?

Août 22, 2024 05:35

Les Jeux Olympiques de Paris 2024 se sont achevés après deux semaines de mise en lumière de la capitale française et de la France dans son ensemble. Cependant, la pause sportive a fait oublier que les partis politiques négocient toujours la nomination d'un nouveau gouvernement alors que l'économie n'est pas dans une situation idéale.

Dans cet article, vous allez découvrir quelques-unes des dernières évolutions de l'économie française qui pourraient vous être utiles pour élaborer vos stratégies de trading sur les instruments financiers d'origine française.

Les Jeux Olympiques Dopent les Recettes du Tourisme Français, mais l'Incertitude Demeure

La ministre déléguée française du tourisme, Olivia Grégoire, a déclaré aux journalistes de La Tribute Dimanche que l'augmentation du nombre de visiteurs venus en France pour assister aux Jeux et l'augmentation des dépenses dans les activités de loisirs pourraient avoir bénéficié à l'économie du pays. Olivia Grégoire a souligné que les dépenses dans les hôtels des villes accueillant les événements olympiques ont augmenté de 16% par rapport à l'année précédente, tandis que les ventes dans les musées et les restaurants ont connu une progression de 25% sur une base annuelle.

Un rapport d'Euronews mentionne que la Banque de France prévoit un taux de croissance du PIB compris entre 0,35% et 0,45% pour le troisième trimestre 2024, ce qui est légèrement supérieur aux taux enregistrés au premier semestre de l'année. L'INSEE (Institut National de la Statistique et des Études Économiques) semble être d'accord avec les prévisions de la banque centrale. Malgré l'optimisme de la Banque de France, l'un de ses économistes en chef, Olivier Garnier, a déclaré que "il est encore trop tôt pour voir comment cette incertitude influencera les décisions d'embauche et d'investissement".

L'OCDE Prévoit une Reprise Économique Modeste pour la France

L'Étude Économique France 2024 de l'OCDE, publiée en juillet 2024, indique que "la désinflation et une légère amélioration des perspectives économiques mondiales soutiendront une reprise modeste. En 2024, la faiblesse de la demande extérieure limitera les exportations, tandis que la hausse des coûts de financement continuera de réduire l'investissement privé et la consommation. En 2025, le relâchement de l'inflation et une reprise modérée de la demande extérieure permettront à la croissance de retrouver un certain élan. Le chômage devrait augmenter légèrement entre 2023 et 2025".

Les économistes de l'OCDE s'attachent à placer la dette sur une trajectoire durable, ce qui nécessite un large éventail de réformes structurelles. Le rapport suggère que les conditions financières en France peuvent s'améliorer si le gouvernement parvient à réduire la dette publique, ce qui devrait être une priorité et nécessite la mise en œuvre d'un plan d'assainissement budgétaire à court et moyen terme, ajoutant que "les dépenses publiques devraient être réduites".

Que se Passe-t-il sur le Marché Français ?

Le marché boursier français est en baisse en raison de l'incertitude politique prolongée. L'indice de référence, le CAC 40, a perdu environ 10% depuis les élections législatives européennes de début juin, tandis que l'indice Euro Stoxx 600 a baissé de 5% au cours de la même période.

Les inquiétudes concernant les futures transitions politiques et leur impact sur les finances de l'État ont particulièrement affecté le secteur bancaire français, ce qui a entraîné une baisse des actions du secteur.

Les analystes du Fonds Monétaire International (FMI) suggèrent que l'économie française pourrait croître de 0,9% cette année et de 1,3% l'année prochaine. Le rapport du FMI indique que "malgré un ralentissement de la reprise en 2023, l'économie française est restée relativement résistante face au resserrement financier et à l'affaiblissement de la demande extérieure dans la zone euro. L'inflation a continué de baisser depuis son pic du début de 2023, malgré une certaine volatilité due à l'abandon des mesures de soutien à l'énergie et aux ajustements salariaux retardés".

ING Suggère que la France Perd son Dynamisme Économique

Dans un rapport publié à la mi-juillet, les économistes d'ING ont noté que l'incertitude politique pourrait avoir nui au dynamisme économique de la France. "L'économie française n'a pas particulièrement déçu, surtout si l'on considère la croissance du PIB de 0,2% au premier trimestre. Mais nous pensons que nous avons perdu de l'élan au deuxième trimestre. La confiance des entreprises s'est légèrement détériorée ces derniers mois, tant dans le secteur manufacturier que dans celui des services. En effet, il semble que les espoirs d'une forte demande touristique liée aux Jeux Olympiques ne se soient pas concrétisés", ont-ils écrit dans leur note aux investisseurs.

Les analystes de la banque néerlandaise suggèrent que l'incertitude liée à la situation politique pourrait provoquer l'attentisme des acteurs du marché boursier français, créant ainsi un ralentissement potentiel.

