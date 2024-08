Trader le Titre Flutter Entertainment suite à la Performance du T2

Août 24, 2024 02:54

Flutter Entertainment est une société internationale de paris sportifs, créée en 2015 par la fusion de Paddy Power et de Betfair. Flutter possède également FanDuel, Sky Betting & Gaming, PokerStars et un certain nombre d'autres marques.

La semaine dernière, la société a annoncé des résultats pour le deuxième trimestre qui ont largement dépassé les attentes. Continuez votre lecture pour en apprendre davantage sur les performances de Flutter au deuxième trimestre et pour découvrir les prévisions des analystes sur l'action pour les prochains mois.

Action : Flutter Entertainment Symbole sur le compte Invest.MT5 : FLTR.UK Date du trade potentiel : 19 Août 2024 Horizon de temps : 6 - 12 mois Niveau d'Entrée : 16 500 p Niveau de Take Profit : 19 375 p Taille de position (compte Invest.MT5) : Max 5% Risque : Élevé

Source : Cours de l'action Flutter Entertainment sur la plateforme TradingView

Les performances passées ne sont pas un indicateur fiable des résultats futurs, ni des performances futures.

Toute activité de trading est hautement risquée et vous pouvez perdre plus que ce que vous risquez sur une transaction. N'investissez jamais plus que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, dans la mesure où certaines transactions sont perdantes et d'autres gagnantes. Commencez modestement pour comprendre votre propre niveau de tolérance au risque et exercez-vous d'abord sur un compte de démonstration pour acquérir des connaissances avant de trader.

Performance de Flutter Entertainment au T2

Voici quelques-uns des points essentiels de la récente publication des résultats pour le deuxième trimestre de Flutter Entertainment :

Recettes totales de 3,61 milliards de dollars , soit une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente et plus que les 3,4 milliards de dollars attendus.

, soit une augmentation de 20% par rapport à l'année précédente et plus que les 3,4 milliards de dollars attendus. Bénéfice ajusté par action (BPA) de 2,61 USD , soit une progression de 56% par rapport à l'année précédente et une augmentation significative par rapport aux prévisions de 1,56 USD.

, soit une progression de 56% par rapport à l'année précédente et une augmentation significative par rapport aux prévisions de 1,56 USD. Le bénéfice net a augmenté de 364% pour atteindre 297 millions de dollars .

. Le nombre moyen de joueurs mensuels a progressé de 17% pour atteindre 14,3 millions.

La croissance du chiffre d'affaires de Flutter au deuxième trimestre a été tirée par les ventes aux États-Unis, qui ont grimpé de 39% par rapport à l'année précédente. Cela a conduit la direction à réviser ses prévisions pour l'ensemble de l'année en ce qui concerne le chiffre d'affaires américain, qui devrait se situer entre 6,05 et 6,35 milliards de dollars, alors qu'il était précédemment prévu entre 5,8 et 6,2 milliards de dollars.

Le chiffre d'affaires du groupe hors États-Unis a également été revu à la hausse, à 7,85 - 8,15 milliards de dollars (contre 7,65 - 8,05 milliards de dollars précédemment), en augmentation de 11% par rapport à l'année précédente au deuxième trimestre.

Les perspectives annuelles pour l'EBITDA ajusté (bénéfice avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement) ont également été revues à la hausse dans les deux segments. Aux États-Unis, l'EBITDA ajusté devrait se situer entre 680 et 800 millions de dollars (contre 635 et 785 millions de dollars précédemment), tandis qu'en dehors des États-Unis, il devrait être compris entre 1,69 et 1,85 milliard de dollars (contre 1,63 et 1,83 milliard de dollars précédemment).

Fort de ses résultats positifs, Flutter Entertainment semble vouloir étendre sa portée, le PDG Peter Jackson ayant écrit que la société prévoyait d'exposer son "potentiel de croissance plus en détail" lors d'une journée des investisseurs le mois prochain.

En effet, le lendemain de l'annonce des résultats, il a été confirmé que Flutter était actuellement en pourparlers exclusifs en vue d'acquérir Snaitech, l'entreprise italienne de Playtech, qui est l'une des plus grandes sociétés de jeux d'argent d'Italie. Des rumeurs circulent également selon lesquelles Flutter envisagerait d'acquérir Penn Entertainment aux États-Unis et Betnacional au Brésil.

Flutter est l'une des nombreuses sociétés qui cherchent à tirer parti de l'assouplissement des restrictions sur les paris sportifs aux États-Unis. En 2018, un arrêt de la Cour suprême a permis à certains États américains de commencer à légaliser les paris sportifs, ce qui a conduit 38 des 50 États à autoriser une forme ou une autre de paris sportifs. Cet assouplissement a naturellement conduit à la croissance du secteur et Flutter s'est positionné comme un acteur majeur.

Toutefois, les investisseurs doivent se méfier de l'éventualité d'un changement de réglementation. En effet, suite à l'assouplissement des restrictions aux États-Unis, des voix se sont élevées pour réclamer un renforcement de la réglementation des paris sportifs. Toute intervention des régulateurs aux États-Unis, ou sur tout autre marché, pourrait sérieusement entraver la croissance future de Flutter Entertainment.

Le marché a réagi positivement aux résultats du deuxième trimestre de Flutter, le cours de l'action ayant augmenté de 10% au cours de la séance suivante. Mais quelles sont les prévisions des analystes pour l'avenir ?

Que Prévoient les Analystes pour le Titre Flutter Entertainment ?

Selon les analystes interrogés par TipRanks pour une prévision de l'action Flutter au cours des 3 derniers mois, il y a actuellement 11 notes d'achat, 3 de maintien et 0 de vente sur l'action. L'objectif de prix le plus élevé pour une prévision de l'action Flutter Entertainment est de 22 200 p (pence) et le plus bas de 15 000 p.

L'objectif de prix moyen pour une prévision de l'action Flutter est actuellement de 19 375,11 p.

Source : TipRanks - 19 août 2024.

Un Exemple de Trade sur l'Action Flutter Entertainment

Voici à quoi pourrait ressembler un exemple de trade sur l'action Flutter Entertainment :

Achat de l'action en cas de dépassement du niveau 16 500 p afin de tenir compte de la volatilité.

Viser juste en dessous de l'objectif de prix moyen des analystes, à 19 375 p.

Garder le risque faible, maximum de 5% de votre compte total.

Horizon d’investissement = 6 à 12 mois

Pour 20 actions Flutter Entertainment achetées : Si l'objectif est atteint = 575 £ de profit potentiel (19 375 p – 16 500 p * 20 actions).



N'oubliez pas que les marchés connaissent des hauts et des bas et qu'il est peu probable que le prix de l'action augmente en ligne droite. Il est également possible que le cours de l'action baisse beaucoup plus avant de remonter, s’il venait à rebondir.

Par conséquent, assurez-vous d'appliquer une bonne gestion des risques, qui est l'un des aspects les plus importants d'un trading rentable. En effet, il est nécessaire de toujours savoir combien vous pouvez potentiellement perdre sur une de vos positions. Le compte Invest.MT5 d'Admirals vous permet d'acheter et de vendre des actions britanniques avec une commission de 0,1%. Cependant, les frais de transaction minimum s'élèvent à 1 £.

Comment Acheter des Actions Flutter Entertainment en 4 Étapes

Avec Admirals, vous pouvez acheter plus de 4 500 actions du monde entier.

Ouvrez un compte de trading chez Admirals pour accéder au Dashboard. Cliquez sur Trader sur l'un de vos comptes réels ou démos pour ouvrir la plateforme web. Recherchez Flutter Entertainment en haut à droite de votre écran pour ouvrir le graphique de l’action. Cliquez sur Créer un Nouvel Ordre en bas de l'écran pour ouvrir le ticket d'ordre.

Source : MetaTrader WebTrader Admirals, Flutter Entertainment, Graphique W1 - Consultée le 19 Août 2024. Veuillez noter : Les performances passées ne sont pas une indication fiable des résultats futurs.

Vous Avez une Approche Différente ?

Gardez à l'esprit que toutes les analyses et idées de trading sont basées sur le point de vue et l'expérience personnels de l'auteur.

Si vous pensez que le cours de l'action Flutter Entertainment est plus susceptible de baisser, vous pouvez également le vendre à découvert à partir d'un compte de trading CFD (Contrats pour la Différence) fourni par Admirals.

Les comptes Trade.MT4 et Trade.MT5 vous permettent de spéculer sur l'orientation du prix des actions en utilisant des CFDs. Cela signifie que vous pouvez effectuer des transactions d'achat (longues) et de vente (courtes) afin de profiter à la fois de la hausse et de la baisse des prix.

