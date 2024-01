Focus des Analystes sur la Décision de Taux d'Intérêt et la Déclaration de la BCE

Janvier 25, 2024 08:12

La décision sur les taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne (BCE) figure en tête des actualités financières les plus attendues pour le reste de la semaine, les analystes essayant de prévoir quand la banque commencera à réduire les coûts d'emprunt.

L'indice boursier Hang Seng de Hong Kong a progressé de 3% mercredi après que la Banque Populaire de Chine (PBoC) ait annoncé la première réduction du ratio de réserves obligatoires (RRR) de l'année. La réduction serait de 50 points de base (pb) tandis qu'au cours de l'année 2023, la PBoC a réduit le RRR à deux reprises de 25 pb à chaque fois. Les décideurs politiques de la PBoC visent à soutenir l'économie chinoise qui peine à mettre en place une forte reprise post-COVID.

Décision de la BCE sur les Taux d'Intérêt

Jeudi, le conseil d'administration de la BCE annoncera sa décision sur les taux d'intérêt. La plupart des économistes estiment que le conseil, présidé par Christine Lagarde, laissera les coûts d'emprunt inchangés. Toutefois, ils ont l'intention d'examiner attentivement le rapport post-réunion pour y déceler tout signe indiquant les futurs projets de la BCE en matière de politique monétaire.

Les taux d'intérêt dans la zone euro se situent actuellement au plus haut niveau enregistré au cours des vingt-deux dernières années. Mme Lagarde, s'adressant aux journalistes de Bloomberg en marge de la réunion annuelle du WEF (World Economic Forum) à Davos, a indiqué que "il est probable que nous réduisions les taux d'ici l'été".

Les analystes de marché de la MUFG Bank ont noté que l'euro est la troisième devise la plus performante du G10 en 2024 et ont ajouté que "nous nous attendons à ce que la BCE continue à présenter un message relativement hawkish lors de la réunion de politique générale de cette semaine, ce qui a contribué à soutenir l'euro en ce début d'année. Le marché des taux de la zone euro a déjà retiré environ 40 points de base des réductions attendues d'ici la fin de l'année".

Rapport sur l'IPC de Tokyo pour Janvier 2024

Le Japanese Statistics Bureau publiera jeudi soir les données sur l'inflation de Tokyo pour le mois de janvier. Les analystes interrogés par Reuters prévoient que l'IPC de base de Tokyo tombera sous la barre des 2% pour la première fois au cours des 19 derniers mois. Les données publiées vendredi dernier ont montré que l'inflation de base du Japon s'est élevée à 2,3% en décembre, ce qui est supérieur à l'objectif de 2% fixé par la Banque du Japon.

Les analystes de la banque MUFG ont suggéré qu'il est peu probable que le yen se renforce de manière plus soutenue, compte tenu des conditions actuelles. Dans leur rapport, ils notent que "bien que nous nous attendions à ce que la sortie de la BoJ des taux négatifs encourage un renforcement du yen parallèlement aux réductions de taux d'autres grandes banques centrales telles que la Fed, le price action récent a mis en évidence qu'il est encore probablement prématuré de s'attendre à ce que le yen se renforce de manière plus soutenue dans la conjoncture actuelle".

Bullard (Ancien Membre du Conseil de la Fed) : Une Baisse est Possible en Mars

Aux États-Unis, l'ancien président de la Réserve Fédérale (Fed) de Saint-Louis, James Bullard, a suggéré que le conseil de la Fed pourrait commencer à réduire les taux dès le mois de mars, avant que l'IPC n'atteigne 2%, car cela risque d'être trop tard autrement. Dans ses remarques, M. Bullard a déclaré : "Si l'inflation se situe entre 2% et 2,5% et que vous n'avez toujours pas modifié le taux directeur, vous devrez peut-être agir de manière très agressive, avec 50 points de base lors d'une réunion, et ce serait difficile".

