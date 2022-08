1 mês de inflação mais baixa nos EUA fica aquém - Powell da Fed

Agosto 30, 2022 18:29

Quatro dias depois, os mercados globais ainda estão a absorver o discurso sério do presidente da Reserva Federal, Jerome Powell, em Jackson Hole. O presidente do banco central mais influente do mundo disse que um mês de inflação mais baixa está muito aquém do que o comité precisaria ver antes de se sentir confiante de que a inflação está a cair para 2%. A inflação nos EUA caiu para 8,5% numa base anual em julho.

Os mercados de trading e investimento ainda estão a digerir este comprimido económico difícil de engolir, após dois trimestres sucessivos de altas das taxas de juro nos EUA. O EURUSD está a ser negociado em torno da paridade e os mercados de ações estão a recuperar aos poucos de desacelerações acentuadas. Com qualquer falsa esperança fora do caminho, traders e investidores estão a precificar mais aumentos nas taxas de juro em setembro.

“O aumento de julho do objetivo foi o segundo aumento de 75 pontos base em tantas reuniões, e eu disse então que outro aumento incomumente grande poderia ser apropriado na nossa próxima reunião.” O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell.

O discurso continha poucas pistas sobre quando a Reserva Federal poderia desacelerar o ritmo dos aumentos das taxas de juro, com Powell a referir-se a "algum momento" no futuro, quando a postura da política monetária apertar ainda mais. Isto parece implicar que há limites para o quão agressivo o banco central pode ser ao estabelecer aumentos de taxas, tornando-se uma questão de timing delicado até que seja apropriado desacelerar o ritmo, possivelmente para evitar uma forte recessão nos EUA. A política monetária restritiva persistirá por "algum tempo", segundo Jerome Powell.

A conversa franca falou muito sobre as preocupações do banco central e o presidente da Reserva Federal disse que a história mostra que a inflação pode subir rapidamente se a política monetária for aliviada prematuramente.

“As projeções individuais mais recentes dos participantes do comité do SEP de junho mostraram a taxa média dos fundos federais um pouco abaixo de 4% até o final de 2023.” O presidente da Reserva Federal, Jerome Powell.

O banco central dos EUA está claramente determinado a aumentar as taxas de juro no curto a médio prazo e está totalmente comprometido com uma política monetária agressiva.

“A nossa responsabilidade de entregar estabilidade de preços é incondicional.” Jerome Powell.

Powell destacou que as expectativas inflacionárias podem tornar-se uma profecia auto-realizável à medida que as famílias e as empresas as precificam nos seus orçamentos. Por este motivo, a Reserva Federal está a mover-se rapidamente para conter a inflação para que ela não se enraíze na economia. É aqui que os bancos centrais dos EUA, do Reino Unido e da zona euro divergem porque o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco da Inglaterra (BoE) agiram mais lentamente para controlar os aumentos de preços nas suas regiões.

Espera-se que todos estes fatores influenciem o curso do EURUSD, GBPUSD e outros cruzamentos de moedas USD no futuro previsível.

